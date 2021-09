Weekendtips: speel op het Van Oeckelenorgel of bezoek het Sloterplas Art Festival

De expo Het Geheugen van Oost brengt je terug naar de Oosterparkbuurt van de jaren zestig en zeventig. Beeld Willy Thissen

Expositie: buurt in actie

In de jaren zestig en zeventig streden de bewoners van de Oosterparkbuurt tegen verschillende plannen van de gemeente, zoals de verbreding van de Amstelbrug en de bouw van kantoorpanden. Het Geheugen van Oost brengt deze acties in beeld met een expositie. Actievoerders uit die tijd vertellen hun verhaal en beantwoorden vragen, en er zijn foto’s en films te zien. Daarnaast kan door de buurt worden gewandeld langs plekken die een rol hebben gespeeld.

Zaterdag, 11.30 uur, gratis, geheugenvanoost.amsterdam

Tentoonstelling: virtual reality

Filmmuseum Eye probeert met een virtualrealitytentoonstelling filmbeleving naar een nieuw niveau te brengen. Waar een film zich doorgaans beperkt tot het witte doek, kan de kijker in het nieuwe programma Xtended meedoen in een driedimensionale VR-wereld. In de tentoonstelling komen werken van kunstenaars en filmmakers als Alejandro G. Iñárritu, Laurie Anderson Marina Abramovic en Tsai Ming-liang aan bod.

Zaterdag en zondag, v.a. €11, Eye, www.eyefilm.nl

Waan je in een driedimensionale VR-wereld in filmmuseum Eye. Beeld Eyefilm /Angels of Amsterdam VR

Cultuur: Open Monumentendag & Nationale Orgeldag

Op zaterdag 11 september zijn de Nationale Orgeldag en Open Monumentendag. Alle leeftijden zijn welkom om op het Van Oeckelenorgel in de Oosterkerk in de Kleine Wittenburgerstraat te komen spelen of te komen luisteren. Petrus van Oeckelen bouwde dit orgel in 1871. In 2002 werd het instrument gerestaureerd en sindsdien wordt er muziek op gespeeld uit verschillende stijlperioden.

Zaterdag, 12.00-22.00 uur, gratis, Oosterkerk, oosterkerk-amsterdam.nl

Spelen op het Van Oeckelenorgel in de Oosterkerk? Dat kan zaterdag. Beeld Oosterkerk

Rondleiding: kunst in het Amstelpark

Kunstinstelling Zone2Source organiseert elke tweede zondag van de maand een rondleiding langs kunstwerken in het Amstelpark. Je komt er meer te weten over de werken en de geschiedenis van het park. Daarnaast staat elke keer een andere tentoonstelling centraal. Deze zondag is de finissage van de vloerinstallatie Here and Elsewhere van Irene Kopelman. Ze is er zondag zelf van 15 tot 18 uur.

Zondag, 12.00 uur, gratis, Amstelpark, zone2source.net

Open dag: Meervaart Jong

Meervaart Jong biedt het hele jaar door verschillende lessen aan voor kinderen van 2 t/m 16 jaar. Dit weekend zijn er workshops op het gebied van theater, muziek, (peuter)dans en beeldende kunst.

Zaterdag, 11.15 uur, €2,50, Talentenhuis, www.meervaart.nl/jong

Deze zaterdag kan je verschillende workshops volgen bij de Meervaart. Beeld Marc Roodhart

Festival: muziek voor kinderen

Tolhuistuin is dit weekend het terrein van de zesde editie van het KinderMuziekFestival. Dit keer wordt het een ontdekkingsreis langs muziek- en theateroptredens. Onder anderen Janne Schra, Samba Salad en De Glazendraaier komen voorbij. Tussendoor kan worden geknutseld of muziek gemaakt tijdens de workshops.

Zaterdag en zondag, 10.15 uur, kinderen €11,50, volwassenen €16,50, Tolhuistuin, www.kindermuziek.nl

Bekijk optredens, ga knutselen of maak zelf muziek op het KinderMuziekFestival. Beeld Keith Montgomery

Expositie: 100 jaar Tuindorp

Het is een eeuw geleden dat de eerste bewoners de sleutel kregen van hun nieuwgebouwde huis in Tuindorp Oostzaan, het eerste echte tuindorp van Amsterdam. Het Stadsarchief laat samen met fotograaf Raimond Wouda de geschiedenis herleven. Aan de hand van historische, met muziek begeleide beelden en persoonlijke verhalen geeft de fotograaf zijn visie op de wijk vroeger en nu weer.

Zaterdag en zondag, 12.00-17.00 uur, v.a. €5,00, Vijzelstraat 32, www.amsterdam.nl/stadsarchief

Festival: optredens aan Sloterplas

Het Sloterplas Art Festival gaat door. Vanaf je stoel is het tijdens dit van 17.00 tot 22.00 uur durende festival mogelijk om van dans, muziek en spokenword-optredens te genieten. Wel dien je gevaccineerd te zijn. Uiteraard wordt het festival aan de Sloterplas gehouden. De festiviteiten zijn bij Buurtwerkplaats Noorderhof, naast het Sloterparkbad aan de Sloterplas.

Zaterdag, gratis, Buurtwerkplaats Noorderhof, creamclub.nl

Tentoonstelling: complete Nachtwacht

Sinds jaar en dag geldt De Nachtwacht als het pronkstuk van het Rijksmuseum, maar tot nu konden we het werk van Rembrandt van Rijn niet volledig bewonderen. Er ontbraken vier stroken die in het verleden van het werk waren afgesneden. Die stroken zijn nu gereconstrueerd en sinds 7 september na driehonderd jaar voor het publiek te zien.

Zaterdag en zondag, 09.00-17.00 uur, €20, Rijksmuseum, www.rijksmuseum.nl

Bekijk dit weekend de hele Nachtwacht. Beeld Reinier Gerritsen/ Rijksmuseum

Muziek: Jeugd Strijkorkest

Het Muziekgebouw aan ’t IJ organiseert veertien lunchconcerten met jonge musici. Vrijdag speelt het Nederlands Jeugd Strijkorkest. Onder leiding van dirigent Carel den Hertog worden onder meer werken van Igor Stravinsky en Benjamin Britten gespeeld.

Vrijdag, 12.30 uur, €5, Muziekgebouw aan ’t IJ, www.muziekgebouw.nl

Vrijdag verzorgt het Nederlands Jeugd Strijkorkest een lunchconcert. Beeld Sarah Wijzenbeek

Muziek: Altın Gün

Zaterdagavond is er in Markt Centraal livemuziek van Altın Gün met diner. De Nederlands-Turkse band staat bekend om zijn psychedelische rocknummers en brachten onlangs een nieuw album uit. Tijdens het concert serveert restaurant Dos paella (ook vega). Drankjes zijn apart te bestellen.

Zaterdag, 18.00 uur, €45, inclusief diner, Markt Centraal, marktcentraal.nl