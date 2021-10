Zondag verzorgen feestorganisaties Favela en Lucha Libre een latin-neon-halloweenfeest in de zalen van de Westerunie. Beeld Thirawut Kluebkaeo

Zondag verzorgen feestorganisaties Favela en Lucha Libre een latin-neon-halloweenfeest in de zalen van de Westerunie. Feestgangers moeten zich griezelig uitdossen: niet verkleed betekent geen toegang. Omdat de tropische halloweengekte ’s middags al begint, kun je op het Westergasterras typisch latin eten bestellen, zoals empanada’s, nacho’s en vegan falafelwraps.

Zondag, 15.00 tot 00.00 uur, vanaf €20,95, Klönneplein 4-6

Verschillende bands tonen dit weekend hun talenten bij London Calling. Waar het bandjes­festival in Paradiso begin jaren negentig nog fungeerde als manier voor nieuwe Britse bands om naam te maken in Europa, is het evenement inmiddels uitgegroeid tot een van de belangrijkste internationale showcasefestivals van Nederland. De Britse post-punkband Murder Capital beleefde er bijvoorbeeld zijn doorbraak. Dit keer is het de beurt aan onder meer de Nederlandse rockband Wodan Boys en Odd Morris, een post-punkband uit Dublin.

Vrijdag t/m zondag, 16.00 tot 00.00 uur, vanaf €32,00, Paradiso

Dit weekend presenteert kunstenaar en schrijver Mylo Freeman haar boek Over dames en sieraden. Van de diamanten oorbellen van Marilyn Monroe tot de grote ketting om de nek van modeontwerper Iris Apfel: Freeman vertelt met anekdotes en kleurrijke tekeningen het verhaal van vijftig toonaangevende vrouwen aan de hand van de sieraden die zij droegen. Na de boekpresentaties worden Freemans tekeningen geëxposeerd.

Vrijdag (17.00 tot 19.00 uur) en zaterdag (12.00 tot 13.30 uur), gratis, De Hallen

Na een corona-onderbreking van twintig maanden wordt dit weekend in het Huis van de Wijk in de Rivierenbuurt weer een boekenmarkt gehouden. Buurt­bewoners kunnen hier al sinds 2009 maandelijks terecht om voor een kleine prijs boeken uit verschillende genres te kopen, of na het opschonen van hun boekenkast de markt van nieuwe boeken te voorzien. Dit keer liggen er poëzieboeken op de ­thematafel van de boekenmarkt.

Zaterdag, 13.30 tot 17.00 uur, prijs boeken: €1 tot €2,50, Rijnstraat 115

De eerste Amsterdamse KinderKunstBiënnale laat zien wat er gebeurt als kinderen samenwerken met kun­­stenaars. Bij de tentoonstelling Vijf werelden kun je een droomstad bewonderen van gerecyclede materialen. Daarnaast vind je in de zogeheten ‘wonderkamer’ allerlei zelfbedachte kleine beestjes en zijn kinderen als modeontwerpers aan de slag gegaan door oude kleding nieuw leven in te blazen. Je kunt de expo als speurtocht beleven met de kijkwijzer.

T/m zondag, vanaf 14.00 uur, gratis, OBA Oosterdok

Hoewel schilderen nog altijd de populairste kunstvorm is onder kunstenaars, bestaat de tentoonstelling Zacht, krachtig en bezield uit werken die zijn genaaid, geweven en geknoopt. Er zijn creaties te zien van verschillende kunstenaars, zoals Naomi Schupper en Lavina Ngoesmin, die werken met textiel, wol, garen en gebruikte sieraden.

T/m 5 december, 12.00 tot 17.00 uur, gratis, Neerlandiaplein 7

Bij Cartografie en Curiosa in het Scheepvaartmuseum krijg je aan de hand van eeuwenoude landkaarten een beeld van de wereld van Nederlandse scheepvaarders in de zeventiende eeuw. De geëxposeerde kaarten nemen je mee op een reis langs landen als Zuid-Afrika, Brazilië, Australië en Japan. Daarnaast staan de door de ontdekkingsreizigers meegenomen curiositeiten centraal. Natuurproducten als kokosnoten en nautilusschelpen werden bijvoorbeeld na terugkomst voorzien van een gouden of ­zilveren montuur, waardoor we ze vandaag de dag als kunstschatten beschouwen.

T/m 13 mei 2022, 10.00 tot 17.00 uur, vanaf €8, Het Scheepvaartmuseum

Normaal is klimmen in het donker bij Funforest niet toegestaan, maar ieder jaar wordt met Halloween een uitzondering gemaakt. Tijdens deze spookfeestdag kunnen kinderen de spanning opzoeken op het horror-klimparcours. Omgeven door de gapende duisternis van de nacht begeven ze zich tussen de boomtoppen. Terwijl ze de route afleggen, moeten ze op hun hoede zijn voor monsters die ze de stuipen op het lijf proberen te jagen.

Zaterdag, 19.30 tot 23.00 uur, vanaf €19,95, Bosbaanweg 3

De twaalfuurregel in nachtclubs vraagt om een vorm van feestvieren, die veel dertigers en veertigers die ondanks hun gezinsleven of drukke dagschema een avondje uit willen, als muziek in de oren zal klinken. VroegZat is een feestje in de Melkweg dat vroeg op de avond plaatsvindt. Zo sta je na flink uit je dak te zijn gegaan, de volgende ochtend weer fris en fruitig op. Vanaf half acht worden reggaehits afgewisseld met pop, hiphop en r&b, waarna je om twaalf uur ­bijtijds je bed kunt opzoeken.

Vrijdag, 19.30 uur, €13,80, Melkweg

Cees Bantzinger (1914 - 1985) maakte naam met zijn tekeningen van naakte vrouwen. Die omschreef hij zelf als ‘tekeningen van de poëzie van het ­menselijk lichaam’. Galerie Hooffzaak heeft van zondag t/m 28 decem­ber een expositie van zijn werken, samen­gesteld door zijn dochter Anne-Rose. Te zien is hoe veelzijdig de kunstenaar was. Zo maakte hij ook (zelf)­portret­ten en flitsende danstekeningen.

Zondag 16.00 uur, gratis, Haarlemmerdijk 54h