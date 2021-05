Weekendtips: van moderne dans voor 60-plussers tot een matrozentraining

De Hortus. Beeld Suzan Baars

Hortusrondleiding

Ben je dit jaar aan het tuinieren geslagen, maar weet je eigenlijk niet zo goed waar je moet beginnen? De interactieve online rondleiding van de Hortus kan daarbij helpen. Hierin wandelt een Hortusgids een uur lang door de tuin en laat ie zien hoe je met verschillende planten moet omgaan. Dus wil je groene vingers? Dan is deze rondleiding iets voor jou.

Restaurant Wandeling.

Culinaire wandeling

Wie zin heeft om te bewegen en tegelijkertijd lekker te eten, kan de 6 kilometer lange Grey Route lopen van Restaurant Wandeling. Tijdens deze culinaire wandeling, die in de Kerkstraat begint en in de Govert Flinckstraat eindigt, loop je in ongeveer anderhalf uur langs restaurant DenC, Dik en Cunningham, restaurant Johannes, Bistrot Neuf en restaurant Arles. Je proeft hier onder andere albacore tonijn, carabineros (garnalen) en een taartje van Hollandse asperges.

Zaterdag en zondag, €35,99, Restaurant Wandeling

Muziek in duo’s

Wil jij je zaterdagavond inwijden met livemuziek? Als onderdeel van het Spring Streams Livestream Festival van het Bimhuis treden zaterdagavond twaalf muzikanten in duo’s op. Je hoort onder anderen de violist Oene van Geel met pianist Albert van Veenendaal, de Mexicaanse zanger Fuensanta Méndez met drummer Han Bennink en de twee drummers Sun-Mi Hong en Tristan Renfrow. De optredens zijn te zien via Bimhuis TV.

Zaterdag, 20.30 uur, gratis, Bimhuis

TranScreen Festival.

Film Festival

Vanaf vandaag gaat het TranScreen Amsterdam Film Festival van start. Op het online platform cultuurticket.nl kun je verschillende films kijken die dit jaar vooral over jeugd en sport gaan. Zo zie je bijvoorbeeld de documentaire Changing the Game waarin drie atleten die op hoog niveau sporten te maken krijgen met discriminerende opmerkingen. In alle films komen thema’s als opgroeien, zelfontdekking, rouwverwerking of kind-ouderconflicten aan bod.

Van 13 tot 27 mei, €4,99 per film, TranScreen

Jeugdtheater Kwatta. Beeld Martijn Ceulemans

Thuistheater

Omdat kinderen nu geen fysieke theatervoorstellingen kunnen bijwonen, ontwikkelde het jeugdtheater Kwatta drie thuistheatervoorstellingen voor kinderen vanaf vier jaar: het Zoek luistertheater, Donderbuikjes theater-tv en Even niet. In het Zoek luistertheater zie je een modern sprookje over verlies. Bij Donderbuikjes theater-tv krijg je de opdracht om te bewegen en te brullen. Toch meer zin om te tekenen? Bij Even niet krijg je de opdracht om een zelfportret te maken.

Tot eind mei, € 2,99, Kwatta

Kids Vakantiewerkplaats Scheepvaartmuseum. Beeld Igor Roelofsen

Meivakantie Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum moet de deuren voorlopig nog gesloten houden, maar dat betekent niet dat er deze meivakantie niets te doen is. De museumgidsen maakten een online programma voor kinderen van alle leeftijden. Volg een matrozentraining, help zoeken naar Rinus de Rat en vaar met museumgids Cockie naar Pampus. Als je in de buurt woont kun je de stadswandeling van museumgids Enzo maken, door de oude haven van Amsterdam. Voor wie liever zelf aan de slag gaat is er de Kids Vakantiewerkplaats. Daar leer je hoe je thuis je eigen periscoop of papieren bootje maakt.

T/m zondag, gratis, Scheepvaartmuseum

Buitenles 60-plus Dance Connects. Beeld Marieke Josselet

Dance Connects

De lente is eindelijk echt begonnen en Dance Connects kan weer naar buiten. In verschillende parken in de stad geven zij modernedanslessen aan 60-plussers. De lessen zijn gevarieerd: vaste dansroutines worden afgewisseld met vrije bewegingen. Centraal staat de expressie van emoties en ideeën. De dans wordt gemakkelijk aangepast aan de fysieke mogelijkheden van de danser. Iedereen kan meedoen en iedereen is welkom. Mocht het onverhoopt toch regenen, dan geeft Dance Connects ook online les.

Donderdag en vrijdag, proefles gratis, Danceconnects

De Balie, Het verlossende woord.

Het verlossende woord

Ik ga leven, de debuutroman van Lale Gül over haar streng islamitische opvoeding, veroorzaakte een storm aan reacties. Franca Treur en Jan Siebelink schreven eerder al een boek over opgroeien in een orthodox gezin. In de nieuwste uitzending van De Balie gaan zij met elkaar in gesprek. Hoe schrijf je over geloof? Waarom voelden zij alle drie de drang om hun jeugd op papier te zetten? En kunnen boeken daadwerkelijk iets veranderen?

Donderdag, 20.00 uur, gratis, De Balie

Hoe dan ook-festival

Voor theatermakers gooide corona het afgelopen jaar vaak roet in het eten. De derdejaars van de opleiding Theaterdocent wilden dit jaar echter hoe dan ook hun voorstellingen presenteren. Daarom organiseren zij het Hoe dan ook-festival. Vrijdag en zaterdag speelt Pien Koot in het Pleintheater haar voorstelling Leeftijd is ook maar een getal. Twintigers en zeventigers geven antwoord op de vraag: wat is oud? De voorstelling is te bekijken via een livestream. Geerten Stumpel presenteert een videoregistratie van Raak me anders, een huiskamervoorstelling over intimiteit.

Vrijdag en zaterdag, 20.00 uur, gratis, Hoedanook

Het Simurgh Project.

Het Simurgh Project

Vrijdag duiken de Iraans/Armeense bassist Arin Keshishi en het Marmoucha Orchestra in de geschiedenis van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Zij geven een concert geïnspireerd op het Iraanse sprookje over de Simurgh, de vogel die kan herrijzen uit zijn eigen as. Zoals de Simurgh uit zijn oude zelf opnieuw geboren wordt, creëren de muzikanten uit verschillende stijlen een nieuw geluid. Zij experimenteren en improviseren en komen zo tot mooie ontdekkingen. Het Simurgh Project brengt de Arabische klassieke tarab en de Gnawamuziek samen met jazz en en experimentele pop.

Vrijdag, 20.00 uur, gratis, Paradiso