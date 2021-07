Weekendtips: van kamperen in het park tot het bewonderen van een onderbroekenshow

Workshop T-shirts verven.

T-shirts verven

Kunstenaars Roua en Marte geven een workshop in een Japanse verftechniek: shibori. Hierbij vouw, naai, klem en bind je de stof vast, waardoor sommige delen wel worden geverfd, en andere niet. Als verf gebruik je natuurlijke materialen: indigo, avocado en kurkuma. Met natuurlijk indigo verf je blauw, kurkuma zorgt voor een knalgele kleur en de pitten en schillen van avocado’s geven je T shirt roze tinten. Elke zaterdag zijn er twee workshops: de eerste voor 3- tot 6-jarigen, de tweede voor kinderen van 7 tot 10 jaar.

Zaterdag, t/m 14 augustus, vanaf 11.00 uur, gratis, Kas Keerweer, studiomarte.nl

MidzomerMokum

Deze zomervakantie wordt, na 1,5 jaar binnen zitten, een zesweeks zomer­programma opgezet voor jongeren van 0 tot 23: MidzomerMokum. Door de hele stad worden culturele, sportieve en educatieve activiteiten gehouden. Van knutselmiddagen tot zumba en van muzikale workshops tot het bouwen van een eigen robot. De kick-off is vrijdag in het Bijlmer Sportpark.

Vanaf vrijdag t/m 22 augustus, gratis, verschillende locaties, www.midzomermokum.nl

Levensgroot spel

Stap letterlijk met twee benen in dit gezelschapsspel waarbij je je als mens moet aanpassen aan een andere soort: de boom. Deze miniatuursamenleving – Forest – wordt verrast door steeds meer bomen die de levenswijze van de mens drastisch veranderen. De bomen overwoekeren menselijke voorzieningen en zijn in staat bewust geen zuurstof af te geven wanneer zij gevaar voelen. Vanaf 17 jaar.

Vanaf zondag t/m 14 juli, 14.30 en 19.00 uur, vanaf €12,87, Tolhuistuin, overhetij.nl

Forest. Beeld Judith Hofland

Seks in de natuur

Artis opent een zomeravondprogramma dat draait om liefde en seks. Zo is er een audiotour over diverse vormen van seksualiteit in de natuur. Bij verschillende locaties in de dierentuin luister je naar het liefdesleven van dieren, planten en microben. Wist je bijvoorbeeld dat Japanse makaken biseksueel zijn? En wallaby’s interseksueel? Ook zijn er live jazzconcerten en lezingen door microbiologen en sterrenkundigen.

Vrijdag t/m zondag, t/m 5 september, vanaf 17.00 uur, €15, artis.nl

Streetwearfestival

Tijdens Outsiderwear Festival werken ‘outsider’ kunstenaars – met bijvoorbeeld een beperking, psychische kwetsbaarheid of daklozenachtergrond – samen met bekende modeontwerpers, kunstenaars en streetwear­labels. Onder anderen Duran Lantink, Patta, Bas Kosters en Jan Hoek werkten mee. De streetwear is te zien en te koop tijdens evenementen, zoals een ‘onderbroekenshow’ waar modellen onderbroeken met getekende cowboys showen.

T/m 24 juli, outsiderwear.nl

Streetwearfestival. Beeld Fran (theatergroep Lebelle) / Jan Hoek

Werk aan je dagboek

In de workshopreeks Het dagboek als feministisch genre werk je onder begeleiding van schrijvers die zich bezighouden met feminisme, antiracisme en queeractivisme aan eigen dagboekteksten. De eerste workshop wordt gegeven door schrijver en dj Emma van Meyeren en gaat over zines, die vaak gebruikt worden om politieke standpunten te delen door middel van manifesten, woordenlijsten en spellen. Denk aan een manifest voor je slaaproutine of een woordenlijst voor je liefdesleven.

Zondag, van 14.00 tot 16.00 uur, gratis, aanmelden verplicht, OBA Mercatorplein, www.oba.nl

Emma van Meyeren. Beeld Francoise Bolechawski

25 jaar Pride in de stad

Pride Amsterdam bestaat dit jaar 25 jaar. Aan de hand van persoonlijke verhalen van twaalf personen laat de tentoonstelling Amsterdam regenboogstad – 25 jaar Pride zien wat er de afgelopen jaren allemaal is bereikt. Bij de tentoonstelling hoort ook een themasite, met daarop ruim dertig historische en hedendaagse ­verhalen over lhbtiqa+-personen en -gebeurtenissen in Amsterdam.

T/m 10 oktober, gratis, Stadsarchief ­Amsterdam, www.amsterdam.nl

Pride. Beeld Alphons Nieuwenhuis

Hoe vreemd is trouw?

Wat betekent trouw zijn? In de voorstelling Vreemd onderzoekt Annemarie Koopman het antwoord op deze vraag. Hoewel ze ‘best gelukkig’ getrouwd is, wordt ze plots verliefd op een oud-leraar. Aan de hand van liedjes, sketches en typetjes probeert ze uit te zoeken hoe ze hier mee om kan gaan. Een kaartje geeft toegang tot twee voorstellingen in het Tapastheater.

T/m 18 juli, €20,79 voor twee voorstellingen, www.tapastheater.nl

Vreemd, Beeld Boy Hazes

Fred Stein

Fred Stein was een van de vroege meesters van sociaal-documentaire fotografie. Na zijn dood in 1967 raakte hij in de vergetelheid, maar voor deze tentoonstelling zijn bijna 200 van zijn foto’s opnieuw afgedrukt. Stein maakte die in Duitsland, en na zijn vlucht voor de nazi’s in onder meer Parijs en New York. Thema’s: ongelijkheid, armoede, vluchtelingen en minderheden.

T/m 7 november, €17,00, Joods Historisch Museum, www.jck.nl

Buurtcamping in het park

Het Martin Luther Kingpark wordt dit weekend omgetoverd tot een camping. Je kunt er je eigen tent opzetten, maar er is ook van alles te leen voor iedereen die geen complete campinguitrusting heeft. Het hele weekend zijn er activiteiten, zoals barbecue, bingo, speurtocht en verhalen vertellen. Zin om te helpen? De buurtcamping zoekt nog vrijwilligers. Denk aan: op- en afbouwen van de camping, helpen met koken en afwassen, activiteiten begeleiden en de waterglijbaan klaarmaken.

Vrijdag t/m zondag, €15, voor stadspashouders €2,50, debuurtcamping.nl