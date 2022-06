Weekendtips: vier Keti Koti bij Podium Mozaïek of luister naar jonge jazztalenten

Beeld Rien de Jager

Festival: Roots Open Air

Het Amsterdam Roots Festival bestaat 40 jaar. Dat vieren ze met een jubileumeditie die al in volle gang is. Met als thema transformatie reflecteren ze op de ‘vele veranderingen die de samenleving momenteel ondergaat’. Donderdagavond is er een gratis concert op het plein naast de Bijlmer Arena. Ook vrijdag en zaterdag zijn er volop activiteiten in de stad, maar zondag is de grote afsluiter in het Oosterpark. Dan is er een concert van The Mystifiers, een circusvoorstelling, spoken word, discussie over de stad in transitie, djembé-les voor kinderen en heel veel muziek en dans van artiesten uit o.a. Ghana, Kaapverdië, Brazilië, Bali en Marokko.

Zondag, 12.00-23.00 uur, Oosterpark, gratis

Kids: De Koektrommel

Het Kinderkoor Watergraafsmeer is een buurtkoor waarin kinderen samen leren zingen. Onder de begeleiding van dirigent Bregje van Goudoever treden 53 kinderen zondag op in ’t Zonnehuis. Hoor de theatrale liedvoorstellingen waaraan de verschillende groepen – de Vrolijke Vivaldi’s, Mondige Mozarten en Swingende Stravinsky’s – een heel jaar hebben gewerkt. Met gastrollen van Jan van Mierlo en Bart Steenbeek.

Zondag, 16.00-17.00 uur, ’t Zonnehuis, €10 (€7,50 voor kinderen)

Beeld Indirah Tauwnaar

Concert: Ontketend

In het weekend van Keti Koti herinnert Stichting Melopee aan ons slavernijverleden met een concert genaamd Ontketend. Een modern-klassiek concert met piano, strijkkwartet, althobo en hedendaagse dans. Met Ad Broeksteeds (piano), Marjolein Koning (althobo) en dansers van The House of Urban Arts (choreografie: Indirah Tauwnaar).

Vrijdag, 20.15 uur, Amstelkerk, €20 (t/m 25 jaar: €10)

Interview: Moesson Live

In een nieuwe serie van het OBA Theater in samenwerking met het Indisch tijdschrift Moesson wordt elke keer een ander thema uitgediept. Op zondag is de tweede editie met als thema showtime. Onder het genot van koffie, thee en spekkoek praat Vivian Boon, hoofdredacteur van Moesson, met verschillende gasten over Indische sterren. Zo spreekt ze met Coen van ’t Veer over zijn boek over Dodo Berretty, een van ‘de beste fotografen van Nederlands-Indië’. En met Ruben Fernhout en Malou Holshuijsen over Indische literatuur die je moet lezen, sterker nog ‘al gelezen moet hebben’. Ernst Jansz treedt afsluitend op.

Zondag, 15.00-16.00 uur, OBA Oosterdok theater, €10

Beeld Arnold Palthe

Demonstratie: World Naked Bike Ride

In 2001 werd in Zaragoza ciclonudista gehouden. Een ludiek protest tegen de overheersing van de straat door auto’s. Demonstranten stapten naakt of halfnaakt op de fiets om de kwetsbaarheid van het menselijk lichaam in het verkeer zichtbaar te maken. In navolging daarvan vinden sinds 2004 jaarlijks in grote steden over de hele wereld dit soort protesten plaats onder de noemer World Naked Bike Ride. Zaterdag is dat in Amsterdam. De route is bijna 12 kilometer lang en voert door de hele binnenstad. Hij begint bij het Amstelstation en eindigt in het Vondelpark. Iedereen – ongekleed, half gekleed of aangekleed – is welkom.

Zaterdag, 12.00-18.00 uur, Amstelstation, gratis

Beeld Simon van Boxtel

Concert: Jubileumconcert Cappella Amsterdam

Cappella Amsterdam bestaat 50 jaar. Dat vieren ze zaterdag met een jubileumconcert in de Beurs van Berlage. Hun doel, mensen raken met de menselijke stem ‘het eerste instrument in de geschiedenis’, werd vanaf 1990 beroepsmatig toen ze zich met het aantreden van Daniel Reuss als chef-dirigent ontwikkelden tot een professioneel kamerkoor. Tijdens dit concert presenteert het kamerkoor, naast Bach en Arvo Pärt, een nieuw album van de Amerikaanse componist David Lang: The Writings.

Zaterdag, 20.00-22.00 uur, Beurs van Berlage, €34,35

Beeld Kirsten van Santen & Bete van Meeuwen

Theater: Keti Koti, Free Heri Heri For All

Podium Mozaïek viert aankomende vrijdag Keti Koti en herdenkt het slavernijverleden met muziek, dans, poëzie en heri heri, een Surinaams eenpansgerecht met cassave, aardappel, banaan en bakkeljauw. Het is onderdeel van een landelijk initiatief waarmee Kip Republic de afschaffing van de slavernij herdenkt en viert. Er is spoken word van Zaïre Krieger en een performance van Otion, poëet en danser die muziek, poëzie en dans vloeiend verbindt.

Vrijdag, 19.00 uur, Podium Mozaïek, €5,00

Beeld Bart Grietens

Kids: Peter Guidi Jazzmarathon

Elk jaar kunnen de jonge jazztalenten van de Muziekschool Amsterdam hun kunsten laten zien tijdens de jaarlijkse Jazzmarathon in het Bimhuis. Het optreden is vernoemd naar de oprichter van de jazzafdeling van de Muziekschool Amsterdam Peter Guidi, die in 2018 is overleden. Zondag zetten de jonge talenten in verschillende ensembles en bigbands hun beste beentje voor.

Zondag, 13.00-19.00 uur, Bimhuis, €9

Beeld Ria Verschuren

Kids: Vlindertuin

Agnieszka Czekierda neemt in een half uur durende voorstelling de kijker (1 t/m 5 jaar) mee in de wereld van vlinders. Kleurrijk, beweeglijk en mysterieus vliegen ze langzaam en sierlijk alsof ze magische muziek horen. Wie weet mogen de peuters en kleuters na de voorstelling spelen in het vlinderrijke decor.

Zaterdag, 10.00-11.00 uur, Black Cat Theatre, €11,50

Beeld Vincent van den Brink

Dans: Makandra 2022

In de Tolhuistuin staat de vrijdag in het teken van de afschaffing van de slavernij. Hiphopdansschool Solid Ground Movement roept iedereen op zich te verenigen, te reflecteren en de vrijheid te vieren. Zelf doen ze dit met muziek van Rens, Jaïr & Ome Uncle en dans van Kevin Cruden, Jesse Blom, Saskia Nartey-wemegah en aanstormende talenten van de Solid Ground Movement. De avond begint met een heri heri-maaltijd.

Vrijdag, 18.30-20.00 uur, Tolhuistuin, €7,50