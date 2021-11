Weekendtips: van een kinderbakshow tot een Christmas pop-upbar

Tijdens de Verrukkelijke Kinderbakshow worden gigacupcakes versierd. Beeld Sander Mulkens

Hoe maak je boter en wat is het geheim voor het bakken van de lekkerste cake? In de première van deze interactieve kindershow leren Rutger van den Broek, de eerste winnaar van Heel Holland bakt, en theatermaker Mark Haayema je alles over bakken. Met een volledige keuken met oven op het podium worden live lekkernijen gebakken. Ze dagen het publiek uit om interactief mee te doen met de liedjes en spelletjes, en om de bakkers op het podium te helpen.

Zondag, 16.00 uur, €17,50, Schouwburg Amstelveen

Het driedaagse dansfestival ICK-Fest toont in samenwerking met Meervaart Theater de wereldpremière van Known & To Know. De modernedansvoorstelling bestaat uit twee delen, waarin de zwaartekracht en de ruimte worden verkend. In het eerste deel van de Griekse choreograaf Andreas Hannes botsen dansers krachtig en sensueel tegen elkaar op totdat ze synchroon dansen en ‘één lichaam worden’. Het tweede deel is een remake uit het repertoire van choreografen Emio Greco en Pieter C. Scholten. Door de speling van het licht verdwijnen lichamen op het podium en verschijnen ze weer.

Vrijdag en zaterdag, 20.15 uur, vanaf €20, Meervaart Theater

In de modernedansvoorstelling Known & To Know spelen zwaartekracht en ruimte een belangrijke rol. Beeld Basil Childers

Bellen, toeters, plastic zakken en dozen worden gebruikt als slagwerk in de moderne opera Le Grand Macabre van de Hongaarse componist György Ligeti (1923-2006). In de partituur heeft Ligeti zelfs precies beschreven welke klank moet worden gespeeld voor het luiden van de deurbel. James Gaffigan, die is gespecialiseerd in modern repertoire, dirigeert de opera in Het Concertgebouw, het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor begeleiden de solisten. De emotionele en uitbundige opera gaat over de dronken Piet the Pot, die in een apocalyptische wereld verschillende personages tegenkomt.

Zaterdag, 13.30 uur, vanaf €43, Het Concertgebouw

Vandaag de dag zijn het milieu en dierenwelzijn vooral de redenen dat mensen vegetarisch eten, maar dat was vroeger anders. Toen gebeurde dat vooral voor de eigen gezondheid, alcohol en specerijen werden niet gebruikt. “Dus die recepten waren een beetje saai,” zegt culinair historica Charlotte Kleyn. Met Jonah Freud, kookboekenhandelaar en voorzitter van Stichting Gastronomische Bibliotheek, bespreekt ze in een online lezing vanuit het Allard Pierson onder andere het eerste Kookboek van den Nederlandschen Vegetariërsbond uit 1896 en allerlei andere groene kookboeken door de eeuwen heen.

Vrijdag, 16.00 tot 17.00 uur, gratis, online

Een historisch kookboek, te zien in het Allard Pierson Museum.

Architectuurcentrum Arcam neemt je deze vrijdag voor de laatste keer mee op een wandeling rondom het Oosterdok. Gids en architectuurhistoricus Jelte van Koperen vertelt over architecturale ontwikkelingen, zoals het nieuwe hoofdkantoor van Booking.com dat in de maak is en de plannen voor een fietsbrug naar Noord. De wandeling eindigt met de pont naar Eye, waar je kunt uitkijken over het IJ.

Vrijdag, 14.30 tot 16.30 uur, €22,50, begint bij Arcam

Een gids geeft uitleg tijdens Waterfront Walks. Beeld Berbe Rinders

Meer dan 139 personages, gespeeld door 4 acteurs. De Londense cast van de Queen’s English Theatre Company doet het in de komische persiflage van de film The 39 Steps van Hitchcock uit 1935. Het verhaal volgt Richard Hannay, die vlucht naar Schotland nadat hij wordt verdacht van een moord op een vrouw. Onderweg probeert hij de dader te vinden. De acteurs wisselen de vele rollen door zich snel achter de coulissen om te kleden, of in scènes petjes op en af te zetten. De voorstelling is in het Engels.

T/m zondag, verschillende tijden, vanaf €27,41, CC Amstel Theater

Drie acteurs in de Hitchcockpersiflage The 39 Steps.

In de drukte en chaos van de stad zie je soms even door alle bomen het bos niet meer. Dan kun je je volgens Forest Bathing-gids Martin Thomas het beste in de natuur begeven, om jezelf te ontladen. Tijdens de workshop Bosbaden vertoef je tussen de bomen en planten in het Gaasperpark. Thomas: “Het is een soort mindfulness in de natuur, om je bewust te worden van wat er allemaal om je heen gebeurt.”

Zaterdag, 9.30 tot 12.00 uur, €28,50, begint bij metrostation Gaasperplas

In het laatste weekend van de Flamenco Biënnale treedt het Daniel García Diego trio op. Het trio bestaat uit de Spaanse jazzpianist Daniel García Diego en twee Cubaanse artiesten: een bassist en een drummer. Door de mix in achtergronden verbindt een oorspronkelijke jazzcombinatie de Cubaanse muziek en flamenco. Met het concert presenteert Diego zijn nieuwe album Travesuras, geïnspireerd door de muziek van zijn geboorteland.

Zondag, 21.00 uur, €28, Bimhuis

Het Daniel García Diego Trio combineert flamenco met Cubaanse muziek. Beeld Ernesto Cortij

De komende twee maanden is het hele pand van Boom Chicago over de top aangekleed met kerstballen, slingers en kitscherige kerstmannetjes. De comedyclub raakte geïnspireerd door het Amerikaanse concept ‘Miracle pop-upbar’. Cocktails als Christmapolitan en Jingle Balls Nug, een advocaatje, worden geserveerd in kerstmokken. Verder zijn er korte musicalacts, waarbij je wordt uitgenodigd om hartstochtelijk mee te zingen. Ook zijn er feesten als de Ugly Sweater Party en mag je alleen als je gehuld bent in kerstdecoratie naar de Decorate Yourself Party.

T/m 3 januari, verschillende tijden, gratis entree, Boom Chicago

In de Christmasbar van Boom Chicago kun je cocktails in kerstsfeer drinken. Beeld Melissa Hom

‘Volwassenen weten ook niet alles,’ is het idee achter kindertheatershow De Grote Red Je Reet Show. De live spelshow volgt vijf mannen die tegen elkaar strijden om de eerste plek. De voorstelling is een metafoor voor het leven, waarin de deelnemers allerlei uitdagingen en beproevingen moeten doorstaan. Om de stereotypering van mannen als macho te doorbreken, zijn de personages ‘een macho vrouw die dwingend aanstuurt en vijf zachte mannen die incasseren’, aldus regisseur René Geerlings.

Vrijdag en zaterdag, verschillende tijden, vanaf €13,50, Theater de Krakeling