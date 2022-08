Weekendtips: sup door de slotgracht of beleef de nacht van de vleermuis

Beeld Jordi Wallenburg

Film: Sunsets by Eye

Op zitzakken, strandstoelen en met een koptelefoon op smul je bij Eye Filmmuseum vijf avonden van een openluchtvoorstelling. Te zien zijn vijf verschillende films op een doek van vijf bij twaalf meter. Vrijdag speelt de Franse film Beau Travail uit 1999 en zaterdagavond Donnie Darko, een Amerikaanse psychologische sciencefictionthriller uit 2001. Nu maar alleen nog hopen op lekker weer: bij zware storm worden de voorstellingen afgelast.

24 t/m 28 augustus, 21.15 uur, Eye Filmmuseum, gratis (reserveer wel online een kaartje)

Beeld Roswitha de Ridder

Festival: Arts of Resistance

Arts of Resistance zet anti-imperialistische verzetskunst van vroeger en nu centraal. Gelinkt aan het thema vinden aan het begin van de avond panelgesprekken plaats met muzikale en poëtische intermezzo’s. Tegelijkertijd draaien er films en is er ook een dj, later kun je naar andere liveoptredens, zoals dat van de Brits-Irakese underground hiphoplegende Lowkey. Zelf muziek maken kan tijdens de jamsessie die bedoeld is voor amateurmuzikanten en professionals. Organisator en muzikant Mark Oomen (35): “Ons doel is om kunst en activisme dichter bij elkaar te brengen en ogen van mensen te openen.”

27 augustus, 19.30 uur, Melkweg, vanaf €7,20

Beeld Simone Tenda

Familie: Circusbende

“Circusbende is uniek doordat we professionele podiumkunsten op openbare plekken in Amsterdam neerzetten. Door bij sommige optredens een ‘geef wat je kunt missen’-beleid te voeren, proberen we het voor iedereen toegankelijk te houden,” zegt Lida Ladwig (27), medewerker van Circusbende. In het Erasmuspark worden dit weekend niet alleen voorstellingen gegeven, maar kunnen kinderen ook korte workshops volgen. Het festival zet zich in voor een groene wereld: het eten is veganistisch, de materialen zijn duurzaam en een deel van het festival draait op hernieuwbare energie.

26, 27 en 28 augustus, verschillende tijden, Erasmuspark, vanaf €6

Beeld IJLAND

Festival: Knaldrang

Op de evenementenlocatie IJland stuit je deze zondag op een festival georganiseerd door NRD events. Muzikanten, dansers en kunstenaars uit Amsterdam-Noord stelen de show. Medeorganisator Pepijn Franken (24): “We willen makers uit Noord een podium geven en laten zien wat het stadsdeel inhoudt.” Centraal staat knaldrang. “Tijdens corona had bijna iedereen ermee te maken. We hebben de artiesten gevraagd hun eigen interpretatie aan het gevoel te geven.” Na afloop van het festival is er een afterparty, toegang krijg je met je festivalkaartje.

Zondag 28 augustus, 14.00-23.00 uur, IJland, vanaf €21,32

Beeld Willem Schalekamp

Kids: Gonnie & Gijsje samen op stap

Gonnie en Gijsje zijn twee ganzen met gekleurde laarzen die allerlei avonturen beleven. Kira Kool (30) vertelt en beeldt de avonturen van de beestjes uit met behulp van gekleurde laarzen. “Het stuk prikkelt de fantasie van de kids. Ze mogen zelf op onderzoek uit en dingen ontdekken.” De voorstelling is voor kinderen vanaf twee jaar en tevens interactief: ze worden uitgenodigd om mee te zingen en bewegen.

25 t/m 27 augustus, verschillende tijden, Bostheater, vanaf €7,50

Beeld Peter Huigen

Natuur: Nacht van de vleermuis

Wil je vleermuizen spotten? Ga dan mee met de vleermuiswandeling in het Amsterdamse Bos. Zaterdagavond is het officieel de nacht van de vleermuis: een Europees project dat in leven is geroepen om aandacht voor de vleermuis te generen. “Als het weer meezit, is de kans groot dat je tijdens de wandeling een vleermuis kunt zien. Stedelijke omgevingen, zoals Amsterdam, zijn een vleermuizenwalhalla,” aldus een boswachter uit het Amsterdamse Bos.

27 augustus, 20.30 tot 21.45 uur, Amsterdamse Bos, €5

Beeld Mark Maborough

Dans: Summer Dance Forever

Zeven dagen lang vindt een van de grootste hiphop dancefestivals ter wereld plaats: Summer Dance Forever. Het festival werd voor het eerst in 2009 gehouden. Wat er te doen is? Kijken naar battles in verschillende dansstijlen, zoals house dance en hiphop. Je kunt ook naar theatershows van opkomende en gevestigde artiesten. Onder het mom van ‘delen en teruggeven aan de gemeenschap’ biedt het festival dansworkshops en seminars aan over dans en cultuur.

23 t/m 30 augustus, diverse tijden, Paradiso, vanaf €10,50

Beeld Bregje Gevaert

Cultuur: Nieuwe Publieke Figuren – Studio Talks

De nationale start van het culturele seizoen: de Uitmarkt. Ook De Balie doet mee. Zondag vinden er korte talks plaats waarin experts hun kennis delen. Aan het begin van de middag vertelt Ragna Heidweiller over (on)gelijkwaardig partnerschap in heteroseksuele relaties. Later op de dag kun je naar een talk van psychiater Sisco van Veen over euthanasie. Hij stelt onder meer de vraag: hoe moeten we als land omgaan met mensen die niet meer willen leven?

28 augustus, 14.00-17.00 uur, De Balie, gratis

Beeld Britt Bake

Sport: SUPtour

Altijd al willen suppen? Dat kan dit weekend in de slotgracht van het Muiderslot. Tijdens de tour kom je dicht bij de buitenmuren van het middeleeuwse kasteel. Muiderslotmedewerker Britt Bake (31): “Het feit dat je zo dicht bij het kasteel kan komen geeft een extra dimensie.” Normaal gesproken wordt er in de vestinggracht gesupt, maar door de aanhoudende droogte is daar een noodpomp geplaatst, wat dat suppen onmogelijk maakt. Grijp dus deze bijzondere kans om nu het water van de slotgracht op te gaan.

27 augustus, 14.40-16.00 uur, Muiderslot, vanaf €25

Beeld Larissa Korporaal

Cultuur: Brainstorm over een viaduct

Het viaduct bij de Hemsterhuisstraat en de Marius Bauerstraat in Slotervaart wordt binnenkort beschilderd. Het project is onder leiding van een Amsterdamse kunstschilder, maar buurbewoners zijn van harte uitgenodigd om mee te denken over de beschildering en het beschilderen zelf. Dit is de eerste brainstormsessie, op 9 september kun je nog een keer aanschuiven.

26 augustus, 17.00 uur, Nieuw Metropolis Nieuw-West, gratis