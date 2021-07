Weekendtips: selfies maken in een privéjet en een concert in een fruittuin

Nog geen plannen dit weekend? Het Parool tipt alvast tien evenementen. Volg een culinaire geschiedenisles in het Muiderslot of bekijk een filmklassieker.

Voorstelling: pinguïns kijken

Ergens op de Zuidpool leven de laatste vier pinguïns van hun soort: het soort dat alleen bananen eet. Als hun laatste bananenboom op de Zuidpool sneuvelt, moeten de pinguïns op zoek naar een nieuwe. Ze gaan op reis en komen terecht bij de bananenstal van Ome Jaap op de Albert Cuypmarkt. In De grote pinguïn en bananen show, een voorstelling van het Ardemus Quartet en het Nationaal Jeugdorkest, worden de pinguïns gespeeld door muzikanten. Met muziek van onder meer Debussy en Gershwin.

Zaterdag, 16.00 uur en 19.00 uur, €9, www.amstelveenspoppentheater.nl

Museum: ‘vlieg’ in een privéjet

Instagrammuseum The Upside Down heeft een nieuwe experience: de Pink Private Jet. Een luxe privévliegtuig met alles erop en eraan: grote witleren stoelen, houten kastjes en een donkerbruine vloerbedekking. De buitenkant van dit toestel, dat vroeger werd gebruikt door piloten in opleiding, is roze gemaakt. Je kunt hier dat perfecte plaatje voor Instagram schieten, terwijl je doet alsof je op weg bent naar een tropische bestemming.

T/m zondag, 10.00-21.00 uur, €24,95, the-upsidedown.com

Concert: muziek tussen het fruit

Berenice van Leer treedt dit weekend op in de Fruittuin van West. Van Leer is bekend als leadzangeres van Kraak & Smaak en staat bekend om haar doorleefde stemgeluid. Ze werkt momenteel aan een eigen album: in 2022 zal haar debuutplaat verschijnen. Tijdens dit optreden in de Fruittuin brengt ze samen met gitarist Lorijn von Piekartz zelfgeschreven nummers en covers van artiesten die haar inspireerden.

Zondag, 15.00 uur, €12, fruittuinvanwest.nl

Festival: Tiny Festival

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Dat begrijpen ze bij creatieve-dingenwinkel Pansy, waar dit weekend het Tiny Festival gehouden wordt. Hier zijn de kleine creaties van ruim 25 vrouwelijke kunstenaars van over de hele wereld te bewonderen. Op vrijdag kun je zelf aan de slag: dan is er de workshop Kleine keramieken trofee beschilderen. Het festival wordt zondag afgesloten met – natuurlijk – kleine snacks en cocktails.

T/m zondag, gratis (workshop €45), www.pansy-shop.com/tiny-fest

Eten: culinaire geschiedenisles

Aan het Muiderslot kleeft een smakelijke culinaire geschiedenis, en die deelt het kasteel graag met bezoekers. Hoe werd er in de middeleeuwen gekookt en gegeten? Werden de vissen uit de slotgracht gevangen? Kasteelkok en historicus Siebren Houwer vertelt het allemaal aan de hand van een proeverij waarbij producten uit de kasteeltuinen worden gebruikt. Een kleinschalige proeverij en een culinair geschiedenis­lesje ineen.

Zaterdag, 15.30-17.00 uur, €25,50, www.muiderslot.nl

Film: Black Girl

Om de heropening te vieren, draait Lab111 de komende weken veel filmklassiekers. Op zondag is dat Black Girl uit 1966, het speelfilmdebuut van regisseur Ousmane Sembène. Deze film, zowel een politiek statement als een menselijk drama, gaat over een jonge Senegalese vrouw die van Dakar naar Frankrijk verhuist. Daar gaat ze aan het werk voor een rijke, witte familie. Ze ervaart het leven in hun appartement als een gevangenis. Black Girl wordt gezien als een van de belangrijkste films uit de jaren zestig.

Zondag, 19.00 uur, €10,50, www.lab111.nl

Festival: Boom Chicago

In tijden als deze moeten we vooral niet vergeten af en toe eens lekker te lachen, moeten ze bij Boom Chicago hebben gedacht. Het improv-comedy­gezelschap organiseert daarom voor het eerst een eigen festival. Met ­comedyworkshops en optredens van bekende Nederlandse namen als Arjen Lubach en De Speld, en ’s avonds een Comedy Conversation met Amerikaanse komieken. Aan eigen inbreng geen gebrek: bij Shot of Improv mag het publiek suggesties doen. De beste suggesties krijgen een gratis shotje. Dat zal de creativiteit vast goeddoen.

T/m zondag 1 augustus, Rozengracht 117, prijzen variëren, www.boomchicago.nl

Vaartocht: ode aan de Kalverpolder

150 jaar geleden ging Monet het Zaanse landschap in en schilderde hij de uit­gestrekte velden en wateren. Het Zaans Museum organiseert deze zomer allerlei activiteiten, waaronder een vaartocht door de Kalverpolder. Een gids helpt je unieke vogels en planten te spotten. Ook krijg je een tekenboekje, zodat je in Monets voetsporen kunt treden.

Zaterdag, 10.30 en 11.30 uur, vanaf €12, zaansmuseum.nl

Wandeling: lopen en dineren

Tijdens de Culinaire Wandeling van Wijnspijs loop je langs (meestal) zes restaurants in Amsterdam. Bij elk restaurant krijg je een signature dish, met een ­bijpassend glas wijn. De deelnemende restaurants wisselen. Aan de komende ­edities doen onder meer restaurant Ace, Café Ons Huis, Brasserie Van Baerle en restaurant Floreyn mee.

Zaterdag, t/m november diverse events, 12.00-17.00 uur, €64, ­wijnspijs.nl

Kind: stadswandeling

De Stadswandeling heeft een nieuwe editie voor kinderen, door de Vondelparkbuurt. Je loopt langs horecazaken waar je bijvoorbeeld een ijsje kunt eten en koude limonade voor je klaarstaat. Bij een van de zaken kun je zelf je cakeje versieren. De wandeling voert je langs speeltuinen en het pierenbadje in Vondel. Onderweg doe je een quiz en krijgen kinderen een tekening.

Zaterdag en zondag, 12.00-16.00 uur, €2, www.de-stadswandeling-020.myshopify.com