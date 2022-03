Weekendtips: vier de lente met een klassiek concert of sta stil bij de eerste kunst op de maan

Beeld Cinetol

Pop-upmarkt: Frosty Tips

Nederland is weer open en de clubnacht is terug. Na twee jaar herrijst de levensvraag: wat zal ik aantrekken? En waarom ben ik uitgekeken op al mijn kleren? De pop-upkledingmarkt in Cinetol komt misschien goed van pas. De naam Frosty Tips komt van de haarstijl uit de jaren tachtig waarbij punten worden gebleekt. Daarom is er bij deze pop-upkledingverkoop een kapper aanwezig die frosty tips verft. Ook zal Bunkerface, een drag-dj, draaien vanaf 15.00 uur.

Zondag, 12.00 uur, Cinetol, €4,50

Beeld Foppe Schut

Klassiek concert: Vier de lente!: Brahms & Williams

In de Amstelkerk treedt zaterdag een ensemble op van jonge topmusici. Het ensemble bestaat uit internationale musici, zoals Rainer Crosett, een Amerikaanse cellist, en Laura Rickard, een Britse violist. De Amstelkerk is gerenoveerd en volgens Harmen Kuiper (44), werkzaam bij Stadsherstel, ‘ideaal voor kamermuziek’. “We zoeken altijd naar jong talent en deze jonge topmusici willen we graag een podium geven,” vertelt Kuiper. Het is de eerste keer dat het ensemble samen op het podium staat.

Zaterdag, 20.00 uur, Amstelkerk, €22

Paradisolezing: De Voorspelling: Maarten Kleinhans

Paradiso geeft al 36 jaar de Paradisolezing, waarbij het niet om muziek maar om kennisverbreding gaat. Dit jaar vertelt prof. dr. Maarten Kleinhans als eerste spreker over wat voor risico’s verdrinkende delta’s op aarde en Mars met zich meebrengen. De lezing is live in de grote zaal, maar kan ook via een livestream worden bekeken. Daarna is er nog een uur voor vragen.

Zondag, 11.00 uur, Paradiso, €17

Kindervoorstelling: Regenboog (1 t/m 4 jr)

Een voorstelling voor de allerkleinsten. “De Regenboog neemt kinderen mee op een reis vol kleur,” vertelt eigenaar Wilfred Van Dongen (44). De voorstelling is bedacht door Black Cat Theatre. Een spierwitte achtergrond zal tijdens de theatervoorstelling omgetoverd worden tot een enorm kleurenpalet. “We nodigen de kinderen uit om na de voorstelling op het podium te komen,” zegt Van Dongen.

Zaterdag, 10.00 uur, Black Cat Theatre, €11,50

Viering: Moon Gallery: ISS Launch Party

In Felix Meritis wordt zaterdag feestelijk stilgestaan bij de Moon Gallery, die 19 februari is gelanceerd naar het International Space Station (ISS). Het is de eerste kunst die op de maan zal staan. De galerij is 10 bij 10 cm groot. “De Launch Party is een soort festival,” vertelt Jonne ter Braak (34), kunstprogrammeur bij Felix Meritis. Er zijn vier zalen met muziek, film, kunst, en een pubquiz. Ook is er een replica van de Moon Gallery.

Zaterdag, 12.00 uur, Felix Meritis, €20

Dansvoorstelling: Faun

In het Plein Theater gaat vrijdag de dansvoorstelling Faun van Giacomo Della Marina (42) in première. “Het mythologische wezen leek op mij. Ik werd in de samenleving niet volledig geaccepteerd omdat ik niet in het standaardbeeld pas.” De mensen die niet worden geaccepteerd in de samenleving worden, volgens Della Marina, wezens die leven op de grens van bestaan en niet-bestaan: faunen dus. “Faun is een oproep tot meer tolerantie in de samenleving.”

Vrijdag, 20.00 uur, Plein Theater, €16

Theatervoorstelling: Fatima – Mouna Laroussi

In de nieuwe voorstelling van Mouna Laroussi komen lastige onderwerpen aan bod, verpakt in grappige verhalen. Fatima is het alter ego van Laroussi en een goudeerlijke Marokkaanse tante: “Laroussi is een goede bekende van ons en van het podium,” vertelt Merel Coolen (33) van Podium Mozaïek. Na de voorstelling is er ook een afterparty met Psiertje Boukhit in de foyer. De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 8 jaar oud.

Zondag, 15.00 uur, Podium Mozaïek, €20

Workshop rappen: rap ’n beats

Ruige Rakkers op het NDSM-terrein is een wekelijkse workshop op zondag voor kinderen tussen 4 en 12 jaar oud. Kinderen volgen workshops over yoga, theater, circus, knutselen en deze zondag rappen en beats maken. “Pllek is er voor iedereen, ook voor de kleintjes en zeker de zondagen lenen zich goed voor family time,” zegt Marlouze Vooijs (34). Kinderen leren rappen en maken kennis met muzieksoftware zodat zij thuis ook aan de slag kunnen met rap ’n beats.

Zondag, 13.00 uur, Restaurant Pllek, Gratis

Ernst Glerum. Beeld Erik Smits

Tweedaags pianoconcert: Lonely Piano

Tussen de oude watergemalen wordt vrijdag en zaterdag een pianoconcert verzorgd. Lonely Piano begon als een online serie toen alle zalen gesloten waren. “Alles komt voorbij, van klassiek tot jazz,” vertelt Saskia Meijs (45), artistiek leider van Het Concertgemaal. Beide avonden zal de Nederlandse contrabassist Ernst Glerum afsluiten met jazz en geïmproviseerde muziek. “Zelfs zijn eigen bandleden wisten niet dat hij zo goed piano speelde.”

Vrijdag, 20.00 uur Het Concertgemaal, €26

Clubnacht: Afrolosjes

“Deze clubnacht in Paradiso wordt een clubnacht zoals je die voor corona gewend was,” aldus Jurry Oortwijn (33) van Paradiso. Het afro-event Afrolosjes bestaat al ruim zeven jaar. “Er gaat bovengemiddeld veel gedanst worden, dat kenmerkt deze clubavond wel,” vertelt Oortwijn. Afrolosjes begon als collectief in de Bijlmer en draait afrobeats, amapiano en hiphop, begeleid door het Afrolosjes MC-trio.

Vrijdag, 23.59 uur, Paradiso, €17