Weekendtips: van een duurzame kerstmarkt tot een expositie over de Zeedijk

Glühwein is er natuurlijk ook op de duurzame kerstmarkt van De Ceuvel.

Verschillende marktmannen en -vrouwen verkopen dit weekend duurzame cosmetica, geurkaarsen, bonbons en kleding bij De Ceuvel in Noord. Het café organiseert net als vorig jaar een kerstmarkt met veganistische en biologische producten voor onder de kerstboom. Je kunt er zelf badzout of massageolie maken met Gerry Boots van Kruiden op Zolder, en Story Taster verkoopt ‘vergeten drankjes’ met een verhaal, zoals jasmijnkombucha. En natuurlijk is er glühwein.

Zaterdag en zondag, 13.00-17.00 uur, gratis toegang, De Ceuvel

De meiden is een aangrijpend verhaal over twee Franse dienstmeiden in de jaren dertig, naar het stuk van Jean Genet. Twee zusjes, Christine en Léa Papin, zijn in dienst van de familie Lancelin in Le Mans. Rangen en standen van destijds, en alle daarmee gepaard gaande emoties, komen duidelijk naar voren in de voorstelling. De meisjes begaan een zware misdaad, gericht tegen de familie waarvoor zij werken. Op een dag komt de vader van het gezin thuis en ligt er een plas bloed in de kamer... In het theaterstuk speelt ook de kleding een belangrijke rol; de kostuums zijn ontwerpen van Bas Kosters.

Zaterdag en zondag, 14.30 uur, vanaf €12, Frascati Theater

Dit weekend vindt voor de negende keer het Pianoduo Festival Amsterdam plaats, waar lokale en internationale pianotalenten te horen en zien zijn. Klassieke muziek wordt afgewisseld met elektronische muziek, en er zijn zelfs concerten die zich specifiek richten op baby’s. Tijdens een babyconcert van Beth & Flo kun je jouw baby kennis laten maken met klassiek. Kruipen, huilen, zingen, in slaap vallen: alles mag tijdens het luisteren naar muziek van onder meer Schumann, Brahms en Mozart.

Zaterdag, 10.30 & 12.00 uur, €12,50 (volwassene met 1 baby), Vrijburg

Tijdens het Pianoduo Festival Amsterdam zijn er ook concerten van Beth & Flo, speciaal voor ouders en baby’s. Beeld Edward Janssens

Kunst en geschiedenis komen samen in deze expositie over de Zeedijk, de oer-Amsterdamse straat te midden van De Wallen en Chinatown. Onbekende verhalen van Zeedijkers worden door drie jonge Amsterdamse kunstenaars in beeld gebracht via tekeningen en gevelstenen. Deze zijn te zien in de etalages van diverse winkels en leegstaande panden. De expositie is gemaakt in samenwerking met de buurt. Via QR-codes luister je naar geluidsfragmenten met een toelichting bij elke etalage. De wandeling is het leukst in het donker, dan kun je de verlichte etalages goed zien. Bij restaurant Latei of het Barbizon hotel is een wandelpakket af te halen.

T/m 10 januari, gratis, Zeedijk

Campagnebeeld expositie Ongekend Zeedijk. Beeld Eveline Renaud

In de kerkzaal van de Hermitage klinkt tijdens Winterdagen aan de Amstel – voorheen ‘Winteravonden’; vanwege de maatregelen is de naam aangepast – Russische en Franse kamermuziek. Denk aan Stravinsky, Tsjaikovski en Debussy. Het openings­concert op donderdag, De wereld van Diaghilev, wordt gespeeld door Liza Ferschtman op viool en Slava Poprugin op piano. Ook op het programma: het Russische gezelschap Jonge Opera met Feest tijdens de Pest van César Cui, en Créatures Grotesques, met zang en harp.

T/m 12 december, en 27 en 28 december, verschillende tijden, €19, Hermitage

Het Hemlab in Zaandam is een wetenschappelijk laboratorium speciaal voor kinderen. Omdat de feestdagen eraan komen is er nu de workshop Vuur & Licht!, voor jonge natuur- en scheikundigen. Nieuwsgierige kinderen tussen de zeven en twaalf jaar kunnen hier zelf aan de slag met vuur, op een veilige manier. Lange haren gaan in een staart, witte jassen gaan aan, en dan zijn ze klaar voor de activiteiten: vuurwerk leren, een kerstster solderen met ledlampjes, of een kaarsenwip maken, bijvoorbeeld.

Zaterdag, 15.00-17.00 uur, €10, Hemlab

In het Hemlab kunnen kinderen dit weekend onder andere leren hoe je een kaarsenwip maakt.

Ze schrijft, zingt, speelt gitaar en piano. Haar nummers zijn autobiografisch en poëtisch. Singer-songwriter Fee Reynaert presenteert zaterdag haar ep in de Oosterkerk. Reynaert: “Dit is een voorproefje, inclusief band en strijkers.” Naast het concert is er een vooraf opgenomen luisterexpositie te horen, waarin ze vertelt over de totstandkoming van de ep. Reynaerts muziek gaat over het verliezen van haar moeder, een gebroken hart, en het hervinden van haar eigen kracht. De zangeres is blij dat ze haar persoonlijke project in de Oosterkerk mag uitvoeren. “In deze buurt ben ik opgegroeid.”

Zaterdag, 13.00 uur, €12,50, Oosterkerk

Fee Reynaert presenteert zaterdag haar ep in de Oosterkerk. Beeld Nosh Neneh

Het Amsterdamse couturemerk David Laport verkoopt een week lang unieke stukken uit collecties van de afgelopen acht jaar tijdens de Archive Sale op de Prinsengracht. Laport heeft onder andere ontwerpen gemaakt voor internationale sterren als Rihanna. Ook had het merk een samenwerking met het Nationale Ballet. Modeliefhebbers kunnen er terecht voor live tailoring: stukken die op maat worden gemaakt waar je bijstaat. En er is een collectie ontwikkeld met het oog op de feestdagen. De laatste dag is extra interessant voor modestudenten: dan zijn er allerlei stoffen in de uitverkoop.

T/m maandag, 10.00-17.00 uur, gratis toegang, Prinsengracht 234f

Een van de coutureontwerpen uit de collectie van David Laport, te koop tijdens de Archive Sale dit weekend. Beeld David Laport

Dj Oscar presenteert zondag het vierde deel van De Paradiso Punkjaren, een boekenserie over de punkgeschiedenis van het poppodium. Denk aan krakers, graffiti en provocerende studenten van de Rietveld Academie. De presentatie wordt gevolgd door livemuziek van een aantal artiesten die ook in het boek voorkomen. Bands van veertig jaar geleden staan weer op het podium, waaronder The Bugs en Terrie Ex. Ook gaat, in samenwerking met het Eye Filmmuseum, een korte film over Nederlandse punk van Babeth Mondini-VanLoo in première.

Zondag, 13.00-17.00 uur, gratis (excl. Paradisolidmaatschap à €4), Paradiso

Zondag wordt het vierde deel gepresenteerd van de boekenreeks ‘De Paradiso Punkjaren’. Beeld Oscar Smit

In 2019 haalde Maria Kraaijkamp de halve finale van het Amsterdams Kleinkunst Festival. De cabaretière is vanwege haar droge, zwarte humor te vergelijken met Hans Dorrestijn. Kraaijkamp staat nog heel december in het TapasTheater met haar voorstelling MEH. Die letters zijn haar initialen, ze heet Maria Elisabeth Hendrika. Verwacht grappige observaties en liedjes waarin je je makkelijk kunt verplaatsen.

T/m 31 december, 13.30, 14.30 en 15.30 uur, vanaf €20,79, TapasTheater