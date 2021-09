Weekendtips: van Zuid Oo(g)st Festijn tot workshop rum distilleren

De Gouden Koets in het Amsterdam Museum. Beeld Amsterdam Museum

Lezing: De Gouden Koets

De Gouden Koets is de laatste jaren in opspraak, voornamelijk vanwege de koloniale afbeeldingen die erop staan. Marita Mathijsen, emeritus hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, bespreekt dat in de zondagmiddaglezing, die gaat over sociale bewegingen toen en nu. Daarnaast praat ze met Nugah Shrestha, junior docent bij onder andere internationale ontwikkelingsstudies aan de UvA.

Zondag, 14.00 uur, €7,50, Amsterdam Museum, amsterdammuseum.nl

Kindertentoonstelling: Hallo Rembrandt!

In het Rembrandthuis kunnen kinderen tussen de 3 en 12 jaar met hun ouders de schilderstijl van de meester ontdekken. Hallo Rembrandt! is een interactieve tentoonstelling. Zo kan de jonge liefhebber zich verkleden als een personage op Rembrandts schilderijen. Ben je al wat ouder? Dan kun je onderzoek doen naar de wijze waarop de schilderijen van Rembrandt in elkaar zitten. Wat maakt zijn kunst zo bijzonder? Waar werd verf van gemaakt in de zeventiende eeuw?

Vrijdag, zaterdag en zondag, tijden verschillen, v.a. €6, Jodenbreestraat 4, rembrandthuis.nl

Hallo Rembrandt! Beeld Frank van der Burg / Rembrandthuis

Shop & Talk: Enkel Art pop-upwinkel

Kunstliefhebbers kunnen 25 september bij de Hoxton Gallery de pop-upwinkel van kunstenaars Marijn Vink en Esther Rozendal van Enkel Art Studio bezoeken. Met interieurblogger Marrit de Lang leggen zij uit hoe je kunst kunt gebruiken om je woonkamer meer karakter te geven. Ook kun je werk aanschaffen van de aanwezige kunstenaars.

Zaterdag, v.a. 12.00 uur, gratis, Herengracht 255, thehoxton.com

Enkel Art pop-upwinkel.

Festival: Humans of Film

Het Humans of Film Festival heeft dit jaar met Louder than before: Against racism & discrimination een actueel thema. Er worden films vertoond waarin racisme, discriminatie, genderrollen en ongelijkheid aan bod komen. Het programma bestaat uit dertien speelfilms en veertien korte films. De speelfilms zijn te zien in Het Ketelhuis, de korte films bij Podium Mozaïek.

Vrijdag, zaterdag en zondag, tijden verschillen, v.a. €7,50, Westergasterrein, ketelhuis.nl

Meerdaags evenement: Expeditie: toekomst

Waag doet sinds 1994 onderzoek naar technologie in de samenleving, gericht op de toekomst. Om mensen hierbij te betrekken wordt Expeditie: toekomst georganiseerd. Met onder andere workshops, wandelingen en de talkshow Future Talk met demissionair cultuurminister Ingrid van Engelshoven.

Donderdag tot en met zondag, gratis, ­diverse locaties, waag.org

Expeditie: toekomst. Beeld Waag

Proeverij: Zuid Oo(g)st Festijn

Als afscheid van de zomer organiseert restaurant Elixer in samenwerking met De Voorbeeldige Voedseltuin het Zuid Oo(g)st Festijn. Vanaf 12.00 uur zijn gerechten te proeven, gemaakt van groenten uit de tuin van het restaurant en omringende tuinen. Verder is er een tjokvol programma, met workshops, een bierproeverij van een biersommelier, een overschottenmarkt en livemuziek.

Zaterdag, 12.00 uur, gratis, Egeldonk, restaurantelixer.com

Zuid Oo(g)st Festijn.

Lezing: The Post-Merkel Era

Zondag zijn er in Duitsland verkiezingen waaruit een nieuwe bondskanselier zal komen. Na zestien jaar nemen het land en Europa afscheid van Angela Merkel. In debatcentrum De Balie wordt vooruitgekeken naar deze verandering. Onder anderen politiek filosoof Luuk van Middelaar, Jana Puglierin, hoofd van de European Council On Foreign Relations in Duitsland, en politiek journalist Laurens Boven gaan met elkaar in gesprek.

Vrijdag, 20.00 uur, €13,50, De Balie, debalie.nl

Angela Merkel. Beeld ANP

Workshop: Rum distilleren

Bij Spirited Union kun je rum proeven én zelf maken. Deelnemers worden ontvangen met een drankje en krijgen informatie over het bedrijf en het produceren van rum. Daarna kunnen ze zelf aan de slag. Met kruiden, specerijen en fruit kan naar eigen smaak een fles drank worden gedistilleerd.

Zaterdag en zondag, 15.00 en 18.30 uur, €59, Spirited Union Distillery, spirited-union.com

Rum distilleren. Beeld Ming Chao

Expositie: Soft Cities

Bij de door Bradwolff Projects georganiseerde expositie Soft Cities van kunstenares Marte Haverkamp wordt Amsterdam afgebeeld in zachte kleuren en textiel. In een reeks grote collages schenkt ze met gerecycled materiaal aandacht aan de stad en de omringende natuur. Haverkamp haalt haar pigmenten uit natuurlijke materialen als avocadopitten, walnoten en indigo. In de Oetewalerstraat in Oost is de expositie het hele weekend te bekijken.

Vrijdag, zaterdag, zondag, verschillende tijden, gratis, Oetewalerstraat 73, bradwolffprojects.nl

Pop-upmarkt: Parafanalia

Lange tijd konden er door corona in Paradiso geen concerten worden georganiseerd. Alleen in de zogenoemde doorstroomlocaties waren er evenementen. Daarom werd voor Paradiso Parafanalia bedacht, een markt waar handgemaakte spullen, posters, kledingstukken of verzamelingen worden aangeboden. Je kunt er zelf een kraam huren om eigen spullen te verkopen. Om binnen te komen heb je een coronatoegangsbewijs nodig.

Zaterdag, 10.00 uur, €2,50, paradiso.nl