Weekendtips: van Oesterwandeling tot clubben met Paradiso live

Online shaming

Late Night Talks

In de elfde editie van de talkshow Late Night Talks van Pakhuis de Zwijger spreken criminoloog Sarah Achahbar en Hanan Nhass over online shaming, een fenomeen waarbij zonder toestemming foto’s en video’s van vrouwen worden gedeeld. Daarnaast gaat het onder andere over de actie #StopShaming waarin oud-politicus Tofik Dibi een oproep doet om online shaming te bestrijden. Het programma wordt geleid door Fatima Warsame en afgesloten met muziek.

Vrijdag 20.30 uur, gratis, livestream dezwijger.nl/programma/late-night-talks-11

Voorleesmiddag

Ingmar Heytze

Dichter en schrijver Ingmar Heytze leest tijdens lunchtijd zijn lievelings­gedichten voor in de zaal van De Kleine Komedie in de vorm van een livecast. Er komen gedichten uit zijn eigen repertoire aan bod, maar ook van ­andere ­auteurs en schrijvers. Deze worden vaak ingeleid door een verhaal. Naast gedichten hoor je ook persoonlijke ­essays. Hiermee wil Heytze het publiek laten zien dat hij naast dichter, ook een denker en een grapjas is.

Vrijdag, 12.30 uur, gratis, dekleinekomedie.nl/agenda

Lockdownkunst

Foto-expositie

In de Upstream Gallery is de expositie Running in circles van Jeroen Jongeleen te zien. Tijdens de lockdown maakte de kunstenaar foto’s van lege plekken in en aan de randen van Rotterdam. Met zijn werk probeert hij mensen na te laten denken over de manier waarop advertenties, bedrijven en architectuur ons gedrag beïnvloeden. De expositie is te zien in tijdslots; voor maximaal vier bezoekers per half uur.

3 maart tot 16 april, upstreamgallery.nl

Friemelspeelgoed

Online workshop

Fidget toys: speelgoed waarmee je eindeloos kunt friemelen. Volgens Kidsproof zijn kinderen er van in de ban sinds zij meer binnen zitten door de lockdown. Daarom biedt de organisatie een workshop ‘fidgettoys maken’. In een video leggen twee meisjes uit welke materialen je nodig hebt en welke instructies je moet volgen. Voor kinderen tot ongeveer 10 jaar.

Gratis, kidsproof.nl

Earth Hour Live

Audiostream

Vanwege Earth Hour gaan zaterdagavond de lichten uit. Met het jaarlijkse initiatief vraagt het WNF aandacht voor klimaatverandering. Vanuit de studio van dj Armin van Buuren wordt een livestream uitgezonden. Als het licht uitgaat, gaat Earth Hour Live verder als audiostream met onder meer een minishow van cabaretier Guido Weijers, een klimaatles van weervrouw Amara Onwuka en optredens van muzikant Danny Vera en de band Friday.

Zaterdag, 20.15 uur, gratis, www.wwf.nl

Bonsai Panda

Livemuziek

Zaterdag streamt het Bimhuis een optreden van Bonsai Panda. Het nieuwe Rotterdamse muziekcollectief wordt geleid door gitarist Jelle Roozenburg en trompettist Louk Boudesteijn, die klassieke muziek en jazz spelen en improviseren. Verder met saxofonist en klarinettist David Kweksilber, trompettist Romain Bly en Jimmi Jo Hueting op drums en elektronic. De livestream is te volgen op het YouTubekanaal en de Facebookpagina van het Bimhuis.

Zaterdag, 20.30 uur, gratis, bimhuis.nl

Relatie dier en mens

Online lezing

Waarom rekenen wij honden en katten als huisdieren, maar olifanten en dolfijnen niet? Welke emoties voelen dieren? Wat als dieren ook een biografie hebben? Naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek Dier en mens gaat media- en cultuurwetenschapper Maarten Reesink in een online lezing van het cultureel centrum Spui25 in gesprek met hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk en wildlife dierenarts Martine van Zijll Langhout over de band en omgang tussen dieren en mensen.

Vrijdag, 17.00-18.30 uur, gratis, spui25.nl

Hiphop en r&b

Paradiso live

Elk weekend kan Paradiso naar jouw woonkamer komen met een online clubnacht. De vier uur durende show is deze week in handen van Boss, een clubavond met hiphop en r&b-muziek. De avond is divers: er is muziek van Snoop Dogg en Dr. Dre tot Destiny’s Child. De line-up bestaat uit onder anderen de Russische disjockey en muziekproducent Dj Smash en Dj Soulfania die vaak discomuziek en Afrobeats draait.

Zaterdag, 20.00 uur, gratis, paradiso.nl

Langs de woonboten

Wandelroute

Het Woonbootmuseum heeft een wandeling samengesteld langs woonboten. De kaart bestaat uit twee routes: de grachtenroute (2 kilometer) en de Amstelroute (1,5 kilometer). De grachtenroute geeft antwoord op vragen over wonen op het water en gaat onder andere langs de boten de Sigaar, Suzanne en de Poezenboot. Op de Amstelroute ontdek je bijzondere boten zoals de Korenlichter, die werd gebruikt voor het vervoer van graan.

De kaart is te downloaden op houseboatmuseum.nl

Oesterwandeling

Looproute langs horeca

Loop zaterdag een van de twee Oesterwandelingroutes, georganiseerd door Shannice Wilner. Wandel langs restaurants en cafés als Lion Noir, Brasserie van Baerle en Pekelharing in De Pijp of langs Dauphine, Wilde Zwijnen, Visbar Beet en de Plantage in Oost. Bij elke stop krijg je een of twee oesters, en meestal ook een glas wijn, bubbels of bier. Tickets zijn verkrijgbaar via de Instagrampagina @oesterwandeling.

Zaterdag, €31, instagram.com