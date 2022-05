Weekendtips: rave in Garage Noord of koop juwelen in de Westergas

Markt: Eltheto-rommelmarkt

Beeld Liesbeth van Riessen

Kramen van buurtgenoten vol servies, kunst, boeken, zelfgemaakte spullen, speelgoed en kleding vind je zaterdag in de Indische Buurt. Elke laatste zaterdag van de maand is daar een rommelmarkt bij de Elthetokerk. Eetlokaal LT zorgt voor pannenkoeken en soep. Deze zaterdag is er muziek van zanger en gitarist Martin Bonnes en violiste Pit Hermans.

Zaterdag, 12.00 uur, Eltheto Kerk, gratis

Clubnacht: Garage Noord

Vrijdag staan Vegyn, Upsammy en Arif in Garage Noord. De Britse muziekproducent Vegyn valt op omdat hij als zelfstandig artiest de hele productie in eigen hand heeft. Dat hoor je, zijn nieuwste album Don’t Follow Me Because I’m Lost Too!! (2022) bevat 75 nummers met heldere en behouden drums in een strak ritme. Upsammy, de Amsterdamse dj en producer, is met haar experimentele dansplaten constant op zoek naar origineel geluid. 3voor12 bestempelt haar als ‘de meest eigenzinnige producer van ons land’. Grote top-dj’s, zoals Ben UFO en Four Tet, zijn openlijk fan. En met resident dj Arif erbij, die bij Garage Noord bekend staat om zijn experimentele en rave muziek, is het trio compleet en beloven ze een heuse techno avond.

Vrijdag, 23.00 uur, Garage Noord, €15

Kunst: kunstroute Broek in Waterland

Broek in Waterland heeft door de jaren heen veel kunstenaars aangetrokken. Deze donderdag en vrijdag is hier weer de tweejaarlijkse kunstroute, een traditie sinds 2004. Combineer een wandeling door het dorp met een zoektocht naar kunst die te vinden is op 30 locaties. In de kerk, de bibliotheek, het theehuisje en het ontmoetingscentrum word je verrast door zowel beeldende kunst als dans- en muziekvoorstellingen. Verder vind je achter elke deur met een rode vlag, kunst, een kunstenaar en een verhaal.

Donderdag en vrijdag, 11.00 uur, Broek in Waterland, gratis

Familie: Hemeltjelief Festival

Beeld Anne Harbers

Knutselen, kleuren, spelen en genieten van voorstellingen en muziek kan het hele hemelvaartweekend op het Hemeltjelief Festival bij de NDSM-werf in Noord. In lijn met het thema, ‘de poppen aan het dansen’, is er een poppentheater en een poppenparade. Verder zijn er theatervoorstellingen, livemuziek, workshops en foodtrucks, met in de middag een speciaal grasveld waar bands optreden. Het festival richt zich op kinderen tussen de 6 en 10 jaar oud, maar iedereen is welkom.

T/m zondag, 11.00 uur, NDSM werf, €12,50 (€7,50 voor kinderen)

Beurs: Sieraad Art Fair

Beeld Peggy Bannenberg

De 19de editie van de Sieraad Art Fair keert terug naar de Gashouder, met juwelen van over de hele wereld. Draagbare kunst van rubber, textiel, kunststof, hout, keramiek en zilver tot goud. Sieradenmakers en -merken tonen en verkopen er van donderdag tot en met zondag hun nieuwe werk. Maar ook tijdloze werken zullen te zien zijn.

T/m zondag, 11.00 uur, Westergas, €19

Festival: Fête du Champagne & Vins

Dit hemelvaartweekend staat het Rembrandtpark in het teken van Frankrijk. Daar is het Fête du Champagne & Vins festival. Er staan bekende champagnehuizen en kleine boutique wijnboeren. Er is een jeu de boules-toernooi, er zullen Franse chansons gezongen worden en je leert er sabreren, ofwel ontkurken met een sabel. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis met hun ouders mee. Voor hen is er een kinderhoek waar ze zich als Franse prins of prinses kunnen verkleden.

T/m zondag, Rembrandtpark, €10

Optreden: Zugezogen Maskulin

Zugezogen Maskulin, wat staat voor ‘nieuwkomers in de mannelijkheid’, is een rapduo uit Berlijn. Qua stijl ­vallen ze onder ‘conscious rap’, een subgenre van hiphop gericht op het overdragen van een boodschap. De teksten van het tweetal zitten vol ­satire en ironie, waarbij ze op hedendaagse beats stereotypen overdrijven en extreem mannelijke gangster­rappers bespotten. Zaterdag staan de rappers in de Q-Factory. Ze hebben bijna 100.000 maandelijkse luisteraars op Spotify.

Zaterdag, 20.00 uur, Q-Factory, €18,49

Foto-expositie: Citybikes

Beeld Odette Kleeblatt

‘Nederland zonder fietsen is ondenkbaar,’ zegt Odette Kleeblatt. Zij fotografeert al sinds 2013 bijzondere fietsen die ze in Amsterdam tegenkomt. Haar collectie telt ruim honderd foto’s van fietsen die zijn omgetoverd tot plantenbak of kunstwerk, of uitbundig opgetuigd. ‘Want,’ zegt Kleeblatt, ‘niet iedereen wil zich op een onopvallende fiets verplaatsen.’ Komend weekend toont ze een deel van haar collectie in het Ramses Shaffy Huis.

Zaterdag en zondag, 12.00 uur, Sociëteit Ramses Shaffy Huis, gratis

Kindertheater: ‘Het mysterie van niks en oneindig veel snot’

Beeld Sanne Peper

Ooit was er niks en ooit zal er weer niks zijn. Maar in de tussentijd komt het Amsterdamse toneelgezelschap Dood Paard met een 80 minuten durende muzikale jeugdtheatervoorstelling (10+) over het niks en de oneindigheid. Daarin stellen ze vragen als: Wat komt er na oneindig? En is oneindig keer oneindig meer dan gewoon oneindig? De voorstelling, die is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jan Paul Schutten, gaat over de nietige mens, de kleine aarde en het onmetelijke, schijnbaar oneindig uitdijende heelal.

Donderdag, vrijdag en zaterdag, 20.00 uur, Frascati Theater, €12-€17

Kids: Kinderboekenfestival

Beeld Chris van Houts

Je kind overtuigen dat lezen leuk is? In de gangen, zalen, foyers en tuin van de Amsterdamse Tolhuistuin kun je zondag kinderboekenschrijvers en -tekenaars tegen het lijf lopen. Stichting Kleine Lettertjes organiseert hun vijfde kinderboekenfestival. Een ode aan de mooiste kinderboeken die dit jaar verschenen zijn. Er zijn routes te bewandelen, gedichten te beluisteren en werelden te ontdekken. Voor kinderen van 4 tot 10 jaar, maar stiekem voor iedereen die fan is.

Zondag, 10.00 uur, De Tolhuistuin, €9