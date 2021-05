Weekendtips: van een audiotour over de Dam tot mama verwennen

Boekman. Beeld Hans Hijmering

Opera Boekman

De Joodse wethouder Emanuel Boekman (1889-1940) werkte zich op van ongeschoolde arbeider tot politicus met een doctorstitel. Op 15 mei 1940, de dag van de Nederlandse capitulatie, slikte hij samen met zijn vrouw een dodelijk vergif. In het kader van Theater na de Dam brengt Nationale Opera & Ballet een theaterstuk over zijn leven. Acteur Harpert Michielsen en muzikant Bart Sietsema vertellen het verhaal van een markante man die als gedreven wethouder zijn stempel op de stad drukte. Zij brengen vooroorlogs Joods Amsterdam weer even tot leven.

T/m 31 mei, gratis, operaballet.nl

Arcamroute. Beeld Berbe Rinders

Architectuurfietstocht

Wat is de bijnaam van de Stopera? Hoeveel tegels zitten er in het tableau van de Cuyperspassage? Beantwoord deze en nog veel meer vragen tijdens de fietsroute georganiseerd door Arcam. De tocht duurt 1,5 uur en leidt je langs verschillende Amsterdamse gebouwen, zoals de Portugese Synagoge, de Stopera en de Oude Kerk. Haal je totebag met QR-code voor de fietstocht, de wijkkaart, potlood en papier op bij Arcam en spring op de fiets!

Vrijdag, starttijd tussen 10.00 en 12.30 uur, €2,50, arcam.nl

Beeld Pink Elephants On Parade

Psychedelisch sprookje

Een groep jonge Rotterdamse theatermakers speelt dit weekend hun nieuwe online voorstelling in Theater Bellevue. Pink Elephants on Parade is een psychedelisch sprookje en vertelt met behulp van muziek, visuals en een stroboscoop het verhaal van een jongen die vanuit de slaapkamer zijn droomwereld induikt. Hij maakt een reis door een prachtig en bij vlagen angstaanjagend universum. Durft hij zijn nachtmerries onder ogen te zien?

Vrijdag en zaterdag, 21.00 uur, €10, theaterbellevue.nl

De vleesvrije stad

Zeventien schrijvers en kunstenaars maakten samen het boek De vleesvrije stad. In tien visuele verhalen verbeelden zij een wereld zonder dierenuitbuiting, waarin we meer respect hebben voor de natuur. Volgens deze toekomstdenkers is een vegetarisch Amsterdam dichterbij dan ooit. In de nieuwste aflevering van Atelier Actua, een serie die Pakhuis de Zwijger produceert in samenwerking met DeBuren, gaan zij hierover met elkaar in gesprek. Hoe is hun utopie te realiseren? Het publiek wordt uitgenodigd om mee te praten via Zoom.

Vrijdag, 20.30 uur, gratis, dezwijger.nl

Hoe de Dam de Dam werd.

Audiotour de Dam

Waarom heeft de Nieuwe Kerk geen toren? Welk gebouw heeft de bijnaam De Spekkoek? Wie was meneer Kras-napolsky? Kunsthistoricus Anneke Bokern en architect Paul Vlok maakten een audiotour over de geschiedenis en architectuur van de Dam. Architectuurhistoricus Jelte van Koperen vertelt kort iets over de vijftien belangrijkste gebouwen op en rondom het bekendste plein van de stad. Deze geluidsfragmenten kun je afspelen op je mobiel terwijl je langs De Bijenkorf, Hotel Krasnapolsky of het Reisbureau der Staatsspoorwegen loopt. In ruim een uur legt Architour uit hoe de Dam de Dam werd.

Gratis, youraudiotour.com

Concertgebouworkest live. Beeld Hans van der Woerd

Klassieke ochtend

Wie de zondagochtend rustig wil beginnen kan luisteren naar het concert vanuit het Concertgebouw op NPO radio 4. Leden van het Concertgebouworkest spelen werk van de Duitse componist Johannes Brahms en de Tsjechische componist Antonín Dvořák. Je hoort de Serenade voor blazers van Dvořák en de Tweede Serenade van Brahms. Radio 4-presentator Hans van den Boom verzorgt de live-uitzending.

Zondag, 10.30 uur, gratis, nporadio4.nl

Doe-het-zelffilmpjes. Beeld DigiDaan

Nemoproefjes

Wat gebeurt er met het gewicht van staalwol als je die verbrandt? Wat is het Bernoulli-effect? En hoe kun je een pingpongbal laten zweven? Met de live doe-het-zelffilmpjes van Nemo, voor kinderen vanaf zes jaar, kun je thuis de wetenschapper uithangen. In de filmpjes voeren medewerkers van het museum experimenten uit en leggen ze uit hoe jij thuis aan de slag kunt.

Vrijdag, 10.00 uur, gratis, nemosciencemuseum.nl

Tuin van het Muiderslot

Normaal gesproken kun je bij het Muiderslot rondwandelen in de groentetuin, kruidentuin en de pruimenboomgaard. Door corona kan dat deze mei­vakantie niet. Ben je tussen de 6 en 12 jaar en wil je toch aan de slag met bloemen en planten? Doe dan mee met de digitale tuinsafari van het Muiderslot. Aan de hand van drie filmpjes leer je hoe je een botanisch spoor kunt aanleggen met stoepkrijt, een zonnewijzer kunt bouwen of hoe je van bloemen je eigen parfum kunt maken.

T/m zondag, gratis, muiderslot.nl

Moederdagpakket. Beeld Susanna Jansen

Voor de liefste mama

Wil je je moeder zondag in het zonnetje zetten? In samenwerking met het Amsterdamse Green Light District en chocolatier Cacao & Spice heeft The Nature Bar een moederdagpakket samengesteld. Dat bevat sinaasappel- en calendulazeep, chocolade, biologische bloemzaadjes en een cadeauverpakking met een wenskaart. Bestel het pakket donderdag, zodat het op tijd wordt bezorgd.

Bestellen op donderdag, €19,95, naturebar.nl