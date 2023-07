Weekendtips van Amanda van Hesteren: ‘In Eye zie je de vrouwelijke blik op mannelijkheid’

Amsterdam heeft een overweldigend aanbod op het gebied van kunst & cultuur en eten & drinken. Wat moet je kiezen? Iedere week geven drie experts uit het Parool Panel hun advies.

Film

Amanda van Hesteren is filmmaker. Ze tipt het Eye filmmuseum met programmeurs van de toekomst.

Amanda van Hesteren.

“Dit hele weekend zijn er allerlei internationale films te zien in Eye. Het programma is samengesteld door ‘de programmeurs van de toekomst’. Het zijn goed doordachte filmdagen met een eigen programma en thema, soms met een Q&A of een praatje van iemand achteraf. Dat geeft de dagen veel diepgang. De organisatoren, drie jonge vrouwen, hebben hier een jaar lang aan gewerkt; dit is hun afstudeerproject. In Eye naar de film gaan voelt niet als naar de bioscoop gaan, omdat je een instituut bezoekt waar je altijd op kunt terugvallen door alle kennis en het archief. Je wordt er verrast omdat de films specifiek voor het thema gecureerd zijn. Dit weekend staat onder meer in het thema van de Afrikaanse diaspora en de vrouwelijke blik op mannelijkheid.”

Jody Klaassen.

Markt

Jody Klaassen is oprichter van vintageplatform Reliving. Ze tipt de Vintage Curiosa Design markt.

“De Vintage Curiosa Design Markt, georganiseerd in samenwerking met het Antiekcentrum, is een opvallende plek. Er staan vaak bijzondere objecten voor de deur die de aandacht trekken met felle kleuren. Op de markt komen 72 kraampjes te staan van verschillende ondernemers met sieraden, horloges, kunst en decoratie. Het is een binnenmarkt, dus ook als het slecht weer is kun je er lekker rondslenteren. Het is trouwens echt anders dan de IJ-hallen, waar je ook koopjes kunt vinden van een euro. Hier ga je meer heen om een bijzonder item te kopen: het is wat duurder, maar je betaalt zeker niet de hoofdprijs. En wil je lunchen of iets drinken, dan ben je zo op de Elandsgracht.”

Antiekcentrum, Lijnbaansgracht 193

Eva Hol.

Festival

Eva Hol is programmadirecteur van FunX. Ze tipt het Kwaku festival in het Nelson Mandelpark.

“Het Kwaku Summer Festival is een heel fijn evenement waar eten en muziek centraal staan. Ik spreek er af met vrienden en familie. Veel families komen hier samen, dat maakt de sfeer zo uniek. Je kunt er altijd veel nieuwe, verrassende muziek ontdekken van jonge artiesten die nog niet heel bekend zijn. En je ziet er echt authentieke en originele kledingstijlen; iedereen komt dressed en doet z’n best om er tiptop uit te zien. Er zijn activiteiten – zoals voetbaltoernooitjes, tafelspelletjes, danslessen – en er wordt heel veel gebarbecued, maar je vindt er ook dingen als schaafijs, pom en bami. Noem iets qua eten en je hebt het daar. Vaak nemen we tassen vol mee naar huis om de rest van de week van te eten of weer door te geven aan familie die er niet bij kon zijn.”

Nelson Mandelapark

Dit zijn de experts van het Parool Panel De beste tipgevers hebben de beste tips. Daarom vragen we elke week drie experts voor Het Parool Panel. Dit zijn medewerkers van Het Parool, regisseurs, fotografen, acteurs, dj’s, schrijvers, koks en andere creatieve makers.