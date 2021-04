Weekendtips: van bloesembingo tot street art in Oud-West

Het Volkshotel organiseert een wandeling door Oost.

Mademoiselle Pipi

Overnachting en audiotour

Met een speciale wandeltas van het Volkshotel, met routekaart, minibar en audiotour, neemt Volkshoteltoiletjuffrouw Mademoiselle Pipi je mee langs verschillende restaurants en cafés in Oost. Je eet een visje bij El Pescado of falafel bij Tigris & Eufraat in de Java­straat. Tegelijkertijd vertelt Mademoiselle Pipi over de stad, zoals over het buitenhuis in Park Frankendael. Je wandelt in totaal vier uur, met tussenstops meegerekend. Ook zijn er tassen voor fiets- en kanotours. De routes zijn enkel te boeken in combinatie met een hotelovernachting.

€99 voor 2 personen, volkshotel.nl

Pakhuis de Zwijger maakt een livecast over jongeren tijdens de coronacrisis.

Jongeren en corona

Online programma

Jongeren worden in coronatijd op sommige punten extra hard geraakt. In samenwerking met het Vlaams-Nederlands cultuurhuis Deburen organiseert Pakhuis de Zwijger daarom een livecast over jong zijn tijdens de coronacrisis. Jongerenorganisaties en studenten gaan in gesprek met experts als ic-arts Diederik Gommers. Aan bod komen de impact van de avondklok, de toekomst na corona en of er het afgelopen jaar wel voldoende naar jongeren geluisterd is. Het publiek wordt uitgenodigd om mee te praten via Zoom.

Vrijdag, 20.30 uur, gratis, dezwijger.nl

Ieder mens is een kunstenaar in Outsider Art Gallery.

Dementie & kunst

Expositie Outsider Art Galerie

In de expositie Ieder mens is een kunstenaar zijn lijntekeningen te zien die zijn gemaakt door mensen met dementie uit diverse Amsterdamse verpleeghuizen, zoals Vondelstede en het Dr. Sarphatihuis. Daarnaast worden er filmpjes van zes dichters uit het ­project Dementees X Spoken Word getoond. Deze zijn geïnspireerd op de taal en verhalen van mensen met dementie. De expo is in tijdslots tussen 12.00 en 17.00 uur te bezoeken.

Donderdag en vrijdag, gratis, outsiderartgalerie.nl

Eran Har Even Trio

Concert Bimhuis TV

Zaterdag geeft het Eran Har Even Trio een concert voor Bimhuis TV. Eran Har Even, die werd geboren in Israël maar al jaren in Amsterdam woont, omschrijft zichzelf als ‘wereldreiziger en verhalenverteller op gitaar’. Samen met Itai Weissman (EWI, een elektronisch blaasinstrument) en Jeroen Batterink (drums) combineert hij moderne jazz met traditionele invloeden uit het Midden-Oosten. Inspiratie voor zijn muziek haalt Even uit zijn reizende bestaan, ver van zijn geboortegrond.

Zaterdag, 20.30 uur, gratis, bimhuis.nl

Te veilen foto bij Haute Auctions. Beeld Michiel Elsevier Stokmans

Haute Auctions

Fotokijkdagen en -veiling

In Portage aan de Overtoom organiseert Haute Auctions dit weekend fotokijkdagen, waarna de foto’s worden geveild. Verschillende bekende en minder bekende kunstenaars, onder wie Erwin Olaf en Candida Höfer, tonen hun werk. Via de website kun je een tijdslot voor een kijkdag reserveren. Iets gezien wat je wil kopen? Dan kun je direct een bod doen of je registreren op invaluable.com, waar dinsdag vanaf 19.30 uur de veiling online te volgen is.

Zaterdag t/m maandag, gratis, hauteauctions.com

Sef speelt in Paradiso.

El Salvador

Livestream concert Sef

De release van rapper en popartiest Sefs laatste album El Salvador viel in maart 2020 samen met de eerste lockdown, waardoor hij niet op tour kon. Vrijdag speelt hij El Salvador voor het eerst integraal en live. Een bigband onder leiding van arrangeur Alexander van Popta zal hem begeleiden. Het concert is te volgen via een livestream. Tickets (inclusief A4-poster) zijn tot vlak voor aanvang te koop.

Vrijdag, 20.30 uur, €5, paradiso.nl

Street Art speurtocht in Oud-West.

Street Art Speurtocht

Wandelroute door Oud-West

Amsterdam heeft veel muurschilderingen, mozaïeken en standbeelden. Kiki Bosman van Girls Who Magazine selecteerde vijftien straatkunstwerken in Oud-West, en ontwierp daaromheen een speurtocht. Het beginpunt ligt bij Bar Spek, waar je de Street Art-speurmap, drankjes en een snack ontvangt. Met behulp van de routekaart ga je op zoek naar de vijftien ‘verborgen kunstschatten’, waarover je uitleg en quizvragen krijgt. De wandeling duurt anderhalf à twee uur.

€19,95 voor 2 personen, girlswhomagazine.nl

Welkom bij het orkest

Familieconcert

Het Nederlands Philharmonisch Orkest en Het Concertgebouw presenteren Welkom bij het orkest, een online familieconcert voor kinderen vanaf zes jaar met presentator Eva Cleven en dirigent Stijn Berkouwer. Je hoort werken van bijvoorbeeld Wolfgang Amadeus Mozart, maar ook muziek van Star Wars. Via een vlog maak je kennis met alle instrumenten, en hoe verschillend ze kunnen klinken.

Zondag, 11.00 uur, gratis, orkest.nl

Interactief proeven

Livestream biologisch eten

Kun jij het verschil proeven tussen biologische en niet-biologische producten? Kom erachter tijdens de online editie van Food for Thought. In dit culinaire programma praten worstenmaker Samuel Levie, directeur van de Plant Sciences Group Ernst van der Ende, onderzoeker AgroEcologie Wijnand Sukkel en psycholoog Florien Cramwinckel over biologische voeding. Thuis kun je live meeproeven en reageren op wat er wordt verteld. Haal de Food for Thought Borreltas met onder meer auberginefriet, rabarberlimonade en een aantal verrassingsitems op bij de Balie take-awaybar op zaterdag of zondag vanaf 12.00 uur.

Zondag, 17.00 uur, €30, debalie.nl

Bloesem in het Amsterdamse Bos.

Bloesembingo

Lentebloemen zoeken

Elk voorjaar staat de Japanse kers in het Bloesempark van het Amsterdamse Bos zo’n twee weken in bloei. Deze lente is er een Bloesembingo, waarmee je op zoek gaat naar verschillende lentebloemen. Je kunt de bingokaart downloaden op de website van de gemeente Amsterdam. Wandel of fiets door het bos en spoor het lenteklokje, de sleedoornbloesem of krentenboombloesem op.

Gratis, amsterdamsebos.nl