Weekendtips: van een winter wonder walk in Zuid tot zelf gezichtsmaskers maken

Winter Wonder Walk door Zuid met de nodige tussenstops voor eten en drinken.

“Zie je daar dat beeld, van die hand met die bloemen? Kijk, dat is de plek waar onze tocht vol wonderlijke weetjes gaat beginnen. Loop er maar heen.” Zo begint kunstenaar en meesterverteller Willem de Ridder de audiotour bij het kunstwerk Hope. De winterwonderwandeling gaat over het Museumplein door Oud-Zuid en zit vol tussenstops met eten, drinken en entertainment. Van de wafels van Kiosk Rembrandt Van Gogh, via het Stedelijk Museum voor een glühwein, naar oesters en bubbels bij The Seafood Bar.

Zaterdag, 14.00 uur, gratis deelname wandelroute, €5 per gerecht, Museumplein

Paradiso staat zaterdag en zondag in het teken van bijzondere literatuur. Tijdens de Beurs van Bijzondere Uitgevers zijn er werken te vinden die niet in de boekhandels liggen. Dat kan gaan om boeken die in eigen beheer zijn uitgegeven, specifieke vertalingen, dichtbundels en (zeefdruk)posters. In de zalen proberen in totaal meer dan honderd uitgevers uit Nederland en België hun boeken aan de mens te brengen.

Zaterdag en zondag, 12.00 uur, €5, Paradiso

Amsterdam Tales organiseert elke week meerdere workshops en activiteiten voor kinderen, al is de Scavenger Hunt leuk voor het hele gezin. Tijdens deze twee uur durende wandeling kom je langs bekende plekken van de binnenstad, zoals de Westerkerk, het Anne Frank Huis en het House Boat Museum – het laatste bezoek je ook. Onderweg zijn kaas en stroopwafels te proeven en kun je oud-Hollandse kledij aantrekken.

Vrijdag en zaterdag, 10.30 uur en 13.00 uur, €25 per persoon, Westermarkt

Een half jaar begeleidden de coaches van Fotolab Kieke en Melkweg Expo de jonge fotografen Alma Kim en Nkeiru Ofor tijdens het coachingstraject Follow. Het resultaat is te zien in de expositie Follow ’21. Gaandeweg ontwikkelde zich een overkoepelend thema: wortelen in een nieuwe omgeving. Kim maakte portretten van wereldse planten die in de stad proberen te groeien en maakte daarmee een connectie met immigranten. Ofor ging in haar werk dieper in op het stereotype van dreadlocks. Op zaterdag zal Ofor bezoekers portretteren in haar fotostudio, temidden van de tentoonstelling.

T/m zondag, 14.00 uur, gratis, ISOamsterdam

In de expositie Follow '21 staat onder meer het stereotype van dreadlocks centraal. Beeld Nkeiru Ofor

Filosoof Hannah Arendt stond bekend om haar werken waarin ze op zoek ging naar de achtergrond van politieke ontwikkelingen en democratie. Tien kunstenaars verdiepten zich in haar werk met als resultaat de tentoonstelling Het gewicht van woorden. Te zien zijn in de hal van de Oranjekerk in De Pijp onder meer geschilderde portretten, een landkaart van Arendts levensloop en een lichtbak met de woorden ‘Gehoord’ en ‘Ongehoord’.

T/m 12 december, 10.00 uur, gratis, Oranjekerk

Een van de werken die te zien is in de expositie Het gewicht van woorden. De kunstenaar is Gerard Vroom.

Schrijverscollectief Kantlijn organiseert workshops voor mensen uit wijken die ‘de wind niet altijd mee hebben’. Het doel hiervan is hun kennis te laten maken met verhalen schrijven. De docenten van Kantlijn bedenken elke workshop een thema dat ze introduceren met een film of een passage uit een boek. In een vrije vorm gaat iedereen aan de slag. Een lang fictieverhaal of gedicht maken – alles is mogelijk. Na afloop draagt iedereen zijn of haar verhaal voor en geven de docenten feedback. Vrijdag is de workshop voor het eerst in De Banne, mede mogelijk gemaakt door Stichting Dock.

Vrijdag, 14.00 uur, Gratis, Huis van de Wijk De Banne

Schrijverscollectief Kantlijn organiseert in verschillende delen van de stad schrijfworkshops.

In het Plein Theater begint het derde seizoen van Amsterdam Talks Sex. Elke aflevering praat seks- en relatiecoach Zehra Handan Aydin met gasten aan de hand van een thema. Deze editie is dat ‘erotische vertellingen’. Te gast zijn Natasja van Loon, schrijver van erotische sprookjesverhalen voor tijdschriften als Zone 5300, en Karin Giphart, bekend om de erotische passages in haar boeken, zoals in Iets tussen broer en zus.

Zaterdag, 15.00 uur, €13, Plein Theater

In Amsterdam Talks Sex spreekt Zehra Handan Aydin verschillende gasten over uiteenlopende seksonderwerpen. Beeld Eddy Wenting

Bij het tienjarig jubileum van het Amsterdam Light Festival blikt de organisatie terug. Het publiek kon stemmen op hun favoriete kunstwerken en daaruit kwamen voor deze editie onder andere Light a Wish, die de verspreiding van de paardenbloemen laat zien, en Butterfly Effect, waar grote verlichte vlinders het wateroppervlak versieren. Daarnaast maken middelbare scholieren in het Light Lab Technasium met kunstenaar Eibert Draisma een lichtslinger. Verder is werk van studenten van de Breitner Academie te zien op verschillende routes – wandelend of varend.

T/m 23 januari, 7.00-9.00 uur en 15.00-17.00 uur, vanaf €7,50, diverse locaties

Het lichtkunstwerk Light a Wish was eerder al te zien op het festival, en komt dit jaar terug. Beeld Janus van den Eijnden

Vorig jaar tekenden Margriet de Jong en Paul Faber samen veertig portretten van bekende en onbekende Amsterdammers. Van onder anderen burgemeester Femke Halsema en schrijver Remco Campert, maar ook van vrienden en kennissen van De Jong en Faber. De kunstenaars gingen met elkaar in gesprek over hun tekeningen en er ontstond een verhaal dat in het teken staat van hoe mensen met elkaar verbonden zijn. Deze verbintenis op papier is te zien in de OBA op het Javaplein.

T/m zaterdag, 9.30 uur, gratis, OBA Javaplein

Een deel van de veertig portretten getekend door Margriet de Jong en Paul Faber.

De avondlockdown leent zich goed voor activiteiten binnenshuis, zoals zelf zeep maken. Op de website van DIY Soap vind je do-it-yourself-pakketten voor zeep, bodycream, geurkaarsen, gezichtsmaskers en schoonmaakmiddelen. De ingrediënten worden met een korte uitleg geleverd. Kom je er niet helemaal uit? Met de uitgebreide instructievideo’s moet het lukken.

Vanaf €14,50