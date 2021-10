Weekendtips: van klimaatfestival tot kinderkledingruilbeurs

De Tolhuistuin organiseert voor de tweede keer het Warming Up Festival.

De Tolhuistuin organiseert voor de tweede keer het Warming Up Festival, waarbij klimaatverandering centraal staat. Jerry Afriyie van Nederland Wordt Beter en Anuna de Wever van Youth For Climate stomen je bij de ­Activist Bootcamp klaar om activist te worden. De voorstelling van cabaretier Patrick Nederkoorn en oceanograaf Sjoerd Groeskamp laat zien hoe de ­toekomst eruitziet als er geen actie wordt ondernomen. Ook zijn er expo­sities en muziek van onder anderen Ruben Hein.

T/m zondag, vanaf 10.00 uur, prijzen variëren, Tolhuistuin

De Diamantbuurt was vroeger een buurt met veel overlast. Dankzij de buurtbewoners is dat veranderd. ­Kinderen voetballen er nu in de voetbalkooi en is er een gezamenlijke pluktuin. Deze betrokken buurtbewoners krijgen nu een gezicht door middel van een foto-expositie. Onder leiding van fotograaf Rob Godfried volgden zij een workshop fotografie en portretteerden ze elkaar. Die portretten hangen nu ­aan de gevel van het Badhuis, op het Smaragdplein. Het verhaal achter de foto’s is te lezen via QR-codes.

Zaterdag, 16.00 uur, gratis, Smaragdplein

De portretten van betrokken buurtbewoners hangen nu ­aan de gevel van het Badhuis, op het Smaragdplein. Beeld Julia Strijland

In De Nieuwe KHL kunnen de 1,5 metersessies eindelijk worden ingewisseld voor de vertrouwde optredens. Zondag geeft Tim Knol er twee concerten.De songwriter, bekend om zijn verhalende folk en americana, speelde vorig jaar ook tijdens de 1,5 metersessies. De teruggekeerde KHL sessies worden aan­geboden met een tweegangenlunch of -diner. Op het menu staan een ­goulash met wildzwijn en een vissoep met schelvis, mosselen en gamba’s.

Zondag, 16.30 uur en 19.30 uur, vanaf €24,50, De Nieuwe KHL

In De Nieuwe KHL kunnen de 1,5 metersessies eindelijk worden ingewisseld voor de vertrouwde optredens.

BONSU is de artiestennaam van de veelzijdige Daniël Bonsu. In 2017 maakte hij deel uit van de 3Package Deal, een stimuleringsprogramma van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Bureau Broedplaatsen. Voor zijn nieuwe voorstelling schreef hij de tekst en produceerde hij de muziek. Bonsu is ook verantwoordelijk voor het grafisch ontwerp. In What Lies Beneath richt hij zich op zijn jeugd in de Bijlmer en gaat hij op zoek naar de leugens en waarheden van zijn opvoeding.

Zaterdag, 20.00 uur, €15, Melkweg

Voor zijn nieuwe voorstelling schreef BONSU de tekst en produceerde hij de muziek. Beeld Alkan

De val van Srebrenica heeft tot de dag van vandaag impact op de betrokkenen. In Theater Mozaïek gaan oud-Dutchbatter Raymond Braat en Alma Mustafic, wier vader is vermoord in Srebrenica, met elkaar in gesprek. Samen met acteurs vertellen ze hun verhaal. Als afsluiting is er een na­gesprek met Jan Pronk, als minister van Ontwikkelingssamenwerking destijds medeverantwoordelijk voor de missie.

Vrijdag, 20.00 uur, €21, Theater Mozaïek

In Theater Mozaïek gaan oud-Dutchbatter Raymond Braat en Alma Mustafic met elkaar in gesprek. Beeld Jostijn Ligtvoet

Rolstoelgebruikers worden belemmerd door stoepranden of uitsluitend trap­pen in een gebouw, en een vrouw heeft meer moeite met een donker steegje dan een man. Iedereen ervaart zijn omgeving anders en heeft andere behoeftes. Om dat zichtbaar te maken organiseert Arcam een jaar lang een onderzoeksproject. Ruim 80 organisaties en partners verzamelen verhalen en ontwikkelen methoden voor een inclusieve stadsatlas. Vrijdag start het project met een lezing van grafisch ontwerper Annelys de Vet, die ervaring heeft met deze inclusieve benadering. Kunstenaar Wouter Pocornie vertelt over de gentrificatie van Noord.

Vrijdag, 20.00 uur, gratis, Pakhuis de Zwijger

Ruim 80 organisaties en partners verzamelen verhalen en ontwikkelen methoden voor een inclusieve stadsatlas. Beeld Subjective Editions

Het Kleine Theater geeft in haar voorstellingen met humor en muziek een eigen twist aan bekende verhalen. Dit keer is het sprookje Rapunzel aan de beurt. Het langharige meisje zit op­gesloten in een toren, maar op een dag vindt ze een deur waardoor ze naar buiten kan. Ze ontdekt de wereld om haar heen en ontmoet anderen, zoals medesprookjesfiguur Assepoester, en natuurlijk haar ware liefde: de prins.

Zondag, 13.00 en 15.00 uur, vanaf €9,50, CC Amstel

Dit keer is het sprookje Rapunzel aan de beurt van Het Kleine Theater. Beeld Dorien Grötzinger

Na anderhalf jaar aan lockdowns, quarantaines en social distancing begint langzaamaan weer het normale leven. Maar is dat wel zo makkelijk? Is het tijd voor een nieuwe start? Kunstenaar Irina Birger schiet hierbij te hulp. ­Tijdens haar performance gaat ze met het publiek in gesprek en worden pandemie-ervaringen met elkaar gedeeld. Aan het eind trekt Birger in een tekening haar conclusie.

Zaterdag en zondag, 11.00 uur, gratis, Museum Tot Zover

Tijdens de performance van Irina Birger gaat ze met het publiek in gesprek en worden pandemie-ervaringen met elkaar gedeeld. Beeld Marcel van der Vlugt

De herfstvakantie is het ideale moment om je kledingkast op te ruimen. De OBA organiseert daarom vrijdag een kledingruilbeurs voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Kleding die je niet meer wilt, ruil je er voor kleren van anderen. Je nieuwe outfit kun je laten vastleggen tijdens een speciale fotoshoot.

Vrijdag, 11.00 uur, gratis, OBA Oosterdok

De OBA organiseert vrijdag een kledingruilbeurs voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Beeld Li-Shi Shu

Theatergroep De Botte Zijde presenteert zaterdag de première van een absurde en komische voorstelling over de laatste fase uit het leven van een ­kalkoen. Kalkoen 23 wordt met Thanksgiving geofferd, maar voor het zover is wil hij de mensheid toespreken en, als een messias, zijn dankbaarheid uiten voor de functie die hij mag vervullen. Met daaropvolgend de bereiding, waarbij van alles misgaat.

Zaterdag, 16.00 uur, €13, Plein Theater