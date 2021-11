Weekendtips: van proeven op de Buurderij tot wandelen langs de Amsterdamse School

De opening van de Buurderij in MidWest wordt feestelijk gevierd door het Buurderijteam van De Baarsjes Beeld Luud de Haas

Lokaal en rechtstreeks bij de boer kopen om de voedselketen zo klein mogelijk te maken, dat is het idee waarmee in verschillende wijken Buurderijen worden geopend. De opening in MidWest wordt feestelijk gevierd door het Buurderijteam van De Baarsjes, met een proeverij van seizoensproducten. Er zijn elstars uit de Beemster en vegan spreads van Kaatjes Kruidenboter. Naast live muziek zijn er ook activiteiten als kastanjes poffen en een bierproeverij van brouwerij Wispe uit Weesp.

Vrijdag, 17.00 uur, gratis, MidWest, Cabralstraat 1

In de musical A New Brain volgt het publiek de door een hersenaandoening gekwelde Gordon, een componist die voor zijn sterven nog één goed nummer wil schrijven. Voor de zaal is het niet altijd duidelijk wat echt is en wat zich in Gordons hoofd afspeelt: er komen kikkers, zeilschepen en flirtend ziekenhuispersoneel voorbij. Leeghwater Musicals is de eerste semiprofessionele musicalvereniging in Nederland die deze productie uitvoert. De voorstelling is dit weekend te zien in het Zonnehuis in Noord.

Vrijdag t/m zondag, verschillende tijdstippen, €18,50, Zonneplein 30

Het Amsterdam Storytelling Festival, met als thema masks, bestaat uit optredens en workshops, zoals Storytelling with objects. Hierbij moet je een alledaags voorwerp meenemen om te gebruiken in je verhaal. Zaterdag voert Farbod Moghaddam zijn voorstelling Vers van de Pers op in het Engels. Zondag vertelt de Belgisch-Marokkaanse Jaouad Alloul in De Meisje over de worsteling met zijn geaardheid.

T/m zondag, diverse tijdstippen en ­prijzen, Podium Mozaïek, Bos en ­Lommerweg 191

In Stad Staal Stil in MLB galerie laten vijf fotografen zien hoe zij invulling geven aan het gelijknamige thema. René van Ravenzwaaij laat in zijn werk de ‘kwetsbare aanwezigheid van natuur in de versteende stedelijke samenleving’ zien. Karo van Wijk maakte industriële fotografie, met beelden bij Tata Steel en de haven van IJmuiden. Tijdens de opening op zondag lichten de fotografen hun werk toe en speelt saxofonist Elsie Reiziger. Vooraf aanmelden verplicht.

Vrijdag t/m 27 november, verschillende tijden, gratis, Witte de Withstraat 32a

The Great Escape gaat over het losbreken uit het keurslijf van het alledaagse. De voorstelling is een samenwerking tussen theaterduo Oakwood (Hali Neto & Gerben de Jong) en danseres Laila el Bazi. Drie figuren doen keurig hun werk, totdat hun diepste verlangens naar boven komen en niets meer vanzelfsprekend is. Oakwood heeft zich laten inspireren door de mime en slapstick van onder anderen Charlie Chaplin en Buster Keaton.

Zaterdag, 20.30 uur, €18, De Meervaart, Meer en Vaart 300

Tijdens de stadswandeling van Architecten van Zuid loop je twee uur lang met een gids langs verschillende gebouwen in de bouwstijl van de Amsterdamse School. De tocht begint bij Museum De Dageraad en leidt door de Rivierenbuurt. Onderweg worden de verschillen uitgelicht tussen de zuilen en ornamenten die terugkomen in deze stroming, en sta je stil bij werk van Nederlands eerste vrouwelijke architect, Margaret Staal-Kropholler.

Zaterdag, 13.00 uur, €24,75, Burgemeester Tellegenstraat 128

De Natuurwerkdag wordt jaarlijks door het hele land georganiseerd en duurt deze keer zelfs twee dagen. Iedereen die wil kan zijn steentje bijdragen met klusjes in de natuur, ook voor kinderen. Zo kun je met het hele gezin op beide dagen bij Voorland-Middenmeer in Oost meehelpen met wilgen knotten en bij de Ruijtergaard aan de De Ruijterkade de moestuin winterklaar maken.

Vrijdag en zaterdag, diverse tijdstippen en locaties, gratis

Fatu (Sranantongo voor ‘grap’) is een stand-upcomedyprogramma, met als vaste host Jeffrey Spalburg, die al 12,5 jaar collega-comedians ontvangt. Zondag bespreken Jörgen Raymann, duo Deng Boy Fu a Birti (de jongens uit de buurt) en de Utrechtse cabaretier Anuar ieder op hun eigen manier de actualiteit. DJ Phantom, vaste dj van de show, zorgt voor begeleidende beats.

Zondag, 15.00 uur, €13,50, Bijlmer Parktheater, Anton de Komplein 240

Kriterion viert zijn vorig jaar behaalde 75-jarige jubileum vanwege corona dit weekend met maar liefst 39 films. 24 van deze films zijn op een bepaalde manier relevant geweest voor het filmtheater. Zoals Betty Blue, waarmee Kriterion in 1992 het landelijk record verbrak van langst draaiende film (meer dan vijf jaar). De resterende 15 films hangen samen met het thema Autonomie?!. Zo is er Alone in the Wilderness, een documentaire over een 50-jarige man die dertig jaar lang in de wildernis van Alaska woonde. Op 13 november wordt het jubileum nog eens gevierd met een feest.

Donderdag t/m zondag, verschillende tijdstippen, €8,50, Roetersstraat 170

Flo woont in een land waar weinig wordt gesproken. Ze is op zoek naar liefdevolle woorden, die worden gemaakt in een fabriek. Marlyn Coetsier van theatergezelschap Winterberg voert dit verhaal in haar eentje op. Ze klapt het ene na het andere stukje decor open, waarachter zich een nieuw deel van het verhaal afspeelt. De voorstelling is voor kinderen vanaf drie jaar.

Zaterdag en zondag, 14.30 uur, vanaf €8,50, Theater De Krakeling, Pazzanistraat 15