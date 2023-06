Weekendtips van Elles Beijers: ‘Na het boulderen bij Monk nemen we soms een duik in het IJ’

Beeld Rob Thijs

Elles Beijers is managing editor bij Elle. Ze tipt bouldergym Monk.

Beeld Elles Beijers

“Iedere zaterdagochtend ga ik met een vriendin boulderen bij Monk in Noord, een heel fijne, relaxte plek. Boulderen lijkt op klimmen, maar dan zonder touw, en de muren zijn minder hoog. Er zijn routes voor verschillende niveaus. Je kunt het ook een keer uitproberen zonder dat je meteen lid moet worden, dat maakt het heel laagdrempelig. Het is er prachtig, met een café en uitzicht over het IJ. Meestal zitten we eerst een uur te kletsen, liefst buiten in de zon, voordat we gaan boulderen. Soms nemen we na afloop nog een duik in het IJ. Boulderen is een leuke sport, maar ook pittig. Een beetje alsof je een puzzel moet oplossen; ontspannend en inspannend tegelijk. Aan het einde van een drukke week is dit een heel goede start van je weekend.”

Aambeeldstraat 26

Vic Cle is komedie content creator en geeft content masterclasses aan bedrijven. Hij tipt café ’t Sluisje.

Beeld Matthijs Westerveld.

“Nu het steeds vaker lekker lenteweer is, ga ik in het weekend vaak fietsen ten noorden van Amsterdam, bij Zunderdorp, Ransdorp, Durgerdam en Holy­sloot in de buurt. Ik kies er bewust voor zo nu en dan de stad uit te gaan, zeker in de zomer. Niets fijner dan de drukte uitgaan en de horizon te zien. Op de terugweg stop ik altijd even op een favoriet plekje in Noord, aan de Nieuwendammerdijk. Daar zit ’t Sluisje, een bruin café dat al meer dan honderd jaar bestaat. Ze hebben een groot terras aan het water en heel leuk personeel. En een eigen biertje, Sluisbier. Erg lekker, maar dat kan ook liggen aan de idyllische zomer­sfeer waarin ik verkeer als ik hier een drankje ga doen.”

Nieuwendammerdijk 297

Susan Radder is actrice. Ze tipt de film Dalva in Studio/K.

Beeld Romy Treebusch

“Ik kom in het weekend graag bij ­Studio/K in Oost. Wat ik zo leuk vind aan die bioscooop is dat hij volledig gerund wordt door studenten. Ze krijgen zo ­tijdens hun studie de kans alles te leren over het runnen van een bedrijf en de verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken. Ze vertonen er vooral arthousefilms, met iedere maand een ander thema. Er zijn ook een leuk café en een restaurant, dus na de film kun je altijd even blijven hangen. Met lekker weer kun je buiten op het terras in de zon zitten. Ik ben opgegroeid om de hoek van Studio/K en mijn vader vraagt me nog regelmatig mee naar de film. Dan stuurt hij me via Whatsapp de ­trailer door. Vorig weekend gingen we samen naar Dalva, dat is echt een aanrader.

Timorplein 62

Dit zijn de experts van het Parool Panel De beste tipgevers hebben de beste tips. Daarom vragen we elke week drie experts voor Het Parool Panel. Dit zijn medewerkers van Het Parool, regisseurs, fotografen, acteurs, dj’s, schrijvers, koks en andere creatieve makers.