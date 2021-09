Weekendtips: van wandelen in het donker tot films kijken tijdens Camera Japan

Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is Worden wat je wil. Beeld WG Kunst

Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is Worden wat je wil, met als doel kinderen te laten nadenken over wat ze later willen worden. Schrijver en tekenaar Yvonne Jagtenberg heeft kinderboeken geschreven als Kop op, Herman! en Wandert, en voor deze Kinderboekenweek maakte ze aan de hand van het thema tekeningen die te zien zijn bij WG Kunst.

T/m 7 november, 13.00 uur, gratis

Op verschillende locaties zijn zaterdag en zondag activiteiten in het kader van het Weekend van de Wetenschap. Het Amsterdam Science Park opent zijn deuren voor onder andere lezingen en rondleidingen. In Nemo kun je vooral zelf aan de slag – van scheikundige proefjes tot het leren van het morsealfabet. Het weekend in Nemo wordt geopend met een liveshow, gepresenteerd door Klaas van Kruistum, en met gasten als André Kuipers en Erik Scherder.

Zaterdag en zondag, 10.00 uur, gratis

Tijdens Het Wilde Noorden wordt de natuur in Noord onderzocht en zaterdag gebeurt dat in het donker. Theatermaker Marjolijn van Heemstra maakte met onderzoeker Najat Kaddour het project De Nacht-Wacht, waarin ze ingaat op de relatie tussen de mens en de nacht. Dit project staat centraal tijdens de wandeling in het Vliegenbos.

Zaterdag, 21.00 uur, €10

Het project De Nacht-Wacht staat centraal tijdens de wandeling in het Vliegenbos. Beeld Vincent van den Brink

Willem van de Velde en zijn gelijknamige zoon waren kunstenaars uit de zeventiende eeuw. De Oude en De Jonge, zoals ze werden genoemd, staan bekend om hun tekeningen van schepen en zeeslagen. De Oude blonk uit in gedetailleerde penschilderijen en De Jonge in het schilderen met olieverf. Een deel van de werken is gedurende vijf maanden schoongemaakt en gerestaureerd, en vanaf dit weekend te zien in Het Scheepvaartmuseum.

Vanaf 1 oktober, vanaf 10.00 uur, vanaf €8

Een deel van de werken is vanaf dit weekend te zien in Het Scheepvaartmuseum. Beeld Scheepvaartmuseum

De muzikanten van SoWhat zijn terug met hun interactieve familieconcerten. Zondag is er Zoom Zoom! in Het Zonnehuis; een hint naar het bijenthema en het einde van de Zoomperiode. Iedereen kan meedoen op onder andere het muziekstuk De vlucht van de hommel en hits van The Bee Gees.

Zondag, 11.00 uur, kinderen €5, volwassenen €7,50, Het Zonnehuis

De muzikanten van SoWhat zijn terug met hun interactieve familieconcerten. Beeld So What

De expositie Red Women van de Portugese kunstenaar Paula dos Santos was in 2014 al eens in de MLB Galerie. Zeven jaar later laat Dos Santos, die al ruim twintig jaar in Nederland woont en werkt, de veranderingen zien van de rode vrouwen. De kleur rood wordt met de jaren intenser; dat wijst op passie, bloed, liefde en gevaar. En rood verwijst naar de rode draad die door elk mensenleven loopt.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 15.00 uur, gratis, MLB Galerie

De expositie Red Women van de Portugese kunstenaar Paula dos Santos in de MLB Galerie. Beeld Paula dos Santos

Voor de 18de keer wordt het Afrovibes Festival gehouden, dat deze en volgende week in het teken staat van verandering – van Black Lives Matter tot aan het klimaat. Ruim dertig makers en kunstenaars uit Afrikaanse landen brengen dit thema onder de aandacht met theater, dans, muziek, mode en beeldende kunst.

T/m 10 oktober, vanaf 15.00 uur, vanaf €10, diverse locaties

Voor de 18de keer wordt het Afrovibes Festival gehouden. Beeld Garage Dance Company

Vlindertuin is een theaterstuk voor de allerkleinsten. Kinderen van een tot en met vijf jaar kunnen onder leiding van Agnieszka Czekierda tijdens de voorstelling kennismaken met de kleurrijke en beweeglijke wereld van vlinders. Aan het eind is iedereen welkom op het toneel om te vlinderen in het decor.

Zondag, 10.00 en 16.00 uur, €11,50, Black Cat Theatre

Vlindertuin is een theaterstuk voor de allerkleinsten. Beeld Black Cat Theatre

Zero Dance Theatre maakt, onder leiding van choreograaf Denden Karadeniz, dansvoorstellingen waarin meerdere stijlen voorkomen – van breakdance tot modern. In de nieuwe voorstelling Past, Present, Zero spelen de dansers met het verleden, heden en toekomst. De première is dit weekend in de Meervaart.

Zaterdag, 20.30 uur, €20

In de voorstelling Past, Present, Zero spelen de dansers met het verleden, heden en toekomst. Beeld Kjer Mariano

In Lab111 is dit weekend het filmfestival Camera Japan. Tijdens het festival worden verschillende films van het afgelopen jaar vertoond – van anime tot arthouse. De bioscoop zal geheel in het teken staan van de Japanse cultuur, ook op het gebied van eten, kunst en mode.

Vrijdag en zaterdag, vanaf 12.30 uur, €11