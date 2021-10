Weekendtips: van struinen over de rommelmarkt tot kijken naar de Grachtenrace

Komiek Wessel Meijering geeft 9 oktober een dinervoorstelling in het Amstel Boathouse.

Zaterdag, 18.30 uur, €35, Amsteldijk 223

De tentoonstelling Eerherstel voor een dwarse denker draait om filosoof Adriaan Koerbagh (1633-1669). Hij vond dat religie berust op instemming: ‘Je moet kennis hebben over hetgeen waar je in gelooft.’ Koerbagh schreef, in tegenstelling tot andere grote denkers als Spinoza, zijn teksten in het Nederlands om het volk op nieuwe gedachten te brengen. In het Huis met de Hoofden wordt het leven van Koerbagh gepresenteerd met voorwerpen en door hem geschreven stukken.

Tot 19 december, vanaf €6, Keizersgracht 123

Zaterdag is NDSM Open, de jaarlijkse open dag van de kunstenaars- en makersgemeenschap van de NDSM-werf. Meer dan vijftig ateliers in de Kunststad, de X-Helling en Treehouse tonen een divers aanbod. De organisatie belooft een middag vol kunst, mode, architectuur en voorstellingen, met ook een circus voor kinderen.

Zaterdag, 12.00 uur, gratis, NDSM-Plein

In het kader van de Kinderboekenweek is er een livestream van de voorstelling Dummie’s Sing ’n Swing met kinderboekenschrijfster Tosca Menten. Ze leest verhalen voor, bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar, en treedt op met haar band Yah Maashi Mon! bij Muziekschool Amsterdam. Dummie de Mummie, van haar gelijknamige boek, zou er ook zomaar eens kunnen zijn, vermeldt de aankondiging.

Zondag, 11.00 uur, gratis

In Portrait Gallery of the 17th Century in de Hermitage worden werken uit het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum tentoongesteld. Volgens de curatoren zijn het de ‘broertjes en zusjes van de Nachtwacht’. Het gaat om werken van Rembrandt, Govert Flinck en Nicolaes Pickenoy; reusachtige doeken met regenten vanuit heel Europa uit de kunstwereld van de 17de eeuw.

T/m januari 2022, €18 (v.a. 12 jaar), Hermitage

Op de Cruquiusweg is zondag een rommelmarkt met kleding, speelgoed en andere huis-tuin-en-keukenspullen. Verder zijn er verschillende activiteiten, waaronder workshops over hoe je je eigen wormenhotel maakt, en hoe vloeibaar schoonmaakmiddel en zeep.

Zondag, 10.00 uur, volwassenen €2, Cruquiusweg 84

Musical De Jantjes vertelt het verhaal van de vaste gasten van het café van Tante Piet in de Jordaan. Mede door geldproblemen en verloren liefdes besluit een aantal gasten Amsterdam te verruilen voor Nederlands-Indië. Jaren later, bij terugkomst, is het groot feest in de stad. Alleen nog dit weekend is de door Evert de Vries geregisseerde musical bij te wonen in Het Zonnehuis in Noord.

Vrijdag en zaterdag, 20.00 uur, vanaf €21,50, Zonneplein 30

Het is het laatste weekend van de 18de editie van het Afrovibes Festival. Hedendaagse muzikanten, choreografen, journalisten en dichters uit onder meer Oeganda, Mozambique en Zuid-Afrika vullen in De Balie de avonden met dans- en spokenword­optredens. Daarnaast worden in de bijbehorende talkshow How we made it thema’s besproken als: hoe de Afrikaanse identiteit zich verhoudt tot de Europese, wat is de realiteit, wat zijn tradities en trends.

Vrijdag en zaterdag, 18.30 uur, vanaf €8,50, De Balie

Al sinds 1986 wordt in Amsterdam elke tweede zaterdag van oktober de Grachtenrace georganiseerd. Sloep­roeiers gaan met elkaar de strijd aan en proberen zo snel mogelijk de circa 25 kilometer door de grachten van Amsterdam te doorkruisen. Om 11.00 uur klinkt het startschot bij de Stadiongracht. De organisatie raadt aan om op de kant bij Brouwerij ’t IJ of bij Nemo de race te volgen.

Zaterdag, 11.00 uur

Kindervoorstelling Verloren dingen (7+) van Het Filiaal theatermakers gaat over een man die in een grote stad samenwoont met een eigenwijze kat. De man verzamelt afgedankte spullen. Op een dag komt de man niet meer thuis en lijken de spullen plots weer verloren dingen. Een poppenvoorstelling over je kijk op de wereld en het zien van zaken waar anderen aan voorbijgaan.

Zondag, 14.00 uur, €9, de Meervaart