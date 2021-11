Weekendtips: van Franse films in de Hallen tot een workshop flamencoritmes in het Muziekgebouw

Het geschiedenisproject Canon van Noord en Museum Amsterdam Noord brengen de vrouwen die iets hebben betekend voor het stadsdeel samen in de tentoonstelling Vrouwen van Noord. Beeld Sonja de Bruin

Het geschiedenisproject Canon van Noord en Museum Amsterdam Noord brengen de vrouwen die iets hebben betekend voor het stadsdeel samen in de tentoonstelling Vrouwen van Noord. Je vindt er het verhaal van verzetsstrijder Cecilia van Alphen-Jagtman, die haar huis beschikbaar stelde aan onderduikers. Maar ook vrouwen van nu komen voorbij, zoals de juffen Jolanda Rietel en Astrid Brugman (foto), van de docuserie Klassen. De expositie bevat portretten, geschreven verhalen, objecten en beeld.

Zaterdag t/m mei 2022, 13.00 uur, €4, Museum Amsterdam Noord

De Filmhallen staat de komende week in het teken van de Franse film. Tijdens Tapis Rouge worden twintig films getoond, waarvan sommige alleen op dit festival te zien zijn, zoals Médecin de nuit, over het roerige leven van nachtdokter Mikaël. Met zijn neef handelt hij in medicijnrecepten in de buitenwijken van Parijs. Ook is de film Madeleine Collins te zien, over het dubbelleven van moeder Judith. Haar leugens zijn steeds moeilijker vol te houden. Bij het nagesprek is regisseur Antoine Barraud aanwezig.

T/m 16 november, verschillende tijden, €11,50 per film, Filmhallen

Voor schrijvers Mira Feticu en Sulaiman Addonia speelt taal een grote rol in hun leven en werk. De Roemeense Feticu verhuisde voor de liefde naar Den Haag en schreef een boek over het leren van de Nederlandse taal. Addonia is geboren in Eritrea, studeerde in Saoedi-Arabië en woonde in Londen en Brussel. Onder leiding van taalwetenschapper Maaike Verrips gaan de twee in gesprek over hun ervaring met taal.

Zondag, 16.00 uur, €15, De Nieuwe ­Liefde

De Rotterdamse choreograaf Conny Janssen brengt met het project Danslokaal 9 voor de negende keer jonge makers en dansers van haar gezelschap samen in een voorstelling. De makers gaan op zoek naar wat hen onderscheidt en proberen hun eigen stijl te vinden. Janssen werkte met choreografen Yves Ancheta, Astrid Boons en het duo Fubunation.

Vrijdag en zaterdag, 20.30 uur, €12, Theater Bellevue

Big Year is een bekend fenomeen onder vogelspotters: een jaar waarin je zoveel mogelijk vogels probeert te spotten. Arjan Dwarshuis had zijn Big Year in 2016. In tien maanden spotte hij ruim 6800 vogelsoorten in 40 landen. In De Groene Zwaan vertelt hij over zijn reis en zijn passie voor vogels. Hoe herken je ze? En waarom is het belangrijk om vogels te beschermen? Ook signeert hij zijn boek Een bevlogen jaar, waarin hij zijn avontuur heeft beschreven.

Zondag, 15.30 uur, €15, De Groene Zwaan

Het Nationale Theater vertelt in Hebriana het verhaal van een familiereünie tijdens midzomeravond. Moeder, drie zussen, partners en een huisvriend komen na de dood van de vader bij elkaar in het familiehuis. Al snel gaan de gesprekken over de problemen van de gezinsleden. De jongste zus, Hebriana, komt steeds meer centraal te staan en ontpopt zich als de verbindende factor. Na afloop is er een gesprek met acteurs Betty Schuurman en Keja Klaasje Kwestro.

Vrijdag, 20.00 uur, vanaf €13, ITA

Tijdens de Flamenco Biënnale, tot en met 28 november in negen Nederlandse en drie Belgische steden, staat het muziek- en dansgenre flamenco centraal. Muziekgebouw aan ’t IJ organiseert een workshop voor kinderen en volwassenen waarin je de flamencoritmes leert kennen en spelen. Percussionist Claudio Spieler neemt je met een rustige opbouw op sleeptouw. Het begint met het klappen van ritmes, waarna de cajons en andere muziekinstrumenten erbij worden gepakt. Alles wordt samengebracht in een muziekstuk; hiervoor hoef je geen muzikaal genie te zijn.

Zondag, 13.00 uur, vanaf €8,50, Muziekgebouw aan ’t IJ

Schrijver Toon Tellegen en het wisselend Toonkwintet maken al ruim tien jaar muzikale voorstellingen. Onder muzikale begeleiding van Corrie van Binsbergen draagt Tellegen in Wie zouden wij anders zijn op poëtische wijze verhalen uit het dierenrijk voor. Zo geeft het verhaal Het geluk van de sprinkhaan een inkijk in het hoofd van een perfectionistische sprinkhaan.

Zondag, 16.00 uur, vanaf €11,50, De Kleine Komedie

Voor de tweede keer organiseert stichting Buurtlicht haar gelijknamige kunstroute door West. In de Staatsliedenbuurt en het Westerpark zijn werken te zien van zogenoemde buurtkunstenaars. Via de route kunnen bewoners en kunstenaars elkaar en hun werk leren kennen. Diverse kunstvormen, van lichtprojecties tot poëzie, zijn vertegenwoordigd in ruim 300 werken. Om grote groepen te vermijden is er geen vast start- en eindpunt.

Zondag, 17.30 uur, gratis, verschillende locaties

Creatievelingen Anne Rose Cornelisse en Ciel ter Velde interviewden vorig jaar zestig kunstenaars over hoe hun werk tot stand komt. ‘Een beetje een man-bijt-hondgevoel, aankloppen voor een filmpje’ – vandaar de naam Nocknock. In de Posthoornkerk vertellen twintig kunstenaars – dit keer offline – het verhaal achter hun werk, dat ook te koop is. Je vindt er onder andere schilderijen van Fleurien Dingemans en werk van metaalkunstenaar Bart Smeets.

Vrijdag t/m zondag, 12.00 uur, €14, Posthoornkerk