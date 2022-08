Weekendtips: rooftop-concert, plasticvissen of Zomergasten kijken in de bioscoop

Beeld Noor de Vries

TV: Zomergasten in De Uitkijk

Zondagavond kijk je Zomergasten, met dit keer Lieke Marsman, op groot doek. Voorafgaande de aflevering krijg je een glaasje prosecco en tijdens de uitzending worden er huisgemaakte vegetarische hapjes aangeboden. De Uitkijk-medewerker Valentijn Huissen: “Drie uur kijken naar een interview werkt ontzettend goed op een groot scherm en met anderen om je heen. En welk grote scherm is nou beter dan die van het oudste en authentiekste filmtheater van Amsterdam?”

Zondag, 20.00 uur, De Uitkijk, €11

Muziek: On the Roof

Een concert meemaken met uitzicht over de stad? Dat kan deze zomer bij On the Roof in Noord. Op het terras zijn opkomende artiesten te bewonderen, zoals deze vrijdag de Amsterdamse singer-songwriter Celine Cairo. Ze heeft recent een nieuw album uitgebracht. Ook de jonge Colombiaans-Nederlandse zangeres Juliana Martina staat op het programma.

Vrijdag, 20.30 uur, On the Roof, vanaf €12,50

Kids: Small World

Een muis die alsmaar spannendere avonturen meemaakt in de stad: het is de opzet van kijk- en luisterspektakel Small World. Het stuk werd speciaal voor het Junior Grachtenfestival gecomponeerd door Camiel Jansen. Te horen is een combinatie tussen hedendaagse muziek met jazz, en te zien is een animatiefilm die aansluit op de muziek. Zaterdag is de première in de grote zaal van het Eye Filmmuseum.

Zaterdag en zondag, verschillende tijden, Eye Filmmuseum, vanaf €16,50

Beeld Eventpixels

Festival: Dance Valley

Dit weekend is in Spaarnwoude de 26ste editie van Dance Valley. Door de pandemie kon het het dansfestival de afgelopen twee jaar niet doorgaan. Dit jaar wordt dat ingehaald: het festival telt acht podia waarop de hele dag door verschillende muziekgenres te horen zijn. Headliners zijn onder anderen Dimitri Vegas & Like Mike, Nicky Romero, Paul Van Dyk, Dubfire, Headhunterz, James Hype en Kris Kross.

Zaterdag, 13.00 - 23.00 uur, Recreatiegebied Spaarnwoude, vanaf €36,50

Beeld Coen Dijkstra

Festival: Het Landjuweel op Ruigoord

In kunstenaarsdorp Ruigoord wordt tijdens verschillende festivals deze zomer flink gedanst. Komend weekend vindt er een van de oudste festivals van Nederland plaats: Het Landjuweel. Dit jaar is het thema ‘water’. Behalve livemuziek vind je er veel kunstprojecten waar je zelf aan mee kunt doen. Het festival moet het ‘creatieve hoogtepunt van het jaar op Ruigoord’ worden, aldus kunstenaar en voorzitter van stichting Landjuweel Ruben Lodeizen.

11 t/m 14 augustus, 13.00 uur, Ruigoord, van €30

Theater: TapasTheater

In het TapasTheater geniet je in korte rondes van theater én kleine hapjes. Op een avond spelen drie voorstellingen, waarvan zelf je kiest naar welke je gaat. Dit weekend treden Marcel Visscher, Annemarie Koopman en Ellen Martje allemaal twintig minuten op. In de stukken worden muziek en spel gecombineerd.

11 t/m 14 augustus, verschillende tijden, TapasTheater, vanaf 10€

Beeld Sofie Simao

Theater: De Parade

Het rondreizende theaterfestival komt weer naar Amsterdam. De komende (ruim) twee weken zijn er allerlei voorstellingen te zien waarvan de meeste speciaal voor De Parade zijn gemaakt. Op vrijdag kun je bijvoorbeeld naar Hold Your Horses, gemaakt door De Dansers. Het is een energiek dansconcert dat gaat over het verlangen naar houvast. Op het terrein van De Parade kun je ook terecht voor een oester of knapperige flammkuchen. En de zweefmolen? Die is er natuurlijk ook.

12 t/m 28 augustus, verschillende tijden, Martin Luther Kingpark, toegang terrein €8,50 – je betaalt extra voor voorstellingen

Theater: We Two

Het stuk We Two maakt deel uit van het Grachtenfestival en is gemaakt door Stichting Opera op Zak. De stichting maakt toegankelijke opera- en muziekvoorstellingen. “In het stuk onderzoeken we of we nog relaties aan durven te gaan in een tijd waarin samenleven iets bijzonders is geworden,” aldus regisseur Elsina Jansen. De voorstelling bestaat uit zeven scènes waarbij vier zangers en twee pianisten steeds wisselen tot duo's en samen (on)mogelijkheden van hun relatie onderzoeken.

13, 14, 15 augustus, verschillende tijden, Vondelkerk, €18,50

Dans: RUW!

Wat is de verborgen schoonheid van de ruwe kanten van de mens? Dat is precies wat de dans- en muziekperformance RUW! je zondagochtend laat zien. Rianne Wilbers, Jornt Duyx en Sil Dekkers zijn de makers en uitvoerders van het stuk en maken gebruik van improvisatie, gechoreografeerde beweging, zang en vrije expressie. Het stuk is onderdeel van het Grachtenfestival. Wilbers: “We laten de puurheid van emotie zien en houden daarmee het publiek een spiegel van hun eigen gevoel voor.”

Zondag, 11.00 - 12.00 uut, OBA De Hallen, gratis

Beeld Twycer

Kids: Plasticvissen bij het Scheepvaartmuseum

Plastic flesjes, verpakkingen en allerlei andere rotzooi: ook rond het Scheepvaartmuseum dobbert van alles in het water. Daarom kunnen kids deze zomer samen met hun ouders bij het museum op de Plastic Whale-sloep stappen. De Plastic Whale Foundation vist al jaren plastic uit het water. Met hun vangst maken zij meubels of bijvoorbeeld sloepjes voor nog meer plasticvisexpedities. Aanmelden kan ter plekke.

Dinsdag en vrijdag t/m 28 augustus, verschillende tijden, Het Scheepvaartmuseum, gratis met museumentreebewijs