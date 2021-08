Weekendtips: Pride-talk, beklimbare kunst en een workshop Amsterdam tekenen

Nog geen plannen dit weekend? Het Parool tipt alvast tien evenementen. Teken de stad vanaf het Marineterrein of leer Tuindorp Oostzaan kennen.

Theatrale expo: liefdesverhalen

De tentoonstelling Iconic ­Stories van kunstenaar Marc van Loon vertelt persoonlijke liefdesverhalen via verschillende portretten en een live performance met twee dansers, een dj en projecties. Voor Van Loon staan de ontmoeting tussen mensen met verschillende genderidentiteiten en het delen van verhalen centraal, juist in deze tijd van sociale isolatie. Voor mensen die hun eigen verhaal willen vertellen is er tijdens het evenement ruimte om in contact te komen met anderen.

Donderdag, 17.00-19.00 uur, €5,

Vondel CS, queercurrents.com

Leer Amsterdam tekenen op het Marineterrein dit weekend. Beeld -

Workshop: de stad tekenen

Amsterdam is vaak vereeuwigd op papier en doek. Dit weekend is het aan jou om een poging te doen. Bij de tekenmiddag van Teken de stad doe je eerst een aantal oefeningen om het materiaal beter te leren kennen, daarna is er de tijd om langer aan een tekening te werken. Dit weekend is de teken­locatie het Marineterrein, een plek die de laatste jaren een enorme metamorfose heeft ondergaan. Alle leeftijden zijn welkom.

Zondag, 14.00 uur tot 17.00 uur, €28 inclusief materiaal, Marineterrein, www.hettekenlab.nl

Bij Jeugdland kunnen kids klussen en daarna met hun eigen creaties spelen. Beeld -

Workshops voor kids: zelf hutten timmeren

Jeugdland organiseert dit weekend meerdere workshops voor kinderen vanaf 6 jaar. Je kunt er onder andere hutten en kastelen leren timmeren, of klussen aan een skelter die je daarna zelf mag uittesten op het terrein. Ook voor kinderen die niet van timmeren houden zijn er leuke dingen te doen, zoals een gps-speurtocht, een workshop vuur maken en boogschieten.

T/m zondag, 14.00-15.00 uur, gratis, Jeugdland, jeugdlandamsterdam.nl

Tentoonstelling: wie claimt de ruimte?

Amsterdam hangt vol met spandoeken, vlaggen, logo’s en graffiti. Daarmee claimen verschillende groepen mensen een stukje ruimte in de stad – de een tijdelijk, de ander permanent met bijvoorbeeld een monument. In de tentoonstelling Safe Spaces worden belangrijke historische voorbeelden van zulke grafische ruimteclaims getoond. Thema’s als ‘gelovigen’, ‘etniciteit’, ‘vrouwen’ en de ‘lhbtq-gemeenschap’ komen aan bod.

T/m zondag, 13.00-17.00 uur, gratis, ­Arcam, arcam.nl

Cool: in je eentje naar Tom en Jerry in Het Ketelhuis. Beeld -

Film: zonder ouders naar Tom en Jerry

Als kind zijn er weinig dingen stoerder dan in je eentje naar de film gaan. Dat weten ze bij Het Ketelhuis ook. Daarom kan je, als je tussen de 6 en 12 jaar oud bent, zaterdag zonder ouders naar Tom en Jerry. Terwijl de ouders koffie drinken, een wandelingetje maken en andere saaie oudemensendingen doen, kan het kroost genieten van een klassiek kat-en-muisverhaal, waar Tom is ingehuurd om Jerry uit een chique hotel te verjagen.

Zaterdag, 11.00 uur, €10,00, Het Ketelhuis

Tentoonstelling: Kunst aan de Schinkel

Iedere twee jaar wordt het project Kunst aan de Schinkel georganiseerd. In 2020 kon het vanwege corona niet doorgaan, na een jaar uitstel gaat de laatste editie alsnog van start. Aan de hand van het thema Entre nous – omdat wij zijn hebben een aantal kunstenaars werken gemaakt die verspreid door het Schinkelgebied en het Vondelpark te zien zijn. Al staan de kunstwerken er niet alleen om te bekijken. Denk aan een beklimbare neushoorn in het Vondelpark of een ondergrondse kelder onder de Zeilbrug.

T/m zondag, Schinkelgebied en Vondelpark, www.soledad.nl/art

Vanesa Abajo Pérez en dichter Maud Vanhauwaert spraken met terminaal zieke Nederlanders. Hoe blijven zij aanwezig na hun dood? Beeld -

Kunstwerk en documentaire: Ik ben mijn lichaam niet

Na de dood blijven persoonlijke voorwerpen achter. De aanwezigheid van de overledene blijft hierin zichtbaar of voelbaar. Filmmaker Vanesa Abajo Pérez en dichter Maud Vanhauwaert onderzochten dit door de laatste maanden uit het leven van terminaal zieke Nederlanders vast te leggen. Dat is vertaald naar film, poëzie en een tentoonstelling.

T/m zondag, 11.00-17.00 uur, vanaf €5, Museum Tot Zover, totzover.nl

Einder: een enorm kinetisch doek dat beweegt in samenspel met muziek. Beeld TIMBUITING

Audiovisuele installatie: levend doek met dj’s

De installatie Einder bestaat uit een enorm kinetisch doek dat wordt aan­gedreven door achttien motoren, waardoor het beweegt en van vorm verandert. Tijdens evenementen gaat dat in samenspel met muziek van Elias Mazian, Upsammy en Boris Acket x Lumus. Overdag is de installatie ook te bezoeken, dan met soundscapes als geluid.

Vrijdag en zaterdag en 14 en 15 augustus, 20.20 uur, €15, het Hem, hethem.nl

Tentoonstelling: allerlei Tuindorpers

Tuindorp Oostzaan bestaat honderd jaar. Waar het vroeger een arbeiderswijk was met veel sociale huur­woningen, worden er nu veel woningen verkocht en verandert de dynamiek. Voor fotograaf Andrew van der Beek reden om zich af te vragen: wie zijn de bewoners van Tuindorp Oostzaan? De foto-expositie laat veertien bewoners zien, van geboren Tuindorpers tot mensen die er net wonen, van een 11-jarige tot een 97-jarige, uit alle lagen van de bevolking.

T/m 6 augustus, gratis, Zonneplein 1

Talkshow: Pride is a protest

In juni 1969 waren er rond het New Yorkse homocafé Stonewall Inn zware rellen, waarbij mensen vochten voor lhbtq-rechten. Dit was het begin van de wereldwijde regenboogbeweging. Bij Pride is a protest gaan een aantal tafelgasten met elkaar in gesprek over hoe Pride is veranderd en wat het doel van Pride nu is. De kernvraag: hoe kan de Pride inclusief worden en zijn feestelijke kant verzoenen met activisme en protest?

Donderdag, €10,00, de Melkweg, www.melkweg.nl