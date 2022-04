Weekendtips: ontdek de wereld van de metaverse of dans op reggaeton in Paradiso

Beeld Sanne van Tongeren

Expositie: Zielsverwanten

Zondag opent de expositie Zielsverwanten in de Wunderkammer van NDSM Fuse, een expositieruimte van en voor NDSM-kunstenaars. “Maar inmiddels werken we ook met kunstenaars van buitenaf,” zegt Jolanda Lanslots (49) van NDSM Fuse. Beeldhouwers Renée Marcus Janssen en Sanne van Tongeren stellen hun portretten voor aan de bezoeker én elkaar. Ze zijn beiden afgestudeerd aan een Italiaanse kunstacademie en werken met dezelfde materialen. Wat hen onderscheidt? Janssen portretteert het dier en Van Tongeren de mens.

Zondag, 12.00 uur, NDSM Fuse, gratis

Beeld Nathalie Hennis

Comedy: Boom Chicago into the Metaverse: Meta Luck Next Time

De metaverse is een online netwerk van virtuele, driedimensionale werelden. Het is een toekomstperspectief van de volgende fase van het huidige internet: van plat internet naar een ruimtelijke vorm. Maar wat gaan we daar nou precies allemaal doen? Gamen, shoppen, tijd doden en vrienden ontmoeten; volgens Boom Chicago wordt het in ieder geval een avontuur. Onder live geïmproviseerde begeleiding van Sacha Hoedemaker en geregisseerd door Sam Super, ontsnap je tijdens deze muzikale comedy naar een alternatieve realiteit.

Vrijdag 20.00 uur en zaterdag 19.30 uur, Boom Chicago, €22,50

Theater en expositie: De grote open deuren show

Kunstenaarscollectief Moving Art Project organiseert dit weekend De grote open deuren show, met een beeldenexpositie en theatervoorstellingen op het Krugerplein. “De expositie gaat over hoe mensen met elkaar verbinden in de samenleving, waar ze zich gezien voelen en waar het schuurt,” zegt organisator Diane Elshout (58). “Waardes zoals solidariteit, kansengelijkheid en elkaar helpen lijken een open deur, maar in de realiteit zijn die zo vanzelfsprekend nog niet.” Zaterdag om 14.00 uur opent de expositie voor publiek. De theatervoorstelling vol muziek en spoken word loopt het hele weekend door.

Vrijdag t/m zondag, Krugerplein, €11,20 voor de tentoonstelling

Feest: Latin District

Latin District omschrijft zichzelf als de heetste clubavond van Amsterdam. Zaterdagavond staat de grote zaal van Paradiso, omgedoopt tot Latin Mix District, in het teken van reggaeton, latin en dancehall. De dj’s in de kleine zaal, het R&B District, draaien r&b en hiphop van vroeger tot nu. In de kelder, oftewel Salsa District, dans je mee op swingende merengue, bachata en salsa van het Latin District Soundsystem.

Zaterdag, 23.59 uur, Paradiso, €17

Beeld Stadsherstel Amsterdam

Familieconcert: De tovertuin

Familieconcert De tovertuin is een interactief concert voor kinderen én volwassenen. Het is een combinatie van klassieke en populaire muziek, bijvoorbeeld uit de Harry Potter-films. Kinderen kunnen meezingen en -dansen op de betoverende klanken van heksen, tovenaars en elfjes. Ook is er ruimte voor jong talent om op ritme-instrumenten mee te spelen met het orkest, dat bestaat uit fluitist Mariël van den Bos en haar collega’s op de trompet, trombone en contrabas.

Zondag, 11.00 uur, Van Houtenkerk, €5 voor kinderen en €7,50 voor volwassenen

Beeld Jesje Veling

Wijnfestival: Amsterdam Wine Festival

Meer dan driehonderd verschillende wijnsoorten proeven? Dat kan tijdens het Amsterdam Wine Festival in de Westergasfabriek. Kijk, ruik, proef en stel vragen aan de wijnboeren of leer hoe je champagne sabreert. Ontdek wie van je vrienden de meeste wijnkennis heeft tijdens een wijnveiling, en dans op de muziek van bands uit wijnlanden, van Chili tot Australië en van Nieuw-Zeeland tot Peru. Kinderen kunnen tekenen en worden geschminkt, onder het genot van een glaasje kinderchampagne.

T/m zondag, Gashouder, €11,50

Beeld Tim van Capppellen

Workshops, markt, expositie: Denim Days The Market Edition

“Tijdens Denim Days ligt de focus op het verkopen van bijzondere denimmerken, die aandacht besteden aan innovatie en duurzaamheid,” zegt organisator Lucel van den Hoeven (60). Van den Hoeven is oprichter van Stichting House of Denim, die zich hard maakt voor het verduurzamen van de denimindustrie. “Dat is een van onze belangrijkste pijlers, maar Denim Days moet vooral inspirerend en leuk zijn.” In Denim City is er een competitie tussen ROC-studenten van House of Denim, die strijden om wie de mooiste jeans maakt binnen de kortste tijd. Ook zijn er zijn lezingen, exposities en workshops.

Vrijdag en zaterdag, 10.00 uur, De Hallen, gratis

Beeld Manuel Miethe

Concert: Lina Allemano Four

Tijdens een tournee door Europa bezoekt jazzkwartet Lina Allemano Four zondagmiddag Splendor in Amsterdam. De Canadese trompettist Lina Allemano schreef de composities en leidt het optreden. Samen met Nick Fraser, Andrew Downing en Brodie West vormt ze Lina Allemano Four, een van Canada’s meest vooruitstrevende ensembles, vol experiment en improvisatie.

Zondag, 12.00 uur, Splendor, €12

Beeld Rik Abelen

Tentoonstelling en expeditie: Show Floriade

Op zaterdag is het de Dag van de Aarde en opent kunstpodium Zone2Source het programma Show Floriade, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Amstelpark. Het park tovert zich met expedities en workshops om tot een proeftuin. Ook is er een tentoonstelling met kunstwerken. Tijdens de workshops stelt Zone2Source de vraag of het Amstelpark, in tijden van een ecologische crisis, een nieuwe plek kan zijn om relaties tussen mens en natuur te verbeteren.

Zaterdag, 16.00 uur, Amstelpark, gratis

Beeld Charlie Hardy

Concert: Spacey Jane

Deze vierkoppige indierockband uit Perth steeg in 2020 met debuutalbum Sunlight in een mum van tijd naar de nummer twee van de Australische hitlijsten. Nu zijn ze terug met hun nieuwe single Lots of Nothing, en treden ze op in de Tolhuistuin in Noord.

Zondag, 20.00 uur, Tolhuistuin, €17