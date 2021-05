Weekendtips: van stekjes kopen tot een rondje suppen in het donker

De Westelijke Eilanden

De Westelijke Eilanden hebben een geschiedenis die teruggaat tot de Gouden Eeuw. De West-Indische Compagnie bouwde er toen haar werven en pakhuizen. Galerie Moon organiseert een wandeling langs de gebouwen die aan deze tijd herinneren. De gids vertelt – in het Engels of Nederlands – over Bickers-, Prinsen- en Realeneiland en staat stil bij markante Amsterdammers die hier geleefd hebben. Wie was bijvoorbeeld Griet Manshande? En waar woonde Jacob Olie, een van de eerste fotografen van Amsterdam?

Op afspraak (voorlopig max. 4 deelnemers) €17,50 p.p., galeriemoon.nl

Wandeling Westelijke Eilanden.

Onflatteus familieportret

Toneelgroep De Gemeenschap komt met Nederlandse Comedie, over een niet zo harmonieus gezin: ouders in een ongelukkig huwelijk, een dochter die haar eigen weg zoekt en een zoon die nog in het ouderlijk huis woont. Als hij thuiskomt met een veel oudere minnaar, stort het geheel als een kaartenhuis in elkaar. Schrijver Rob de Graaf en regisseur Roy Peters schetsen een ‘onflatteus familieportret’ tegen de achtergrond van de coronacrisis.

Zondag, 20.30 uur, gratis, theaterbellevue.nl

De Gemeenschap. Beeld Casper Koster

De Sloterplas op

Dit weekend worden er eindelijk betere temperaturen verwacht. Wie zin heeft om af te koelen, kan nu weer een bezoekje brengen aan het Watersportcentrum Sloterplas. Het centrum was een tijd dicht, maar is sinds 1 mei weer te bezoeken. Je kunt er kano’s, kajaks, sups en waterfietsen huren en zo een van de eerste warmere weekends op het water inwijden.

Donderdag t/m zondag, vanaf €7,50, Watersportcentrum Sloterplas, ­Christoffel Plantijngracht 4

Watersportcentrum Sloterplas.

Good Mourning

In het Small Museum van Paradiso presenteert kunstenaar Kwinnie Lê haar kunstwerk Good Mourning: een ingelijst stuk textiel met die twee woorden erop. Een verwijzing naar de gedichten en filosofieën die Lê op haar lichaam tatoeëert. De uitdrukking good mourning combineert een informele ochtendgroet met rouwen. Lê probeert je hiermee na te laten denken over de pracht van rouw; het hoeft niet altijd iets negatiefs te zijn.

Vrijdag t/m 28 juli, gratis, Paradiso, Weteringschans 6-8

In het Small Museum van Paradiso is werk van Kwinnie Lê te zien.

Leidseplein in het nieuw

Eindelijk is het vernieuwde Leidseplein een feit. Geen taxi’s meer, verplaatste tramhaltes, een gigantische muurschildering, bronzen hagedissen en een ondergrondse fietsstalling. De Balie organiseert een online lezing met kunstenaars en architecten die betrokken waren bij de vernieuwing. Beeldend kunstenaar Hans van Houwelingen, landschapsarchitect Ruwan Aluvihare, muralist Judith de Leeuw en architect Erik Smits gaan in gesprek over de vraag hoe je recht doet aan de geschiedenis van het Leidseplein. En vooral: welke rol speelt kunst hierin?

Vrijdag, 17.00 uur, gratis, debalie.nl

Leidseplein.

Freerunning

Wil jij leren om zo sierlijk mogelijk over allerlei obstakels heen te springen? De Freerun University organiseert freerunworkshops van anderhalf uur voor kinderen vanaf 6 jaar. Met behulp van een ervaren freeruntrainer oefen je de juiste technieken en leer je makkelijk uitvoerbare tricks zoals een salto voorover in de airbag of een wallflip. Je hoeft geen sportief wonder te zijn, iedereen oefent op zijn of haar niveau.

Zaterdag en zondag, 10.00-16.00 uur, gratis, fruni.gotgrib.nl/member/selfservice/registration/open_dag

Freerunworkshop.

Bloemen en stekjes

Het is lente: tijd om de bloemetjes letterlijk buiten te zetten. ‘Enthousiaste tuinvrouw’ Dagmar van Wijngaarden en fotograaf en hovenier Elspeth Diederix organiseren daarom een plantjesmarkt. Bij Krijtmolen d’Admiraal in Buiksloot verkopen zij zaterdag bloemen, stekjes en ander groen. Om te voorkomen dat het te druk wordt, is de toegang tot het terrein gereguleerd.

Zaterdag, 10.00-14.00 uur, toegang gratis, Noordhollandschkanaaldijk 21a

Cellosonate

Donderdag organiseert het Muziek­gebouw een online concert waarin celliste Ella van Poucke en pianist Caspar Vos werken van de Russische componist Sergej Rachmaninov spelen. In 1901 componeerde Rachmaninov zijn Cellosonate, na een jarenlange depressie. De Russische componist staat bekend om zijn meeslepende werk en virtuoze passages.

Donderdag, 20.00 uur, gratis, muziekgebouw.nl

Ella van Poucke. Beeld Svjatoslav Presnyakov

Sup by night

Het nachtleven ligt stil? Niet helemaal. Suptropisch organiseert vrijdag Sup by night: een tocht over de Amsterdamse grachten. Op een supboard versierd met lichtjes verken je de stad vanaf het water. Je peddelt ’s nachts langs het Amstelhotel en onder de Magere Brug door. De tour vertrekt rond zonsondergang vanaf de Jozef Israëlskade.

Vrijdag, €27,50 inclusief board, €7,50 exclusief board, 21.30-00.00 uur, suptropisch.nl