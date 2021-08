Weekendtips: van het verwennen van je hond tot luisteren naar kinderpopster Dirk Scheele

Textielarchitect Samira Boon geeft zaterdag inzicht in haar computergestuurde weefprocessen.

Demonstratie: Japanse textieltechniek

Textielarchitect Samira Boon creëert met haar stoffen flexibele en dynamische oplossingen voor ruimtes. Deze adaptieve textielen verbeteren bijvoorbeeld de akoestiek of klimaatregulatie, of verlagen het energieverbruik. Hiervoor haalt Boon inspiratie uit traditionele Japanse origami. Haar stoffen zijn dan ook driedimensionaal en vol organische vormen die in elkaar overlopen. Tijdens de demonstratie geeft Boon inzicht in haar computergestuurde weefprocessen.

Zaterdag, 12.00-13.00 en 13.30-14.30 uur, €12,50, Museum Jan, museumjan.nl

Voorstelling: Koningin voedselbank

Theatergezelschap Parels voor de Zwijnen komt terug met de voorstelling Koningin van de Voedselbank. Dit keer is Zuidoost het speelterrein. Bewoners die gebruikmaken van de voedselbank vertellen samen met acteurs hun verhaal over armoede, schulden en corona. Daarnaast is er livemuziek en wordt er een uitgebreide maaltijd aangeboden. Voorafgaand wordt een wandeling langs historische plekken in de Bijlmer georganiseerd.

Vanaf zondag, 15.00 uur en 18.30 uur, tour met gids 14.30 uur en 17.30 uur, €25, Bijlmermuseum, parelsvoordezwijnen.com

Koningin van de Voedselbank gaat over armoede, schulden en corona. Beeld Willeke Duijvekam

Festival: Arts of Resistance

Muziekplatform Afrogrooves, stichting Aralez en platform Afrispectives komen met een nieuwe editie van het Arts of Resistance Festival. Dit keer staan solidariteit voor de global south en protestmuziek centraal. Met onder meer sprekers Jun Saturay en Pravini Baboeram, een expositie van Linangan en muziek van Lowkey en de Afrogrooves-band worden kunst en activisme gecombineerd.

Zondag, vanaf 20.00 uur, vanaf €20, Studio K, www.studio-k.nu

Solidariteit voor de global south en protestmuziek staan centraal bij het Arts of Resistance Festival. Beeld Roswitha De Boer

Tentoonstelling: buiten de hokjes

Mensen die niet binnen de traditionele genderhokjes passen, ondervinden hier vaak last van. De hele samenleving is hierop ingericht: zelfs een product als tandpasta bestaat in een mannen- en vrouwenvariant. Dat zien Nanoah en Mona, genderactivist en fotograaf. In de tentoonstelling Expositie X, Alles en Niets onderzoeken zij de grijstinten naast zwart en wit. De expo bevat foto’s van rolmodellen en hun persoonlijke verhaal.

T/m vrijdag, 8.00-22.00 uur, gratis, Oba Oosterdok, oba.nl

Dans: burgerlijk ongehoorzaam

Taal kan aanzetten tot fysiek geweld – denk aan de speeches van Donald Trump. De titel van de dansvoorstelling Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones, van choreograaf Jan Martens, verwijst naar de Chinese president Xi Jinping, die in 2019 in Nepal zei dat pogingen om delen van China af te splitsen, ‘zouden resulteren in verbrijzelde lichamen en botten’. De dans onderzoekt groepsvorming en burgerlijke ongehoorzaamheid.

Zaterdag en zondag, 20.00 uur, vanaf €18,50, ita.nl

De dans onderzoekt groepsvorming en burgerlijke ongehoorzaamheid. Beeld Phile Deprez

Hond: Hox Hounds Weekend

The Hoxton hotel staat dit weekend geheel in het teken van honden en hun baasjes. De dieren kunnen op de foto worden gezet voor een portret, er is speciaal ijs voor honden en er kunnen prijzen worden gewonnen bij The Wheel of Fortune. Daarnaast wordt er een wandelroute gepresenteerd, The Hox Hounds Walk, langs de beste plekken voor honden.

Zaterdag en zondag, 11.00 uur, gratis toegang, The Hoxton, www.thehoxton.com

Tijdens het Hox Hounds Weekend kunnen baasjes op de foto met hun hond.

Expositie: opening Wies Tesselaar

Illustrator Wies Tesselaar staat bekend om haar kleurrijke en simpel ogende tekeningen die ze maakt met het programma Paint. Haar werken worden vanaf vrijdag twee weken tentoon­gesteld in de Tolbar. DJ Josie Pop zorgt tijdens de openingsavond voor muziek en Tesselaar zelf zal rondleidingen geven.

Vrijdag, 19.30 uur, gratis toegang, De Tolbar, www.cinetol.nl

Wies Tesselaar zal zelf rondleidingen geven. Beeld Wies Tesselaar

Muziek: Dirk Scheele

Zelfbenoemd kinderpopster Dirk Scheele maakt muziek en voorstellingen in het theater en op televisie voor kinderen vanaf twee jaar. Voor De Amsterdamse Zomer in het Olympisch Stadion stelde hij een muziekvoorstelling samen met zijn favoriete liedjes.

Zaterdag, 09.30 en 12.00 uur, €23, Olympisch Stadion, www.deamsterdamsezomer.nl

Dirk Scheele treedt zaterdag twee keer op in het Olympisch Stadion. Beeld Gerhard Witteveen

Tentoonstelling: kosmische krachten

De zon, de maan, vulkanische activiteit en geologische lagen: het zijn allemaal kosmische krachten die ons leven beïnvloeden. Zo heeft de maan invloed op water en kunnen planten niet groeien zonder de kracht van de zon. Deze tentoonstelling onderzoekt hoe wij als mensen ons hiertoe verhouden. Op zaterdag is er een rondleiding en een filmvertoning van Hot! Like the Corona of the Sun. Daarnaast zijn er optredens van Tom Kemp en David Exoffier.

T/m zaterdag, 11.00-18.00 uur, €3, arti.nl

Markt: plantjes ruilen

De traditionele stekjesmarkt van de Buiksloterkerk is terug. Ruil je stekjes voor een andere plant en breng zo meer variatie aan in je woonkamer. Je kunt er ook terecht zonder eigen stekjes: er zijn biologisch geteelde plantjes en bloemen te koop. Naast al het groen vind je er ambachtelijk gemaakt bier, honing, jam en (kunst)­nijverheidsproducten.

Zondag, 10.00-16.00 uur, gratis, Buiksloterkerk, buiksloterkerk.nl