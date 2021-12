Weekendtips: van de vijfde editie van het Transvaal Bacchanaal tot een filmfestival over de queer dans-scene

Het Amsterdams Kerstkoor zingt dit weekend a capella kerstliederen op de binnenplaats van het Muiderslot.

Het Muiderslot is dit jaar weer helemaal in kerstsfeer. Zaterdag kun je tijdens je bezoek aan het kasteel genieten van het Amsterdams Kerstkoor. Dit koor bestaat al twaalf jaar en zingt a capella op locaties in en buiten Amsterdam. In het Muiderslot zingen ze om het kwartier klassieke en hedendaagse kerstliedjes, zoals Cantique de noël en Joy to the World. Het optreden is coronaproof: het koor staat buiten, op de binnenplaats van het 700 jaar oude slot.

Zaterdag, 13.00-15.00 uur, gratis, Kasteel Muiderslot

Intersekse mensen krijgen vaak te horen dat ze hun ware zelf verborgen moeten houden. In de voorstelling X Y We biedt theatermaker en danser Marleen Hendrickx samen met vijf andere intersekse personen een inkijk in hun leven en ervaringen, door middel van dans, theater en muziek. Sommigen van hen treden voor het eerst in hun leven naar buiten met hun verhaal. De voorstelling laat zien hoe de samenleving vaak het bestaan van intersekse mensen heeft willen negeren. De persoonlijke verhalen worden verteld met de robotstem van Google.

Zaterdag en zondag, verschillende tijden, €18,50, CC Amstel

De theatervoorstelling X Y We vertelt het verhaal van zes intersekse personen. Beeld Sjoerd Derine

Na zijn vlucht van Duitsland naar Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en de miskraam van zijn eerste kindje, begint de Joodse Heinz Keijser in 1947 met het verzamelen van rammelaars om weer houvast in zijn leven te krijgen. Zijn groeiende obsessie mondt in veertig jaar tijd uit in een verzameling van 970 rammelaars, van onder meer koraal, kristal en zelfs goud. De stukken speelgoed en het bijzondere verhaal van Keijser (1911-1988) worden vanaf vrijdag tentoongesteld in het Joods Historisch Museum. Kinderen kunnen een speurtocht doen door de expositie. Er is ook een podcast over Keijser: De man met de rammelaars.

Vrijdag t/m 6 juni 2022, vanaf €4,25, Joods Historisch Museum

Greep uit de gigantische collectie rammelaars die te zien is in het Joods Historisch Museum. Beeld Peter Lange

Voor de vijfde keer wordt het Transvaal Bacchanaal, het bekende eetfestijn uit de Transvaalbuurt, georganiseerd. Net als vorig jaar kun je niet aan de lange tafels in broedplaats Tugela 85 eten, maar wordt er thuis gedineerd. Professionele en niet-professionele koks uit de buurt hebben een uitgebreid menu samengesteld – het is tenslotte een bacchanaal – met onder meer mediterrane voorgerechten, Surinaamse stoof en een Arabisch toetje. Het klaargemaakte eten kun je ophalen bij de broedplaats en thuis nog even afmaken. Intussen kun je online luisteren naar de radio van het Bacchanaal, met uitleg van de koks en verhalen en muziek van buurtbewoners. Let op: donderdag is de laatste dag dat je het diner kunt bestellen.

Vrijdag, 18.00 uur, vanaf €48,50, online

Vrijdag wordt voor de vijfde keer het Transvaal Bacchanaal georganiseerd. Beeld Cecilia Hendrikx

Zelf linoprenten maken, net als grafisch kunstenares Fré Cohen (1903-1943), kan bij de workshop linosnijden in museum Het Schip. Cohen heeft vele linoprenten gemaakt, waarin kenmerken van de Amsterdamse School een grote rol spelen. Tijdens de workshop snijd je figuren uit linoleum; wat je weghaalt, ga je uiteindelijk zien op de prent. Vervolgens breng je verf met een roller aan op de linosnede, en door een pers op het papier ontstaat een linoprint. De workshop is voor volwassenen, maar er is er ook een voor kinderen.

Vrijdag, 11.00-13.00 uur, €25, Museum Het Schip

Het Amerikaanse stel Frank en April, gespeeld door Teun Luijkx en Alejandra Theus, zit in een sleur. Ze hebben een huis in de buitenwijken van New York, Frank werkt en April zorgt voor de twee kinderen. Beiden willen naar Parijs verhuizen, maar door onverwachte omstandigheden verandert het plan. De rest van de rollen, zoals de ‘irritante buurvrouw en buurman’ worden vertolkt door Jacob Derwig en Malou Gorter. Deze toneelbewerking van het boek Revolutionary Road wordt gespeeld in één vast decor: een zitkuil uit de jaren vijftig, het clichébeeld van de Amerikaanse huiskamer. Het toneelstuk is online vanuit je eigen huiskamer te bekijken.

Zondag, 20.00 uur, €12,50, ITALive

Jacob Derwig en Malou Gorter in de toneelbewerking van de bekende roman Revolutionary Road. Beeld Sanne Peper

Het eendaagse documentairefestival CT Cinematic x IQMF van het Compagnietheater staat in het teken van de queer dansscene. De documentaire Si c’était de l’amour volgt dansers die door Amerika touren met hun voorstelling over de queer ravescene in de jaren negentig. In Vogue Shorts focussen drie korte documentaires op de wedstrijden in de voguescene. Vogue is een dansstijl waarin poses van modellen worden aangenomen. Naast de documentaires is er een expositie van kunstschilderes Zoë ‘Blackbird’ Suso en wordt er muziek gedraaid door DJ Lady Shady.

Zaterdag, vanaf 12.00 uur, vanaf €12,50, Compagnietheater

Het eendaagse filmfestival CT Cinematic x IQMF staat in het teken van de queer dansscene. Beeld Daniel Arzola

Een cactus maakt geen geluid, toch? Daar denkt slagwerker Tatjana Koleva heel anders over. Samen met jonge slagwerkers van Youth Percussion Pool, met studenten van conservatoria in heel Europa, speelt ze hedendaagse klassieke muziek door het tokkelen van de stekels van verschillende cactussen in alle soorten en maten. De cactus is een metafoor voor de overlevingstocht die musici tijdens de lockdown ervoeren. Net zoals de cactus in droge tijden kan overleven, kunnen musici dat ook.

Zondag, 15.00 uur, €16, Plein Theater

In How to Play the Cactus laten jonge muzikanten zien dat je met de stekels van cactussen muziek kunt maken. Beeld Thomas Huisman

Zoals we in Nederland het liedje Iene miene mutte hebben, heeft Brazilië ook veel spelletjes gebaseerd op ritme, met woorden die geen betekenis hebben. In de kindervoorstelling Terra Curumim nemen de Braziliaanse actrice Camila Nobre en gitarist Vitor Garbelotto het publiek mee in Braziliaanse tradities, spelletjes, dansen en liedjes. Ze noemen het een ontmoeting tussen het curumin, een woord voor kind in het Portugees, en de westerse wereld. Terra curumim betekent dan ook ‘het land van de kinderen.’

Zondag, 11.00 uur, €7,50, Teatro Munganga

Camila Nobre en Vitor Garbelotto nemen kinderen mee in de wereld van Braziliaanse tradities, liedjes en spelletjes.

In de MLB Galerie in de Witte de Withstraat verkopen zeventien Amsterdamse kunstenaars in de week voor kerst handgemaakte kerstcadeaus. De professionele en amateurkunstenaars gebruiken verschillende technieken: van goudsmeden tot textielbewerken. Zo zijn er handgemaakte kimono’s van stoffen in Japanse stijl van Berber Oostenbrug en keramieken koffiekopjes van Ines de Booij te koop. Ook vind je er tulpenvazen van aardewerk en handgemaakte geurzepen. Tijdens je bezoek krijg je koffie of thee en gebak.

T/m 23 december, verschillende tijden, €5, MLB Galerie