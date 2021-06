Weekendtips: van vliegen in een virtuele achtbaan tot stilstaan bij een ijsvogelwand

Wandelroute: Tuintrail

Tuinder Hendrikje Veerman wil parken en tuinen in de stad met elkaar verbinden. Zij bedacht daarom de Tuintrail: een interactieve wandelroute langs bekende en onbekende groene stukjes in Oost. De wandeling (van 10 of 16 kilometer) laat je stilstaan bij bijzondere bomen, vleermuiskasten, een vlindertuin en een ijsvogelwand.

Beginpunt station Amstel of station ­Science Park, gratis, tuintrail.amsterdam

Beeld Mélanie Corre

Achtbaan: A’DAM Toren

Deze week opent in de A’DAM Toren een nieuwe attractie: een virtuele ­achtbaan door het centrum van Amsterdam. Op A’DAM Lookout, de bovenste verdieping van de toren, stap je in een achtbaankarretje. Je zet je vr-bril op en zoeft onder het Rijksmuseum door, ­zigzagt tussen de duiven op de Dam en vliegt langs de Amstel. De virtuele rit is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.

A’DAM Toren, €5 p.p. (exclusief toegang A’DAM Lookout), adam-vr.com

Expositie: Marroncultuur

Deze maand is het Keti Kotimaand, waarin wordt stilgestaan bij het slavernijverleden. Swart Gat/ G̶o̶u̶d̶e̶n̶ E̶e̶u̶w̶ (Dunguu olo - katibo-ten) is een theatrale installatie die zich richt op de Marroncultuur uit Suriname. De Marrons bevrijdden zichzelf uit de slavernij en vluchtten naar de Amazone. Je loopt door de installatie die middels videobeelden en rekwisieten laat zien hoe de Marrons denken over vrijheid en in harmonie met de natuur leefden.

T/m zondag, 12.00-20.00 uur, €13, Plein Theater, plein-theater.nl

Beeld Paulina Matusiak& EddyWenting.

Fietsroute: Buitenbuurten

De focus van Open Monumentendag ligt dit jaar niet op het centrum, maar op de buitenwijken. In aanloop naar deze dag in september, kun je deze buurten van Noord alvast verkennen. Een nieuwe historische fietsroute gaat langs tien monumenten, waaronder krijtmolen d’Admiraal, het oude raadhuis van Durgerdam en de Meerpadkerk. Op de kaart (gratis te downloaden via de website) wordt historische achtergrond geschetst.

Beginpunt Buiksloterkerk, gratis, buitenbuurten.com

Beeld Freerk de Vos

Mode: Sunday Sounds

Op zondag kun je in de Tolhuistuin de kleding bekijken van Pinkorangeclub. Hiervoor werden verschillende kunstenaars uitgenodigd op Vlieland. Wegdromend in het duingras en met hun tenen in het zand deden zij inspiratie op. De kunst die hieruit voortkwam is vertaald naar kleding. Tijdens het evenement kun je de kunstwerken zien, kleding kopen en luisteren naar livemuziek, waaronder een optreden van multi-instrumentalist Bnnyhunna. Ook is er een aantal kunstenaars aanwezig.

Zondag, 15.00-17.00 uur, gratis, Tolhuistuin, tolhuistuin.nl

Kleding van Pinkorangeclub.

Expositie: #artistsupportpledge

Kunstenaars hebben het financieel zwaar gehad de afgelopen tijd. Om hen te steunen organiseert De Balie de expositie #artistsupportpledge. In het debatcentrum zijn de komende weken werken van honderd Nederlandse kunstenaars te zien. Alle kunst is te koop voor maximaal 200 euro. Online kunnen kunstenaars zich aansluiten door hun werk onder #artistsupportpledge op Instagram te plaatsen. Zodra je voor meer dan 1000 euro hebt verkocht, schaf je zelf een werk van een kunstenaar aan.

De Balie, t/m 27 juni, 13.00-17.00 uur, gratis, debalie.nl

#artistsupportpledge.

Kamperen: kasteeltuin Muiderslot

Deze zomer tovert het Muiderslot de pruimenboomgaard om tot camping. De tenten zijn opgezet en de luchtbedden opgeblazen: je hoeft alleen een slaapzak mee te nemen. De avond voorafgaand aan de overnachting begint met een vegetarische picknick in de kasteeltuinen. Daarna volgt een rondleiding door het Muiderslot. ’s Avonds is er een kampvuur.

Elk weekend t/m 11 september, Muiderslot, €99 p.p. per nacht, muiderslot.nl

Muiderslot.

Kind: reizen in de toekomst

Kinderen ontdekken in de Mobility Experience hoe de mens zich verplaatst door de stad en hoe dit in de toekomst gaat veranderen. Door klimaatverandering moeten er meer elektrische voertuigen komen. Kinderen leren dit spelenderwijs in de interactieve tentoonstelling, die uit games, spellen en een racebaan bestaat. Kinderen van 8 tot 12 jaar krijgen een workshop en een rondleiding terwijl ouders genieten van een lunch of borrel.

Zaterdag en zondag, t/m 4 juli, 13.00-17.00 uur, €29,50, move.amsterdam

Beeld Getty Images

Mexicaans feestje in het Cobra Museum

In het Cobra Museum in Amstelveen staat alles in het teken van Mexico. Er worden salsaworkshops gegeven en staan er foodtrucks met taco’s en burrito’s voor de deur. Aanleiding is de net geopende tentoonstelling van het werk van Frida Kahlo. Er kunnen twee keer zoveel bezoekers naar het museum komen vanaf zaterdag en mondmaskers zijn niet langer verplicht. Er worden bovendien extra rondleidingen en lezingen gegeven.

Activiteiten op vrijdag, zaterdag en zondag, tentoonstelling t/m 26 september, 10.00-22.00 uur, € 22,50, cobra-museum.nl