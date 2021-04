Weekendtips: van een vodkawandeling tot online dansfilm

Leven als vluchteling

Stichting Perdu organiseert een Engelstalige online-boekpresentatie van Stilte is mijn moedertaal van Sulaiman Addonia. Hierin schrijft Addonia over zijn ervaringen in een Oost-Afrikaans vluchtelingenkamp. De roman gaat over een samenleving die in staat is de oorlog te verklaren aan haar eigen vrouwen. Het hoofdpersonage van zijn roman is de jonge Saba, die met haar familie moet vluchten en in een vluchtelingenkamp terechtkomt. Eenmaal aangekomen weigert ze zich te gedragen naar de rol die haar wordt opgelegd.

Zaterdag, 20.00 uur, gratis, dev.perdu.nl

Beeld Lyse Ishimwe

Vodkawandeling

Belvedere Vodka organiseert een vodka­wandelroute van vier kilometer door de binnenstad van Amsterdam. Je loopt langs het Argentijnse restaurant Salmuera, de Amerikaanse bar Super Lyan, restaurant Satchmo, Freddy’s Bar, The Flying Dutchmen en restaurant Bo Nam. De wandeling staat in het teken van rogge, water en vuur, de natuurlijke elementen van vodka. Elk restaurant serveert een gerecht dat is gebaseerd zo’n element. Zo richt Bo Nam zich op het element vuur met ­Vietnamese gerechtjes, gecombineerd met een lycheecocktail.

Vrijdag t/m zondag, €59, belvederevodkatrail.nl

Beeld -

Analyse van verkiezingen

Ruim een maand nadat we naar de stemhokjes gingen is het hoog tijd voor een analyse van het democratische proces. De politieke talkshow Oh Oh Den Haag heeft als thema ‘Lessen van de verkiezingen’. Aan het woord komen onder anderen Dominique van der Heyde, chef parlementaire redactie van de NOS, en rechtsstaat-expert Vasil Vashchanka. Zij buigen zich over de vraag op welke punten onze democratie goed functioneert en waar nog stappen gezet moeten worden.

Vrijdag, 20.00 uur, gratis, debalie.nl

Beeld -

Ziel van de buurt

Hoe wordt de ziel van een buurt bepaald? In Pakhuis de Zwijger gaan stedenbouwkundigen, architecten en ontwikkelaars in gesprek over deze vraag. Stadssocioloog Ivan Nio, architect Wouter Pocornie en gebieds­ontwikkelaar Imke Veltmeijer staan stil bij de invloeden van herinrichting, slopen en bebouwing in de stad en hoe het DNA van een buurt hierdoor verandert. Wil je meepraten, dan kun je je aanmelden via de website.

Donderdag, 20.30 uur, gratis, Pakhuis de Zwijger, dezwijger.nl

Dido & Aeneas

Podium voor klassieke muziek Music Stages steekt barokopera Dido en Aeneas in een nieuw jasje, onder leiding van regisseur Peter Leung en met het Nationaal Jeugdkoor en dansers van de Nationale Balletacademie. De opera is een eigentijds proloog waarin de verbinding wordt gelegd tussen de eenzaamheid van Dido en de eenzaamheid van veel mensen in coronatijd.

Zaterdag, 14.15-15.30 uur, musicstages.nl

Beeld -

Oude en nieuwe helden

Voor de expositie Oude helden vroeg Kunst Centrum Haarlem drie kunstenaars die hun sporen hebben verdiend om ‘nieuwe helden’ uit te nodigen. Kunstenaars en ‘oude helden’ Michel van Overbeeke, Marjan Jaspers en Peter Kempeneers beschilderden foto’s en doeken van Hollandse landschappen. De ‘nieuwe’ kunstenaars, van wie niet eerder werk in het Kunst Centrum Haarlem was te zien, zijn Stefan Kaspar, Kamal Hayouni en Buba Čvorić. Hedendaagse kitsch, surrealistische wezens en gebouwen komen in hun werk terug. Fysiek te bezoeken door vier personen per keer.

Vrijdag en zaterdag, 11.00-17.00 uur, gratis, kunstcentrum-haarlem.nl

Beeld Peter Kemepeneers

Dubbelconcert Brahms

Johannes Brahms componeerde zijn Dubbelconcert voor zijn oude vriend Joseph Joachim, met wie hij knallende ruzie had. Het is een stuk over verzoening en vriendschap. Dat violist Emmanuel Tjeknavorian en cellist Kian Soltani, die het Dubbelconcert spelen, goede vrienden zijn, past dus perfect. De avond begint met een optreden van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Het symfonische gedicht Tod und Verklärung van Richard Strauss vormt de afsluiting van de voorstelling.

Donderdag, 20.30 uur, €10-€15, orkest.nl

Beeld Juventino Mateo

Metamorphosis

Vandaag is het International Dance Day. Die viert Nationale Opera & Ballet met de onlinewereldpremière van Metamorphosis, een choreografie van de Britse David Dawson. In een vijfluik van veertig minuten brengen de dansers een boodschap van ‘hoop en menselijkheid, over licht vinden in de duisternis’. Het is een dans die gaat over doorgaan en niet opgeven, een thema dat volgens de makers actueler is dan ooit.

t/m 29 oktober, gratis, operaballet.nl

Beeld Hans Gerritsen

Topografie van domheid

In Nederland hebben we Belgenmoppen, de Belgen grappen op hun beurt dat de inwoners van Olen niet erg intelligent zijn. Vrijdag gaat schrijver Roos van Rijswijk in gesprek met ­Matthijs van Boxsel, die het boek De topografie van de domheid schreef. Waar komt het domme imago van ­sommige bevolkingsgroepen vandaan? Met behulp van vrolijke anekdotes en ­bijzondere landkaarten met daarop alle ‘domme steden’ zoeken zij het antwoord op deze vraag.

Vrijdag, 20.00 uur, gratis, spui25.nl

Knuffelen met geitjes

Altijd al willen knuffelen met jonge ­geitjes? Boek dan een ‘farmdate’ voor twee bij Geitenboerderij Ridammerhoeve. Je krijgt een tas met producten van de boerderij, zoals blokjes geitenkaas, verse jus d’orange, quiches en aardbeienroomtaartjes. Ook mag je knuffelen met de geitjes, ze melk geven en volop foto’s maken. Maak de farmdate af met een picknick in het Amsterdamse Bos.

Vrijdag, 11.00 -17.00 uur, €57,50, Geitenboerderij Ridammerhoeve