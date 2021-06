Weekendtips: van picknicken met zeevruchten tot vieren dat het Flevopark 90 jaar bestaat

Expo: De Gouden Koets

In 1898 schonk Amsterdam de Gouden Koets aan koningin Wilhelmina. Na een restauratie van vijf jaar keert het iconische rijtuig terug naar de hoofdstad, met een tentoonstelling in het Amsterdam Museum. De koets staat daar in een glazen behuizing op de binnenplaats, waar je alle details van dichtbij kan bekijken. Een audiotour leidt je door zalen vol schilderijen, spotprenten, foto’s, film, kledingstukken en oranjesnuisterijen. Zo krijg je een genuanceerd beeld van de geschiedenis en de betekenis van de Gouden Koets.

Vanaf vrijdag t/m 27 februari 2022, €20, Amsterdam Museum, goudenkoets.nl

De Gouden Koets, nu te bezichtigen in het Amsterdam Museum. Beeld Arthur van der Vlies

Kleding: Voyage Vintage

Om duurzaamheid te stimuleren creëer­den drie Amsterdamse economiestudenten Voyage Vintage, een wandeling langs de leukste tweedehandskledingwinkels in De Pijp en de Negen Straatjes. De route kan op elk moment op eigen gelegenheid gelopen worden, maar speciaal voor dit weekend deelt Voyage Vintage op zijn Instagrampagina coupons en kortingscodes. Niet alleen voor kledingwinkels; bij Cora broodjes & delicatessen op de Prinsengracht kunnen deelnemers zaterdag een ‘broodje voyage’ halen.

Zaterdag en zondag, gratis, Instagram. com/vintagevoyage.amsterdam

Kind: Schetsen met houtskool

Deze zomer kun je elk weekend met houtskool tekenen in de tuin van het Rijksmuseum: zet zachte streken, harde lijnen en fluwelen schaduwen op het papier tot je vingers zwartgevlekt zijn en je gezicht onder de vegen zit. De vleugelnootboom, bloemen en struiken, de architectuur van het museum en de mensen om je heen kun je gebruiken als inspiratie. Er zijn schildersezels beschikbaar en er is een ervaren docent van het museum aanwezig om je de fijne kneepjes van het vak te leren. Voor iedereen vanaf 6 jaar.

Elke zaterdag en zondag t/m 4 september, 11.00-16.15 uur, €5, rijksmuseum.nl

Beeld Jan-Kees Steenman

Muziek: Flevopark 90 jaar

Het Flevopark bestaat 90 jaar en dat wordt gevierd met een intiem feestje op het moestuinterrein Oost Indisch Groen. Verschillende singer-songwriters treden op, onder wie Cato Fluitsma en Frans Bakker. Ook is er een cacao­ceremonie geïnspireerd op de oude indiaanse cacaocultuur. Kun je goed zingen of dansen of wil je een gedicht voordragen op een podium? Gedurende het evenement is ruimte voor spontane bijdragen van bezoekers.

Zondag, vanaf 14.00 uur, gratis, Moestuin Oost Indisch Groen

Film: Muziekdocumentairefestival In-Edit

Ga terug in de tijd van de felgekleurde hanenkammen, leren jasjes en anarchistische idealen in de documentaire over Panic, dé Amsterdamse punkband van de jaren zeventig. Of ontdek de vrouwelijke pioniers van de elektronische muziek, die serieus genomen wilden worden als componisten. Bekijk deze en vele andere muziekdocumentaires tijdens festival In-Edit.

T/m zondag, €11, Het Ketelhuis, de Melkweg en FC Hyena, in-edit.org

Still uit Jimmy is punk – the story of Panic.

Circus: Walking on circus

Dit weekend is de Beurs van Berlage omgetoverd tot een walkthrough circus. Het publiek zit niet op de tribune, maar wandelt door het gebouw, waar leden van circustheatergezelschap Boost optreden. Acrobaten balanceren op omklappende decorstukken, hangen aan één hand hoog in de lucht of vouwen hun lichaam op tot het in een klein doosje past. De artiesten combineren acrobatische kunsten met theater.

T/m zondag, vanaf €14,50, Beurs van Berlage, beursvanberlage.com

Circus in de Beurs van Berlage. Beeld Roos de Bolster

Wandeling: Architectuurtour

Zondag organiseert Stadsherstel de wandeling Tussen grachtengordel en Westelijke Eilanden. Stadsgids Alex Hendriksen neemt je mee langs de Haarlemmerpoort en de Haarlemmer Houttuinen en vertelt over de geschiedenis en de architectuur van dit stukje Amsterdam. De wandeling eindigt met het beklimmen van de Posthoornkerk, met prachtig uitzicht over de stad.

Zondag, 11.00-13.30 uur, €15, stadsherstel.nl

Haarlemmerpoort. Beeld Xander Richters

Kind: Straatkunst

Waar vroeger graffiti vooral werd gezien als vandalisme, is het tegenwoordig een serieuze kunstvorm. In de tentoonstelling Straat op de NDSM-werf kun je deze streetart ontdekken. Voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar is er een gratis speurtocht waarbij je kriskras door de loods het antwoord op het raadsel zoekt. Beantwoord vragen en opdrachten om het codewoord te ontcijferen. Hierna kijk je met andere ogen naar de graffiti op straat.

Donderdag t/m zondag, tot 22 augustus, gratis tot 12 jaar, straatmuseum.com

Tentoonstelling Straat. Beeld Vincent de Braak

Architectuur: Rondje Schiphol

Zaterdag is het de Dag van de Architectuur. Om dit te vieren zette Podium voor Architectuur, een kennisnetwerk voor circulair bouwen, een fietsroute uit rondom Schiphol. Het rondje om de luchthaven is 42 kilometer, of 32 als je de ingekorte versie kiest, en voert langs verdwenen dorpen, gigantische loodsen, een oud fort en vergeten stukjes groen. Je kunt de route op eigen gelegenheid fietsen, en zelf een begin- en eindpunt kiezen. Zo leer je een nieuwe kant van Schiphol kennen.

Gratis, podiumarchitectuur.nl

Eten: Picknick en zeevruchten

Je hoeft niet naar Frankrijk voor een goed glas wijn en borrelhapjes tussen de wijnranken; deze zomer waan je je op vakantie in wijngaard de Amsteltuin in Amstelveen. Elk weekend kun je hier terecht voor een picknick met worst, kaasjes, brood en een fles wijn. En elke zondag is er een fruits de mer-pop-up: een rondleiding, bubbels, witte wijn en een plateau zeevruchten.

Vrijdag t/m zondag, tot half augustus, vanaf €48,50 voor 2 personen, amsteltuin.nl