Weekendtips: van buitenbios in de Bijlmer tot dansestafette

Zomerfeest in het Amstelpark.

Muziek op het plein

Volgens de leden van harmonieorkest Amicitia Landsmeer is de akoestiek van het Marie Heinekenplein te vergelijken met die van het Concertgebouw. Boude stelling? Het orkest wil het wel bewijzen door middel van een gratis concert. Dat wordt nog best eclectisch: met een zangeres worden Nederlandse hitjes, nummers van Queen én een medley van Avicii gespeeld.

Vrijdag 30 augustus, 19.30-20.00 uur, Marie Heinekenplein

Bioscoop onder de metro

In Amsterdam zijn een heleboel openluchtcinema’s te vinden, maar er is er één die geen last heeft van slecht weer: de Bijlmerbios. Die wordt namelijk jaarlijks georganiseerd ónder metrostation Kraaiennest. Tijdens de Bijlmerbios worden dagelijks films vertoond, die op een of andere manier binding hebben met het stadsdeel. Hapjes worden verzorgd door lokale keukens. Voorafgaand aan de films is er een performance.Vrijdag 30 augustus t/m zondag 1 september, 21.00-23.00 uur, gratis, metrostation Kraaiennest

Estafette

In RadioRadio luiden twaalf dj’s het weekend in. Draaien met twaalf man klinkt redelijk chaotisch en dat is het ook. De artiesten die komen draaien, zullen in verschillende combinaties de avond van muziek voorzien. Of ze nou samen, in een trio of achterelkaar als een soort estafette draaien. De hele avond is een ode aan Perdu, een vaste dj van ­RadioRadio, die voor zijn verjaardag wordt gefêteerd.

Vrijdag 30 augustus, 20.00-03.00 uur, RadioRadio, Pazzanistraat 3

Rollend het weekend door

Rondom de Muziekkoepel in het Oosterpark wordt een ouderwets straatfeestje georganiseerd. Het heet The Rolling Blockparty en is voor alle skaters en boarders van de stad. Heb je een BMX, stepje of rolschaatsen? Als het wieltjes heeft, kun je ermee wel uit de voeten. Dj’s verzorgen muziek en hongerige skaters kunnen happen scoren bij foodtrucks. Er is een beperkt aantal skates te huur.

Zaterdag 30 augustus, 12.00-20.00 uur, Muziekkoepel, Oosterpark

Laatste zonnestraaltjes

Lekker genieten van de laatste zomerwarmte: daar draait het Zomerfeest in het Amstelpark om. Het is een kleinschalig festival voor en door de buurt. Door het park verspreid zie je optredens en exposities.

Zondag 1 september, 11.30-17.00 uur, Amstelpark