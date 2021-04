Weekendtips: van avontuur in de Jordaan tot springsnow

Alles naar de Hemel. Beeld Kamerich & Budwilowitz/EYES2

Alles naar de Hemel

In de digitale theaterfilm Alles naar de Hemel is te zien hoe een zwangere vrouw erachter komt dat haar kind een onoverkomelijke ziekte heeft. Ze komt voor een dilemma te staan: pleeg ik abortus of niet? De theaterfilm is gebaseerd op het autobiografische verhaal van Marlyn Coetsier, die zelf door dit proces heen ging. Sound­scape, stop-motion, klei-animatie en livemuziek komen hier samen.

Zaterdag, zondag en maandag, 20.30 uur, €10, theaterbellevue.nl

Avontuur in de Jordaan

Hou je van opdrachten uitvoeren, avontuur en dingen opsporen? Verhaalvontuur organiseert een speurtocht voor het hele gezin in de grachtengordel van de Jordaan. Loop rond met de speurkaart en ga op zoek naar verschillende locaties. Als je bij de juiste plek bent, kun je met je telefoon een QR-code scannen, waarna je een je filmpje te zien krijgt van Amsterdamse acteurs die iets over die plek vertellen, je vragen stellen en opdrachten geven. De speurtocht duurt ongeveer anderhalf uur en is geschikt voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar.

€17,50 per gezin, verhaalvontuur.nl

Nationale Museumweek

Tijdens de Nationale Museumweek zetten musea hun pronkstukken digitaal in de schijnwerpers en bieden ze online activiteiten aan. Het Anne Frank Huis organiseert virtuele rondleidingen en Artis Micropia legt uit hoe je thuis zelf de microscopisch kleine beerdiertjes kunt spotten. Op museum.nl valt het Gouden Pronkstuk te bewonderen, waarvoor museumdirecteuren uit het hele land hun favoriete kunstwerken uitkozen. Zo selecteerde het Rijks­museum een portret van Willem van Oranje en het Verzetsmuseum de bril van verzetsstrijdster Hannie Schaft.

T/m zondag, gratis, museum.nl

Late Night Talks

Vrijdag presenteert Pakhuis de Zwijger een nieuwe aflevering van Late Night Talks, waarin gastvrouw Fatima Warsame met verschillende gasten praat over representatie van Aziaten in series en films en het gebrek aan Aziatische rolmodellen. Een tweede onderwerp vormt de ramadan. Wat maakt de vastenmaand voor veel moslims zo bijzonder? En hoe wordt de beleving van ramadan beïnvloed door corona? Via Zoom kun je zelf je mening geven en deelnemen aan het gesprek.

Vrijdag, 20.30 uur, gratis, dezwijger.nl

AM Live #10

Donderdag gaat de tiende aflevering van AM Live, de wekelijkse talkshow van het Amsterdam Museum, in première. Curator Annemarie de Wildt spreekt over een tapijt dat alle 179 ­verschillende Amsterdamse nationaliteiten verbeeldt. Jennifer Tosch van de Black Heritage Tours onderzoekt de koloniale beeldtaal in de stad en illustrator Sioejeng Tsao legt uit hoe zij het karakter van Amsterdam vangt in haar kunst.

Donderdag, 20.30 uur, gratis, amsterdam­museum.nl

Denim for Earth

Op het Rembrandtplein organiseren The Visionary Lab en G-Star Raw de tentoonstelling Denim for Earth. Verschillende ontwerpers exposeren met duurzame haute couture, gemaakt van spijkerstof. Het verven gebeurde niet met vervuilende chemicaliën, maar bijvoorbeeld met plantaardig afval van rode bieten. De openluchttentoonstelling heeft een leuk augmented reality-aspect: wanneer je een app downloadt en je telefoon op de kleding richt, komen de creaties tot leven.

T/m 9 mei, gratis, Rembrandtplein

Springsnowviering

In de maanden april en mei schudden 75.000 Amsterdamse iepenbomen hun zaadjes uit over de stad. Om deze lentesneeuw te vieren heeft de organisatie van Springsnow in Amsterdam een iepenroute uitgezet. De wandeling begint in het Iepenarboretum naast Eye, waar 35 van de vijftig Amsterdamse iepensoorten te bewonderen zijn. Vanaf daar voert de route langs onder andere de oudste, de hoogste en de markantste iep, om uiteindelijk te eindigen bij de Hortus Botanicus. Behalve een wandeling brengt Springsnow in Amsterdam dit jaar ook het boek Iepenstad van fotograaf Maartje Jaquet en dichter Ronald M. Offerman.

T/m 21 mei, gratis, springsnow.nl

Nina Simone

Samen met de Jazz Orchestra of the Concertgebouw organiseert De Balie The Story of Nina Simone, over de Amerikaanse zangeres en burgerrechten­activiste. In de livestream praten zangeres Sabrina Starke, cultureel antropoloog Francio Gaudeloupe en artistiek directeur Maarten van Hinte over de betekenis van Simones werk en op welke manier haar activisme een rol speelde in haar muziek.

Vrijdag, 20.00 uur, gratis, debalie.nl

Pluktuin Amstelveen

Kinderen vanaf drie jaar mogen in Pluktuin Amstelveen tulpen plukken. Ook kunnen ze een vaas schilderen en krijgen ze limonade, een zakje chips en nog een cadeautje van de pluktuin. De tuin is van dinsdag tot en met zaterdag te boeken voor een tijdslot tussen 10.00 en 16.00 uur. Zijn de kinderen nog niet uitgespeeld? Dan kunnen ze hun energie kwijt op de glijbaan.

T/m zaterdag, €12,50, pluktuinamstelveen.nl

Bohemian Blasphemy

Voor de dansfilm Bohemian Blasphemy gingen makers Emio Greco en Pieter C. Scholten, in een tijd waarin alles anders was, op zoek naar een antwoord op de vraag: wat beschouwen we als normaal? Hun film werd ook gevormd door de lockdown. Gedurende de voorbereidingen zagen dansers en choreografen elkaar noodgedwongen alleen via een scherm. Vanuit hun woonkamers cre­eerden zij danssolo’s, voortbouwend op swingdans uit de jaren twintig en de traditionele Italiaanse dans Pizzica.

Zaterdag t/m vrijdag, €5, meervaart.nl

Architectuurroute in Noord

Van het Noorderparkbad tot het Meerpadkerkje: met De wandeling van Floor van Spaendonck en Gijs Stork ontdek je deze week architectuur en hangplekken in Noord. De route voert je onder meer langs Tuindorp Buiksloot, het Plan van Gool, winkelcentrum Boven ’t Y en de Nieuwendammerdijk.

Gratis, De wandeling - Architectuur in Noord