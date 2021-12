Weekendtips: van wandelen door de Oude Stad tot de Grote Amsterdamse Architectuurquiz

Margreet Dolman (Paul Haenen).

Traditiegetrouw blikken Dominee Gremdaat en Margreet Dolman, alter ego’s van Paul Haenen, terug en vooruit. Voor het tweede jaar op rij niet live in het theater, maar via een livestream. In deze donkere tijden houdt Dominee Gremdaat je bij de les, en biedt Margreet Dolman troost met verhalen, gedichten en muziek. Oudejaarsdag zal in het teken staan van 2021 met een conference van Gremdaat, en op 2 januari wordt vooruitgekeken op het nieuwe jaar.

31 december om 15.00 uur en 2 januari om 20.00 uur, vanaf €10

De smaak van Amsterdam brengt je langs zeven lokale ondernemers uit Oost en Zuidoost. Lopend, op de fiets of met het openbaar vervoer haal je alle ingrediënten op voor een boerenkoolstamppot. Bij elke ondernemer ontvang je een deel van de maaltijd. De route is ongeveer 15 kilometer. Het begint bij Thull’s Deli in het Oostelijk Havengebied en eindigt bij kaasboerderij Gein Genoegen. De kaart en het recept zijn gratis verkrijgbaar, voor de producten die je onderweg ophaalt betaal je €29.

31 december en 1 januari, 10.00 uur, gratis deelname, start: Thull’s Deli, C. van Eesterenlaan 21-23

Zone2Source organiseert buitenexposities in het Amstelpark. Tot en met 16 januari is er de animatie-installatie Ecognosis van kunstenaarsduo Erin Tjin A Ton en Gosia Kaczmarek van BetweenTwoHands te zien. De animaties tonen hoe de natuur huis- of slaapkamers overneemt, door je een spiegel voor te houden. Ook de mens is slechts een tijdelijke soort, niet alles draait om de mens, is de boodschap. Een gedachte-experiment om te kijken hoe de wereld eruit zou zien als flora en fauna de wereld weer zouden overnemen.

T/m 16 januari, 12.00 uur, gratis toegang, Amstelpark

Genoeg van koekjes bakken, films kijken of gamen? Met de proefjes voor thuis van Nemo kun je zelf aan de slag als wetenschapper. Op de website van het museum zijn diverse proefjes te vinden, die je binnenshuis en met weinig benodigdheden kunt doen. Zoals een tafeltje maken van kranten, waarbij je leert met licht materiaal een stevige constructie te bouwen. Of voorwerpen laten zweven door middel van statische elektriciteit, met alleen een ballon, een stuk plastic en de haren op je hoofd.

www.nemosciencemuseum.nl

Ook dit jaar heeft Arcam, het centrum voor architectuur in Amsterdam, een quiz samengesteld over de Amsterdamse architectuur. Je kennis over de stad wordt getest in dertig vragen, bedacht door onder anderen Wendeline Dijkman van De Gebouwengids, Ariadne Onclin en Michelle Gulickx van podcast Landmassa, en Parooljournalist Jaap Huisman. Echte fanatiekelingen kunnen hun antwoorden voor 7 januari opsturen. De top tien zal op 12 januari live de finale spelen, online uitgezonden vanuit Pakhuis de Zwijger.

www.arcam.nl

Het terras van restaurant Vessel in de Houthavens is omgetoverd in een Winter Village waar je ook tijdens de lockdown naartoe kunt. Rond het houtvuur staan meerdere chalets, waar je eten en drinken kunt afhalen. Van zelfgemaakte glühwein en warme chocolademelk (met of zonder scheut rum), tot een broodje braadworst en een bospaddestoelensoep.

T/m 11 januari, 11.00 uur, dranken vanaf €2, eten vanaf €6, Revaleiland 500

​​Tijdens de Amsterdam Oude Stad-wandelroute kom je langs bekende bezienswaardigheden in het oude centrum. Zo leidt de wandeling – waarin je je eigen gids bent en je zelf bepaalt hoe laat je de wandelschoenen aantrekt – je langs de Waag op de Nieuwmarkt, de boeddhistische tempel op de Zeedijk, het Paleis op de Dam en de Oude én Nieuwe Kerk. Per mail ontvang je een kaart waarop verschillende stops staan aangegeven, inclusief informatie over de bijbehorende bezienswaardigheid.

De Dam, €3, www.amsterdamoudestad.nl

Mens, natuur en filosofie komen samen in deze fietsroute door Oost, ontworpen door filosoof Nanda van Bodegraven. De tocht duurt ongeveer drie uur en gaat onder andere langs de Spinozabanken in het Oosterpark en Park Frankendael. De QR-codes op de leuningen van de banken geven je toegang tot een podcast, waarin biologen, wetenschappers en buurtbewoners aan het woord komen.

Start: Bloementuin Darwinplantsoen, gratis toegang, www.vrijheidvanamsterdam.nl