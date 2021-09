Weekendtips: van films kijken in de openlucht tot wijn proeven in de tuin van de Hermitage

Dit weekend vindt het Forest Film Festival plaats.

Festival: Forest Film

In het Amsterdamse Bos vindt de komende dagen het Forest Film ­Festival plaats, georganiseerd door filmplatform Cinetree en het Amsterdamse Bostheater. In de openlucht zijn onder andere te zien: de Beatles­special met de film Across the Universe en in het voorprogramma Beatlesfan Thomas Acda; het liefdesverhaal Call me by your name, in aanwezigheid van First Dates-gastheer Sergio en stadsdichter Jesse Laport; de documentaire Stray over straathonden in Istanboel – neem je eigen hond mee.

Vrijdag t/m zondag, 20.00 uur, vanaf €10, Amsterdamse Bostheater, cinetree.nl

Sport: Skate4daagse

Deze week is er een heuse Skate4daagse. Die is zo opgezet, dat iedereen hem vanuit huis kan doen. Dit doe je door de gratis Sprint-app te downloaden en je aan te melden voor de uitdaging. Je bepaalt zelf hoe ver je wilt skaten: je kunt kiezen voor 5 kilometer, of meteen voor de echte uitdaging van 20 kilometer. Daartussenin is ook van alles mogelijk. het maakt niet uit op welke dagen je rollend op pad gaat, zolang je het maar vier keer doet. Tip: stippel mooie routes uit en geniet van de nazomerzon.

T/m zondag, gratis, skate4daagse.nl

De Skate4daagse kan je vanuit huis doen.

Voorstelling: De zaak Shell

Door de klimaatverandering lijkt de wereld aan de vooravond te staan van grote veranderingen. Theatermakers Anoek Nuyens en Rebekka de Wit vragen zich af waarom er zo weinig collectieve verantwoordelijkheid wordt genomen. In De zaak Shell brengen ze verschillende perspectieven samen. Ze bezochten hiervoor aandeelhoudersvergaderingen van multinationals, lazen over (inter)nationaal beleid en analyseerden de kijk op klimaatverandering van hun eigen familie en kennissen.

T/m zondag, 20.30 uur, €19, Frascati, frascatitheater.nl

De voorstelling De zaak Shell is tot en met zondag te zien in theater Frascati. Beeld Karin Jonkers

Dinershow: Berget Lewis

The College Hotel organiseert de komende maanden iedere zaterdag een avond met eten en livemuziek. Het driegangendiner wordt verzorgd door Mondi Caribbean Cuisine. Het concert vindt plaats in een intieme sfeer en is een avondvullend programma. Deze week treedt Berget Lewis op. De zangeres maakt samen Candy Dulfer, Glennis Grace en Edsilia Rombley deel uit van de Ladies of Soul.

Zaterdag, t/m 13 november, €99, liveatthecollege.nl

Festival: Red Light Jazz

Drie dagen jazzmuziek van artiesten uit binnen- en buitenland. Op verschillende locaties rondom de Wallen, vandaar de naam Red Light Jazz, kan worden genoten van het muziekgenre. Met onder anderen Hans Dulfer en Cor Bakker. Om het festival af te sluiten is er op de laatste dag het Red Light Jazz Diner in de tuin van hotel Krasnapolsky.

Vrijdag t/m zondag, vanaf 15.00 uur, ­gratis toegang, vanaf €5 per concert, diverse locaties, redlightjazz.com

Tijdens Red Light Jazz treden jazzmuzikanten uit binnen- en buitenland op. Beeld Gerhard Richter

Kind: workshop schildertechnieken

De Spaanse kunstenaar Laura Garcia verzorgt een workshop schilderen voor kinderen in Kas Keerweer. Verschillende verftechnieken en materialen komen aan bod: tempera, waterverf, inkt, collages en transfers. De workshop wordt gegeven in het Engels, maar de docenten spreken ook ­Nederlands en Spaans. Voor kinderen van 4 tot 8 jaar.

Zaterdag, 10.00-12.00 uur, €27, Kas Keerweer, amsterdamtales.com

De Spaanse kunstenaar Laura Garcia leert kinderen verschillende verftechnieken.

Feest: Indische Buurt Festival

Het Timorplein in Oost wordt zaterdag omgetoverd tot een minifestivalterrein. Zo is er een initiatievenmarkt waarop verschillende verenigingen en sociale initiatieven een kraampje hebben. Onder andere Jeugdland, Re-Play-spel-inloop, Stadsdeel Oost Sport en de brandweer zijn er te vinden. Ook is er een expositie van kunst uit de buurt, livemuziek en een cultuurtour door de buurt. Poppenkast Opgepast speelt op het plein voor de kleintjes.

Zaterdag, gratis, Timorplein, corona­bewijs nodig, indischebuurtfestival.nl

Bezoek kraampjes, een expositie of doe een cultuurtour door de buurt.

Radio: Spijkers met Koppen

Het NPO Radio 2-programma Spijkers met Koppen trapt het nieuwe seizoen af in De Kleine Komedie. Willemijn Veenhoven en Dolf Jansen presenteren de uitzending waarin elk onderwerp aan bod kan komen door middel van interviews, cabaret en columns. Daarnaast is er elke week muziek. Aanstaande zaterdag van Blaudzun.

Zaterdag, 12.00 uur, €9, De Kleine Komedie, dekleinekomedie.nl

Het nieuwe seizoen van Spijkers met Koppen wordt afgetrapt in De Kleine Komedie. Beeld BNN/VARA

Concert: Stan Vreeken

Komende zondag staat het laatste On the Roof-concert van deze zomer op het programma. Dit keer met muzikant en liedjesschrijver Stan Vreeken. Hij staat bekend om dromerige teksten en meeslepende liedjes. Vreeken wordt bijgestaan door Dave Wismeijer op bas, Maarten Hogenhuis op saxofoon en gitaar en Mats Voshol op drums.

Vrijdag, vanaf 20.00 uur, €41, HoogtIJ, on-the-roof.com

Stan Vreeken staat bekend om dromerige teksten en meeslepende liedjes.

Proeverij: wijnen in de tuin

Beleef de Hermitage op een andere manier. Het museum heeft een grote binnentuin waar meer en meer evenementen worden georganiseerd. Dit weekend kan er wijn worden geproefd van verschillende Amsterdamse importeurs, zoals Arisz et al., De Wijnkameel en Au Paradis, die hun kennis zullen delen. Daarnaast wordt er gezorgd voor bijpassende hapjes.

Zaterdag en zondag, 14.00 uur, €2,50, Hermitage, hermitage.nl