Weekendtips: van poppenkast in het Paleis tot klassiek in de Bethlehemkerk

Ga op tekensafari door het Vondelpark.

Tijdens de Tekensfari van natuurblogger en -gids Marisa Stoffers wandel je met haar en een tekendocent door het Vondelpark. Volgens Stoffers leer je de natuur beter kennen door middel van de tekenpen. Terwijl je de omgeving in je opneemt en schetst, steek je ook wat op over de dieren. Zo weet Stoffers veel over vleermuizen. De tour, voor alle leeftijden geschikt, is zondag in het Vondelpark en zal ook een paar keer in Park Frankendael worden gehouden.

Zondag, 13.00 uur, €17,50, Vondelpark

In 1981 werd het gebouwencomplex van de voormalige lettergieterij Tetterode in de Bilderdijkstraat gekraakt. Het werd een woon- en werkplek voor kunstenaars. Om het 40-jarig jubileum te vieren, zijn er workshops, rondleidingen en performances. Zo is er een workshop zaadbommen maken: een mengsel van zaden en compost voor in de tuin. Kinderen kunnen terecht bij de ‘Splitterdesplatter dolle knutselbende’. Deelname is gratis, behalve voor de rondleidingen door het complex (€7,50, inclusief Tetterodeboek ).

Vrijdag, zaterdag en zondag, gratis, Bilderdijkstraat 163-167

Om het 40-jarig jubileum van Tetterode te vieren, zijn er workshops, rondleidingen en performances. Beeld Dominique Panhuysen

Komiek Fabian Franciscus kun je kennen van Spijkers met koppen, Na het nieuws en Radio 538. Zijn eerste show Vlafeest was na de try-outfase uitverkocht, waarna hij ook speelde in onder meer New York, Berlijn, Stockholm en Londen. Met zijn nieuwe voorstelling Kleine wereld reflecteert Franciscus op zijn zelfbeeld en openheid, waarbij hij het publiek ook zover wil krijgen zichzelf een spiegel voor te houden. Het entreekaartje is inclusief een drankje.

Vrijdag, 21.00 uur, €20, Podium Mozaïek

Donderdag wordt de tweede editie van HER Film Festival georganiseerd. Het festival is een initiatief van Cinetree, dat maatschappelijk relevante films een podium geeft, en Simavi, een organisatie die zich inzet voor gelijkwaardigheid van vrouwen. Een week worden online gratis internationale films vertoond die niet in de doorsnee bioscoop te zien zijn. Zoals de film Honeyland, over de laatste vrouwelijke imker van Noord-Macedonië, die met passie wilde bijen verzorgt.

14 t/m 20 oktober, verschillende tijdstippen, gratis

In de voorstelling Foodchainz van het Markttheater staat de voedselketen centraal, met de tomaat als rode draad. Eetlokaal Plein Theater verzorgt bij de voorstelling een driegangendiner met tomaat. Gasten uit de wetenschap en de voedselindustrie schuiven aan, zoals ontwerper Jeffrey Spangenberg. Hij is onder meer bekend van Word of Food en de Tuinen van West.

Donderdag en vrijdag, 18.30 uur, €10 (voorstelling), €22,50 (inclusief diner), Plein Theater

In de voorstelling Foodchainz van het Markttheater staat de voedselketen centraal. Beeld Paulina Matusiak & Eddy Wenting

Het Ragazze Quartet bestaat uit vier Nederlandse vrouwen die op de viool, altviool en cello het werk van Béla Bartók vertolken. Bartók maakte klassieke muziek en Oost-Europese volksmuziek en wordt gezien als een van de grootste componisten van de 20ste eeuw. Na hun album Bartók Bound vol. 1 komt het strijkersgezelschap nu met Bartók Bound vol. 2. Ter ere hiervan geven zij zaterdag eenmalig een concert in de Bethlehemkerk. Aansluitend vertelt podcastmaker Jan Paul de Bondt over zijn podcastserie over Béla Bartók en de Bartókproducties van het Ragazze Quartet.

Zaterdag, 19.30 uur, €17,50, Zwanenplein 34-36

Het Ragazze Quartet geeft zaterdag eenmalig een concert in de Bethlehemkerk.

Jan Klaassen en Katrijn zijn al bijna 130 jaar op de Dam te zien, waar ze oude en nieuwe avonturen beleven. Ook dit jaar wordt er een poppenkastvoorstelling opgevoerd; Egon Adel, de huidige poppenspeler op de Dam, heeft op uitnodiging van het Paleis een voorstelling gemaakt. Extra bijzonder is dat de show deze herfstvakantie niet vóór, maar ín het Koninklijk Paleis wordt opgevoerd; midden in de Troonzaal.

Zondag, 11.00 en 13.30 uur, gratis voor kinderen, volwassenen €10, Koninklijk Paleis op de Dam

Deze herfstvakantie wordt in het Paleis op de Dam een poppenkastvoorstelling opgevoerd. Beeld René Bouwman

Tere ere van de 400ste sterfdag van de Amsterdamse componist Jan Pieterszoon Sweelinck, is er het Sweelinck Festival. Ensembles, orkesten en solo-artiesten geven een week concerten op locaties als het Concertgebouw en het Stads­archief. Ook zijn er activiteiten, zoals de workshop polyfoon zingen: een zeventiende-eeuwse zangtechniek.

16 t/m 24 oktober, verschillende tijden, prijzen en locaties, sweelinckfestival.nl

Tere ere van de 400ste sterfdag van de Amsterdamse componist Jan Pieterszoon Sweelinck, is er het Sweelinck Festival.

Zaterdag is er een ode aan de 90-jarige Nederlandse componist Theo Loevendie in de Jeruzalemkerk in West. Loevendie componeerde jazzmuziek, waarvoor hij eind jaren zestig een Edison won. In het voorprogramma wordt onder andere een van de zes Turkse gedichten van de componist voorgedragen. Het Metamorphoses Trio speelt Metamorph, dat Loevendie voor het trio schreef. Het concert is ook online bij te wonen.

Zaterdag, 17.00 uur, €15 live, €3 livestream, Jan Maijenstraat 14

De Magie van Marokko laat kinderen kennismaken met alles van de Noord-Afrikaanse cultuur. Met Arabische muziekinstrumenten als de mandola, cracab en bendir wordt het publiek meegenomen in het avontuur van de Liedjestovenaar. Kinderen kunnen op trommeltjes ook zelf meespelen. Bij het kaartje is een drankje inbegrepen.

Zondag, 11.00 uur, €5 tot 12 jaar, €10 vanaf 12 jaar, Buiksloterkerk