Weekendtips: vogels spotten in het Amstelpark of een online workshop cocktails maken

Beeld Mystery City Games

Dit spel is te vergelijken met dat van een escaperoom, maar dan in de buitenlucht. Je ontdekt Amsterdam in een wandeling van 2,5 kilometer, terwijl je in ongeveer twee uur spannende raadsels oplost en van alles leert over de geschiedenis van de stad. De Mystery City Games zijn te spelen vanaf zes jaar. Je speelt het spel in teams van twee tot vijf personen.

€25 per persoon, €15 voor kinderen onder de 12 jaar,

beginnend en eindigend op het Waterlooplein.

Beeld IVN

Kinderen gaan er een uur op uit met een verrekijker in de aanslag om vogels te spotten en van alles over ze te leren. Zoals welk geluid bij welke vogel hoort en welke uiterlijke kenmerken de vogels hebben. Kortom, een leerzame middagactiviteit, waarna je helemaal klaar bent voor de Nationale Tuinvogeltelling van komend weekend. Meedoen is gratis, maar donaties zijn welkom.

30 januari, 13.45 tot 15.00 uur, Amstelpark, ingang

De Borcht, gratis

Vier verschillende wandelingen leiden je door de stad en deze keer gaat de aandacht naar de bodem waarop je staat. Wat zit er onder de Zeedijk en wat valt er te leren over warmte-koudeopslag IJdok? De vier wandelingen duren 45, 70 of 110 minuten en het is handig een telefoon en oortjes/koptelefoon bij te hebben voor de routebegeleiding. Geregeld is er informatie te lezen, te zien of te horen.

Gratis, online

Wethouder Marjolein Moorman. Beeld De Balie

De Balie heeft het Levensbeschouwelijke Genootschap de Gemeenschap der Rede opgericht, om met elkaar te praten over maatschappelijke onderwerpen. Deze avond staat in het teken van kansenongelijkheid, met als spreker Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering in Amsterdam. Moorman schreef het boek Rood in Wassenaar, over haar jeugd, carrière en idealen.

29 januari, 20.00 tot 22.00 uur, online

Beeld Bols

Krijg een doos vol benodigdheden thuisgestuurd en leer van een Bolsbartender in ongeveer een uurtje twee cocktails te maken en te shaken. Er zijn alcoholische en non-alcoholische opties. Een paar eigen, mooie glazen en wat ijsblokjes erbij – meer heb je niet nodig. De recepten worden stap voor stap uitgelegd. Als de cocktails klaar zijn, kan het proeven en het tips uitwisselen beginnen.

€37,50, workshop van 1 uur, thuis

Nationale Opera & Ballet, met vooraan Ernst Meisner. Beeld Altin Kaftira

De sportscholen zijn gelukkig weer open, maar voor de balletliefhebber in quarantaine of de thuiswerker die even wil bewegen, staan er ook genoeg vrolijke lessen online. Ernst Meisner, choreograaf en artistiek coördinator van de Junior Company van Nationale Opera & Ballet, leidt de lessen, begeleid door een pianist. Het idee is ontstaan tijdens de eerste lockdown en was bedoeld voor de dansers van Het Nationale Ballet. Andere gezelschappen vroegen of zij konden meedoen. Daarom staan de filmpjes van gemiddeld veertig minuten op de site van Het Nationale Ballet en op YouTube. Gebruik een stoel of het aanrecht als barre en de les kan beginnen.

Thuis, gratis

Beeld Monique Vermeulen

Nu de musea weer open mogen, is de tentoonstelling De Gouden Koets naast online nu ook fysiek te bezoeken. De gerestaureerde, voormalige ‘Prinsjesdagkoets’ bracht en brengt veel discussie teweeg door het koloniale tafereel op de zijkant. Alle meningen van museumbezoekers daarover zijn welkom en kunnen worden gedeeld. De koets staat in een glazen huis op de binnenplaats. In zes omliggende zalen zijn objecten en kunstwerken te zien die ermee verband houden, voor de historische context.

T/m 27 februari, Kalverstraat 92, €20 voor volwassenen, kinderen t/m 17 jaar gratis

Akwasi leest voor. Beeld Chris van Houts

Deze jaarlijkse campagne is woensdag begonnen met Het Nationale Voorleesontbijt en stimuleert voorlezen aan kinderen (0-6 jaar) die zelf nog niet kunnen lezen of het net leren. De voorleesdagen benadrukken het positieve effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Het Prentenboek van het Jaar 2022 is Maar eerst ving ik een monster, geschreven door Tjibbe Veldkamp, geïllustreerd door Kees de Boer en als mini-editie te koop in de boekwinkels (€ 5,25). Verder wordt er tot en met 5 februari veel voorgelezen in bibliotheken en op televisie.

26 januari t/m 5 februari