Weekendtips: van vissen in de sloot tot dansen met een vos

Dansvoorstelling Our house is on fire. Beeld Sjoerd Derine

Our House is on Fire

Met haar uitspraak ‘Our house is on fire’ hoopte Greta Thunberg dat de wereldleiders de paniek en angst die zij voelt, ook zouden voelen. Is dat gelukt? En waarom komen we niet in actie, als we weten hoe slecht het klimaat ervoor staat? Dit onderzoekt choreograaf Nicole Beutler in de dansvoorstelling Our House is on Fire. De dans staat bol van de gebarentaal, misschien dat de boodschap zo wel binnenkomt. Na afloop kun je laten zien dat je in actie komt door een Panic-logo op je kleding of tas te strijken.

T/m zaterdag, 18.00 en 20.00 uur, vanaf €14, Frascati

Drummen bij Music Meets.

Music Meets

Dit weekend organiseert Muziekschool Amsterdam het online festival Music Meets, voor Amsterdammers van 1 tot 17 jaar. Via de website kun je je aanmelden voor workshops, zoomlessen en interactieve concerten. Het programma is breed: van een vrolijke peuterles (1-3 jaar) en een college History of Rock and Roll (10+) tot een ZingMee-concert (8+). Drumcoach Olaf klimt op zijn drumfiets en nodigt iedereen uit om vanachter het scherm zijn funky ritmes mee te slaan op potten, pannen, schalen en emmers.

Zaterdag en zondag, gratis, muziekschoolamsterdam.nl

Ontdekkingswandeling in Noord.

Noord met nieuwe ogen

Hoe versieren noorderlingen hun balkon? Wat hoor je als je in Molenwijk op een bankje zit? Kun je een originele naam verzinnen voor de De Kluftstraat? Nieuw Dakota daagt wandelaars uit om Noord met nieuwe ogen te bekijken. De ontdekkingswandeling bevat opdrachten, voert door Molenwijk, Kadoelen, De Banne en Buiksloterham, en eindigt bij Viewpoint IJ, waar je iets toevoegt aan het gezamenlijke kunstwerk van alle wandelaars.

Donderdag, 14.00 uur, of later op eigen gelegenheid, gratis, Nieuw Dakota

Soekky-speurtocht. Beeld Miriam Verhagen-Klinkhamer

Bosrijk avontuur

In verschillende Amsterdamse parken kunnen kinderen vanaf 4 jaar een speurtocht doen met Vosje en zijn vriendjes. Volg Vosje tijdens zijn zoektocht naar het geheimzinnige lichtje, ontdek onderweg leuke weetjes over het bos, speel korte spelletjes en maak een dansje met Vosje en zijn vrienden. De vormgeving van de gratis Soekky Stories-app is speels en zacht, met een tekenachtige stijl die tot de verbeelding spreekt.

Gratis, Flevopark, Amsterdamse Bos of de Gaasperzoom, soekkystories.nl

De Hortus. Beeld Barbara van Amelsfort

B(l)oeiende illustraties

Terwijl de Hortus Botanicus gesloten was, mocht een aantal illustratoren zich onderdompelen in de warme, vochtige ruimtes met weelderige planten. De bloeiende bloemen en het overwoekerende groen dienden als inspiratie voor hun illustraties. Het resultaat is te zien in de Palmenkas ; de opbrengst van de gelimiteerde afdrukken gaat naar de Hortus. Er hangt onder andere kleurrijk werk van (kinder)boekentekenaars Floor Rieder en Noëlle Smit.

T/m zondag, 10.00-17.00 uur, €11,50, Hortus Botanicus

Tentoonstelling VerWEVEN. Beeld Caro Bonink

Draagbare kunst

Weven kun je doen met wol en garen, maar ook met gerecycled plastic, textiel, fietsbanden en oude kranten, laat Fleur Ouwerkerk zien. Voor de tentoonstelling VerWEVEN werkte ze met twintig inwoners van Noord aan ­wearable art. De deelnemers werkten in duo’s en maakten een draagbaar kunstwerk voor elkaar. Door de samenwerking – waarin verschillen in cultuur centraal stonden – verweefden zij niet alleen bijzondere materialen, maar ook hun eigen levens met elkaar. Naast de werken zijn portretten van de deelnemers te zien, waarop zij de kunstwerken dragen.

T/m zaterdag, 10.00-16.00 uur, gratis, Modestraat, Buikslotermeerplein 15-17

Skazka Kwartet Beeld J. Claerhoudt

Clara & Igor

Zondag brengt het Skazka Kwartet twee componisten samen: Clara Schumann en Igor Stravinsky. Zij leefden niet in dezelfde tijd en schreven hun muziek vanuit heel andere ideeën. Toch gaan de Drie Romances van Schumann wonderbaarlijk goed samen met Stravinsky’s Trois pièces pour quatuor à cordes. Na afloop van het concert in de Dorpskerk van Durgerdam nodigen de muzikanten het publiek uit voor een wandeling door het pittoreske dorp.

Zondag, 14.00 uur, €10, skazkakwartet.nl

Kindervoorstelling Geel. Beeld Iris Box

Geel en blauw

In de voorstelling Geel heeft alles de kleur van zonneschijn. Mimespeler Anastasiia Liubchenko en muzikanten Thijs Felperlaan en Yung-Tuan Ku scheppen een wereld waarin de gele bewoners altijd vrolijk zijn. Tot op een dag Blauw verschijnt. Blauw is nieuw en vreemd. Er ontbrandt een strijd tussen de twee kleuren, waarna een bijzondere ontdekking volgt.

Zondag, 11.00 en 15.00 uur, vanaf €8,50, De Krakeling

Millennialdilemma’s

Tapas Theater brengt dit weekend elke avond een singer-songwriter en twee cabaretvoorstellingen van twintig minuten per show. Millennialdilemma’s worden onder de loep genomen en nooit verzonden brieven dienen als inspiratie voor de songs. Kies of je twee of drie voorstellingen wilt zien en hoe laat. Tussendoor kun je eten en drinken, zowel binnen als op het terras.

T/m zondag, 18.00 tot 23.00 uur, vanaf €20,79, Tapas Theater

Slootjesdag.

Waterbeestjes zoeken

Zondag is het nationale Slootjesdag. Jeugdland krijgt daarom bezoek van een echte visser, die je meeneemt op een modderige expeditie. Met een schepnetje ga je op zoek naar vissen en waterbeestjes. Voorzichtig vang je waterkevers, schrijvertjes, slakken of misschien wel een salamander. Daarna laat je de dieren weer vrij. Samen met de visser kan je zo ontdekken welke beestjes er allemaal in de sloot leven.

Zondag, 12.00-17.00 uur, gratis, Jeugdland Amsterdam