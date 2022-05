Weekendtips: proef ruim tweehonderd natuurwijnen of laat je kinderen schilderen

Vingerverven tijdens García’s schilderworkshop. Beeld Patricia Andrade

Kids: Schilderworkshop

Voor de volgende Vincent van Gogh of Judith Leyster is er aanstaande zaterdag een kennismaking met kunstenares Laura García, die wekelijks een schilderworkshop geeft voor kinderen tussen de vier en acht jaar oud. García werkt met verschillende technieken, zoals acryl, tempera, pastel en inkt, waarmee elke week nieuwe kunstwerkjes worden gecreëerd. De voertaal is Engels, maar er wordt ook Nederlands en zelfs Spaans gesproken.

Zaterdag, 11.30 uur, Buurtkamer Corantijn, gratis

Gitarist Anton Goudsmit. Beeld Krijn van Noordwijk

Diner en concert: Moonstruck Jazz Night – Gypsy Editie

Ooit gedineerd tijdens een concert? Tijdens het optreden van de Nederlandse gitaristen Mozes Rosenberg en Anton Goudsmit is dit zondagavond mogelijk in Tobacco Theater. Terwijl je geniet van het driegangendiner van chef-kok Dennis Huwaë in gypsy-thema, nemen Rosenberg en Goudsmit de jazzavond voor hun rekening. Na afloop van het concert is er een borrel in het theater.

Zondag, 17.30 uur diner en 20.00 uur concert, Tobacco Theater, €67,50 met diner, €30 zonder diner

Kijken, walsen, ruiken en proeven tijdens het natuurwijnfestival. Beeld Sharon & Maureen Photography

Natuurwijnfestival: Vi.no.so

Zondag vindt de derde editie van het Amsterdamse natuurwijnfestival Vi.no.so plaats. Tijdens deze middag laten vijftig Europese natuurwijnboeren hun wijnen proeven in Hotel de Goudfazant en FC Hyena, om gasten op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de wereld van natuurwijn. Voor de hongerige bezoeker zijn er ook oesters, kaas en belegde broodjes. Gasten krijgen een proefglas als entreebewijs waarmee ze de hele middag ruim tweehonderd wijnen kunnen vergelijken.

Zondag, 12.00 uur, Hotel de Goudfazant en FC Hyena, €16

Kunstwerk Urban Distance (2022) met een abstract stadslandschap van Asaf Lewkovitz. Beeld Asaf Lewkovitz

Expositie: Momentum

Vrijdag opent creatieve broedplaats Treehouse NDSM zijn nieuwe podiumruimte, waar in de toekomst optredens en werken van residenten en creatievelingen van buiten de broedplaats zullen worden gepresenteerd. De eerste expositie is Momentum, een groepstentoonstelling van achttien kunstenaars die ieder hun eigen betekenis geven aan wat er in het nu gebeurt. Ook geven kunstenaars Notari en Kris Gonzalez een optreden en zal de dj-set van de Treehouseresidenten na de opening van Momentum het feestje inluiden.

Vrijdag, 18.00 uur, Treehouse NDSM, gratis

Martijn Crins groeide op in Limburg, en grapt tijdens zijn show over feestterein Ripupulo en het bevrijden van een beer. Beeld Vincent van den Hoogen

Cabaret: Martijn Crins

Onder regie van Martijn Bouwman brengt cabaretier Martijn Crins dit weekend een bezoek aan Theater Bellevue met zijn try-out van Mesthoop. Crins won de jury- en publieksprijs op het Cameretten Festival in 2009, maar ging daarna als muzikant en acteur verder. Inmiddels is hij terug als cabaretier; hij zingt, speelt gitaar, acteert en vertelt in zijn optreden, dat antwoord geeft op de vraag hoe we moeten leven.

Zaterdag, 20.30 uur en zondag 20.00 uur, Theater Bellevue, €17,50

Dit weekend dans je de avond door op techno- en Afro ritmische muziek, of drink je een biertje in de zon. Beeld David Siepman

Clubavond: Dansen bij Borisov

Afgelopen zomer opende lunchcafé, bar en club Borisov in de Houthavens zijn deuren en daarmee kreeg Amsterdam een nieuwe plek om de nacht door te dansen. Op vrijdagavond beginnen dj’s Some Saturn en Remma Borisov de avond met housemuziek, om later op de avond Borisov te transformeren naar een technoclub. Zaterdag staat de avond in het teken van Afro ritmische muziek van dj’s Robotic AF en Articulat. De club heeft en uitgestrekt terras, lange bar, en degene met genoeg energie kunnen het hele weekend terecht op de dansvloer.

Zaterdag, 21.00 uur en zondag 21.00 uur, Borisov, gratis

Concert: Tobias Dray

Het begon met het plaatsen van zangfilmpjes op TikTok, waarop hij inmiddels meer dan 3 miljoen volgers heeft verzameld. De Frans-Canadese singer-songwriter Tobias Dray (25) staat bekend om zijn droge humor en innovatieve muziekstijl. Zijn mix van elektronische indie met rock, drum-’n-bass, r&b, hyperpop en hiphop slaat vooral aan bij het jonge publiek, zoals zijn nummer HMU. Tijdens zijn Europese tour brengt hij voor het eerst een bezoek aan Nederland, in het Amsterdamse Cinetol.

Zondag, 20.30 uur, Cinetol, €14

De eerste editie van de Groene Bende van West, in de buurttuin van MidWest. Beeld Bram Budel

Festival: De Groene Bende van West

Deze zaterdag organiseren Kameleon Concepts en MidWest de tweede editie van De Groene Bende van West. “We willen de duurzaamheid binnen stadsdeel West stimuleren. Dit is een laagdrempelige manier om kennis te maken met hoe je kunt verduurzamen binnen je eigen huiskamer, balkon of tuin,” zegt Jorien Röling van Duurzaam West. Tijdens workshops ontwerp je je eigen klimaatposter, bouw je een ‘air bee ’n bee’ voor bijen, en zoek je wormen in Amsterdamse bodem. Emily-Jane Townley leert je alles over een zero waste levensstijl en documentairemakers Mumster Movement geven een presentatie over duurzame kleding.

Zaterdag, 11.00 uur, MidWest Amsterdam, gratis

Optredens: Kantlijn live

Schrijverscollectief Kantlijn viert donderdagavond zijn vijfjarig bestaan met optredens van twaalf schrijvers in boekhandel Perdu. Kantlijn is ontstaan als schrijfgroep voor (ex-)dakloze Amsterdammers met schrijftalent en uitgegroeid tot schrijfgroep voor iedereen die creatief wil leren schrijven. Na de optredens bedenkt acteur Peter Faber sketches bij de gedichten en verhalen, die geschreven zijn tijdens de schrijfworkshops van Kantlijn. Misdaadschrijver René Appel wordt geïnterviewd en de presentatie en muzikale begeleiding is in handen van Jean Koolen en Harold Konickx.

Donderdag, 20.00 uur, Perdu, €5

Papierkunst van Annita Smit. Beeld Petra Katanic

Literaire middag: Tijd en eeuwigheid

De literaire middag Tijd en eeuwigheid – poezië in beeld en woord op de Zuidas draait om het opdoen van inspiratie met taal en muziek. Beeldend kunstenaar Annita Smit geeft een presentatie over de totstandkoming van haar papierkunst en schrijvers Elly Nooijen en Marjolijn van Heemstra vertellen over de betekenis van tijd in Tao. Ook is er livemuziek van ud-speler en componist Mehmet Polat en zullen verschillende auteurs, zoals dichter Gershwin Bonevacia, hun boeken signeren.

Zondag, 15.00 uur, CIRCL, €20