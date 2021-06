Weekendtips: van een wedstrijdje schilderen tot planten eten

Sloten: toen, en straks

In 1921 hield de zelfstandige gemeente Sloten op te bestaan. De tolhekken aan de Sloterweg verdwenen en het boerendorp was voortaan onderdeel van Amsterdam. Ter gelegenheid van het 100-jarige jubileum van deze annexatie, organiseert de werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp een schilderwedstrijd met als thema: Sloten: toen, en straks. Kinderen én volwassenen worden uitgenodigd om het verleden, heden of de toekomst van dit stukje Amsterdam te verbeelden. Er zijn prijzen van 500 en 250 euro te winnen, of een schilderles voor twee.

Insturen t/m 1 juli, buitenbuurten.com

Schilderij van D.J. van Haaren. Blik op het dorp Sloterdijk (1920). Beeld D.J. van Haaren

De liefste wens

Alle dieren in het bos hebben een allerliefste wens. De duizendpoot wil duizend nieuwe schoenen. De olifant zou graag in een boom klimmen. De nachtegaal hoopt dat hij ooit eens vals zal zingen, gewoon om te weten hoe dat voelt. Toon Tellegen schreef een boek over deze en andere liefste wensen. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest en acteur Freek den Hartogh steken zijn verhalen in een nieuw jasje met muziek, liedjes en vertellingen. Het publiek wordt aangemoedigd zelf na te denken over eigen liefste wensen.

T/m 27 juni, gratis, rotterdamsphilharmonisch.nl

Familievoorstelling De liefste wens. Beeld Karen van Gilst

Freedom Lecture

Vier keer per jaar biedt De Balie een podium aan iemand die uit eigen ervaring weet hoe het is om niet vrij te zijn. Activisten en kunstenaars van over de hele wereld vertellen tijdens deze Freedom Lectures hun verhaal. Zaterdag is de beurt aan filmmaker en performancekunstenaar Pallavi Paul. Zij verdiepte zich in het systematische politiegeweld in haar geboorteland India. In hoeverre wordt de vrijheid van Indiërs beperkt door de agressieve politie, en hoe kan het geweld stoppen?

Zaterdag, 19.00 uur, gratis, debalie.nl

Freedom Lecture.

Openluchttheater Margreet

Toen Wilbert Slagboom drie jaar was, overleed zijn zusje. Hij heeft daarna altijd het gevoel gehad dat hij iets moest goedmaken. In zijn eerste solovoorstelling probeert hij deze onmogelijke opdracht los te laten en gaat hij op zoek naar woorden die uitdrukking geven aan zijn verdriet. In de Van Kinsbergen Binnentuin in West speelt hij samen met Daisy Blom, een actrice met een beperking. Na afloop gaan de makers in gesprek met het publiek.

Zaterdag en zondag, 13.00 en 16.00 uur, €12, rrreuring.nl

Holland Festival

Vandaag gaat de 74ste editie van het Holland Festival van start. Tot en met 26 juni gooien theaters de deuren open en vertonen opera, concerten, en toneel- en dansvoorstellingen. Zo presenteren Suzan Boogaerdt en Bianca van der Schoot in Het Hem hun interactieve installatie Fremdkörper: een performance over slaap. Morgen en overmorgen onderzoeken zij of onze dromen een nieuwe werkelijkheid kunnen inspireren. Het Holland Festival wordt deels online gevierd. Luister bijvoorbeeld naar het werk van componist en gamedesigner David Kanaga, die Wagners opera Die Walküre omvormde tot podcast.

T/m 26 juni, hollandfestival.nl

Fremdkörper.

Het nut van de mens

Wat is het nut van de mens nu computers steeds meer van ons werk overnemen? Kunstenaar Dries Verhoeven buigt zich over deze vraag en creëerde met een groep Bulgaarse performers een ‘levende installatie’. In de Grote Zaal van het ITA voeren zij elk ­halfuur de voorstelling Broeders verheft u ter vrijheid op. Gaan we in verzet, of leggen we ons neer bij de automatisering?

Zaterdag t/m maandag, 14.00-21.00 uur, €12.50, ita.nl

Broeders verheft u ter vrijheid. Beeld Willem Popelier

Work-out Marineterrein

Op het Marineterrein kun je een audiowork-out doen: bekijk de instructiefilmpjes online en leg het parcours in eigen tempo af. Je begint op het grasveld naast de entree met een warming-up. Volg de blauwe pijlen richting de trappen naast Pension Homeland, voor een work-out van de bovenbenen. Het circuit bestaat uit acht van zulke ‘stations’, en eindigt in de fitnesstuin. Het traject duurt ongeveer drie kwartier.

Gratis, marineterrein.nl

Marineterrein.

Silent discotour

De Stadswandeling 020 organiseert dit weekend een silent discotour. De route voert langs de Amstel en door de Utrechtsestraat en pakt ook nog een stukje van De Pijp mee. De wandeling eindigt op een terrasje waar je wat te eten en drinken krijgt én een koptelefoon. Een uur lang worden er oude discohits gedraaid en kun je in stilte uit je dak gaan. De tour kan geboekt worden voor maximaal vier personen en is ook leuk om te fietsen.

Zaterdag en zondag, €15 p.p., de-stadswandeling-020.myshopify.com

Eetbare planten

Stadspark De Bretten in Nieuw-West wordt ook wel ‘de laatste wildernis van Amsterdam’ genoemd. Susanne van der Heijden neemt je mee dit ongerepte stukje natuur in en gaat op zoek naar bijzondere bomen en planten. Ze laat je eetbare en geneeskrachtige planten zien, voelen, proeven en ruiken. Onderweg eet je zelfgeplukte hapjes. De wandeling sluit af met een picknick met wildpluktaart en thee.

Zondag, 9.30-12.30 uur, €29,50 p.p., kruidenparadijs.nl