Weekendtips: vier Pride, bezoek openluchtexpositie Synergy of neem je hond mee naar de film

Markt: Queer boekenmarkt

In de Tolhuistuin struin je zaterdag over een markt met boeken van queer schrijvers. Ook kun je een presentatie bijwonen van het collectief Rosetta Beats en optredens van Eva van Manen, Babette Fonchie Fotchind en Mr. Winter. Meteen lezen wat je hebt gekocht? Daar is ruimte voor in de tuin, onder het genot van een hapje en een drankje.

Zaterdag, 14.00 uur, Tolhuistuin, gratis

Film: Forest Film Festival

Tijdens het Cinetree Forest Film Festival worden in het Amsterdamse Bos vijf films op vijf avonden vertoond. De voorstellingen worden gecombineerd met muziek, poëzie en inleidingen van experts en liefhebbers. Op de avond van de documentaire Paris is Burning vindt een panelgesprek en live performance plaats. De zondagavond staat in het teken van honden: je ziet de film Isle of Dogs en je eigen trouwe viervoeter meenemen mag dan ook zeker.

27 t/m 31 juli, Amsterdamse Bostheater, 20.00 uur, vanaf €12,50

Theater: Boys Won’t Be Boys

Ter ere van Pride Amsterdam vindt in de Openbare Bibliotheek Amsterdam het Queer Theater Festival plaats, waar lhbtqi+-thema’s bespreekbaar worden gemaakt. Zaterdag zie je het stuk Boys Won’t Be Boys van theatermaker Rikkert van Huisstede: “In de show geven zowel hetero’s als queers persoonlijke en inspirerende voorbeelden van hoe er anders gekeken kan worden naar de genderrol van de man. Zo hopen we anderen aan het denken zetten over nieuwe manieren van man of mens zijn.”

Zaterdag, OBA Oosterdok, 20.00-21.30 uur, vanaf €7,50

Pride: Pride Park

De aftrap van Pride vindt dit jaar plaats in het Vondelpark. Het is volgens Martijn Albers van Stichting Pride ‘altijd weer een feestje waarbij van alles te ontdekken is. Het is een dag waarop de hele community bij elkaar komt’. In het park vind je onder andere een Rainbow Market, met kraampjes waarbij informatie verstrekt wordt over Pride-gerelateerde onderwerpen. Gedurende de dag treden verschillende acts op in het Vondelpark Openluchttheater.

Zondag, 11.00-22.00 uur, Vondelpark, gratis

Kids: Swaanzinnig Festival

In Speelpark de Swaan vindt dit weekend het Swaanzinnig Festival plaats. Speel een rondje megatwister, bestorm de 100 meter lange stormbaan, laat je schminken, doe mee aan een spelshow of kies voor een van de andere activiteiten. Eigenaar van het speelpark Peter Tromp: “Genoeg plekjes om even te ontspannen en volop geëntertaind te worden.”

Zaterdag en zondag, 10.00-19.00 uur, Speelpark de Swaan, €12,50

Interieur: Peter Zumthor Exhibition

Dit weekend zijn de laatste dagen van de Peter Zumthor Exhibition in het monumentale pand van interieurwinkel Time & Style. Je vindt er gereconstrueerde meubels van de Zwitserse architect Peter Zumthor, waaronder zijn befaamde ligstoelen en de Kolumba-sidetable. Alle items in de interieurwinkel, zo ook die van Zumthor, worden in Japan met traditionele technieken geproduceerd.

15 t/m 31 juli (maandag niet), verschillende tijden, Time & Style Amsterdam, gratis

60+: Freeridersdag Bosmobiel

Voor wie slecht ter been is, maar toch een rondje door het Amsterdamse Bos wil maken, rijden er deze zomer twee bosmobiels tussen het groen. De golfkarren vertrekken twee keer per week en vervoeren elk vijf mensen. Er wordt een tussenstop gemaakt bij boerderij Meerzicht of Restaurant De Bosbaan. De ‘Rijdende Boswandeling’ is een initiatief van Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn.

Woensdag en vrijdag ( t/m 30 september), 13.30-15.30 uur, Amsterdamse Bos, €15 incl koffie en gebak

Kids: Klassieke kinderconcerten

Vrijdagmiddag is er bij het Zaandammerplein een optreden door professionele musici, georganiseerd door stichting Philomela. De buitenconcerten zijn toegankelijk voor iedereen, maar vooral gericht op kinderen. Na het miniconcert wordt er een zangworkshop gegeven. “Tijdens de workshop gaan we met elkaar muziek maken zodat de verbinding ontstaat waar we naar op zoek zijn,” aldus Rianna Wilckens (29), projectleider van Philomela.

18 juli t/m 5 augustus, verschillende locaties, gratis

Kunst: Art Festival Synergy

No Art en Stichting Synergy organiseren vrijdag op het NDSM-werf voor het eerst de openluchtkunstexpositie Synergy. Het werk van achttien kunstenaars is er te zien, waaronder Boris Acket, Heleen Blanken, Frouke ten Velden, Ernest Bessems, Lisette Ros, Sjeng Kessels en We Are Tundra. Ruud Boymans (33), mede-eigenaar van No Art en bestuurder van Synergy: “Via de stichting willen we kunst en muziek bij elkaar brengen, met als resultaat het creëren van interactie en verbinding tussen mensen, kunst, muziek en verschillende disciplines.”

Vrijdag, 17.00-11.00 uur, NDSM-werf, 12, 50 euro voor volwassenen, 7,50 euro voor studenten en stadspashouders, kinderen en vluchtelingen gratis

Theater: Pride Chantant 2022 - Een Potje Zingen Met De Poten

In theater het Zonnehuis is er gedurende vijf avonden en één middag een kleinkunstshow te zien, geheel in het thema van Pride. De acteurs en actrices maken allemaal deel uit van de Pridegemeenschap en willen met het stuk hun gasten amuseren, maar ook een statement maken. Tijdens de shows treden acht verschillende gasten op. De muziekband speelt liedjes over – onder andere – seksueel ‘anders’ zijn.

27 t/m 31 juli, 15.00-20.15 uur, Zonnehuis, verschillende prijzen