Weekendtips: luister naar een concert van vijf rietblazers of leer een drukpers bedienen

Beeld Nika

Expositie: Kunstpleegers

Pleegkinderen hebben tijdens creatieve workshops in het Van Gogh Museum hun ervaringen tijdens de lockdown verwerkt in kunstwerken, zoals gedichten, schilderijen en videoclips. Deze kunstwerken worden geëxposeerd in Stadsarchief Amsterdam, naast stukken uit de administratie van het Aalmoezeniersweeshuis. Zo wordt het werk van Cas, een pleegkind met een innige relatie met zijn pleegouders, gekoppeld aan de vondeling Pieter van Koot (geboren in 1792), die in dezelfde situatie zat.

Gratis, Stadsarchief Amsterdam

Beeld Sarah Wijzenbeek

Concert: Calefax

De vijf rietblazers van Calefax – met de hobo, klarinet, saxofoon, basklarinet en fagot als bezetting – zijn de uitvinders van het nieuwe genre rietkwintet. Al 35 jaar lang reist het Nederlandse kwintet over de wereld om jonge blazers te inspireren. In Fantastische Muziek spelen ze stukken geïnspireerd op de fantasie, waarin de componist de vrijheid kreeg voor improvisatie. Zoals Fantasie & Fuga van Johan Sebastiaan Bach, en Fantasias van Henry Purcell.

Zondag, 15.00 tot 16.05 uur, vanaf €29, Muziekgebouw

Beeld Peter Tijhuis

Expositie: Let Textiles Talk

In 1951 begon de Egyptische architect Ramses Wissa Wassef een experiment: hij ging Egyptische kinderen tapijten leren weven. Hiermee wilde hij laten zien dat iedereen kunstenaar kan zijn. De kinderen, de meeste begonnen op hun twaalfde, verfden voor het weven zelf de wol met kleurstoffen van planten. Curator Amanda Pinatih combineert in de tentoonstelling zes tapijten van de kinderen met kunstwerken van kunstenaars als Karel Appel en ​​Etel Adnan.

T/m 20 maart, Vanaf €10, Stedelijk Museum

Jack Wouterse in Bloedkoraal. Beeld Sergio Gridelli

Theater: Bloedkoraal

In de mythe van Orpheus en Eurydice probeert Orpheus in de onderwereld te komen om zijn gestorven geliefde Euridice terug te halen naar de bewoonde wereld. De muziektheatervoorstelling Bloedkoraal is geïnspireerd op dit oude liefdesverhaal. Wanneer Tuur (Jack Wouterse) in een levensbedreigende situatie verkeert op de ic, wordt hij teruggeslingerd in de tijd naar het moment dat hij als jonge man een relatie had met Meie. Net als Orpheus duikt hij de onderwereld in. De monoloog wordt begeleidt door het accordeonduo Toeac, dat dit jaar twintig jaar bestaat.

Vrijdag en zaterdag, 20.30 tot 21.35 uur, vanaf €12, Theater Bellevue

Beeld Liz Johnson Artur

Expositie: Liz Johnson Artur – of life of love of sex of movement of hope

In de Black Balloons Archives heeft fotograaf Liz Johnson Artur alle foto’s van al haar ontmoetingen in de afgelopen 30 jaar verzameld. Deze zijn in vijf installaties verwerkt voor Foam. Op veel van haar foto’s heeft ze geschreven of geschilderd. Aan titels en omschrijvingen van haar werk doet Johnson Artur niet: slechts één kunstwerk is voorzien van een beschrijving. Hierdoor staan de foto’s op zichzelf, en vervagen de grenzen van de waarneming van de kijker.

T/m 9 februari, vanaf €8,50, Foam

Beeld Marijke de Gruyter & Nicolien de Jong

Kindertheater: Oma is een avatar

In deze voorstelling missen beste vriendinnen Zoë en Amani hun oma’s, die allebei kort geleden overleden zijn. Met behulp van de broer van Amani creëren ze een avatar op internet, een personage in de virtual reality. Ze komen terecht in een fictieve online wereld met TikTok-gedenkplekken en een orakel van emoji’s. Tijdens het avontuur leren ze over afscheid nemen. Het decor bestaat onder andere uit videoprojecties van geanimeerde kindertekeningen rondom de thema’s van de voorstelling, zoals internet en rouw.

Vrijdag, 19.30 tot 20.30 uur, vanaf €13,50, Theater De Krakeling

Drie nieuwe Nederlandse schrijvers in De Balie.

Lezing: Nieuwe literaire geluiden

Moderator Ianthe Mosselman spreekt in De Balie met drie Nederlandse schrijvers van de nieuwe generatie over hun werk. Tatjana Almuli werkt als freelance journalist en heeft inmiddels twee boeken geschreven. Helena Hoogenkamp schrijft toneelstukken, poëzie en debuteerde in 2021 met haar roman Het aanbidden van Louis Claus. Shula Tas werkt als programmamaker; haar eerste boek verschijnt in februari. Alle drie schrijven ze over rouw, identiteit en trauma. Tijdens deze avond lezen ze hun eigen werk voor.

Zaterdag, 20.00 tot 21.30 uur, vanaf €11,50, De Balie

Kindertheater: De sneeuwkoningin

Theatergroep Het Kleine Theater speelt het magische sprookje De sneeuwkoningin van Hans Christian Andersen. Actrices Anke Engels en Vimala Nijenhuis zijn vriendinnen Kaja en Gerda, die in Lapland wonen. Plotseling wordt Kaja meegenomen door de sneeuwkoningin, die in het verre noorden in het IJspaleis woont. Gerda moet een lange tocht afleggen om Kaja te redden. Ze moet een rendier zien te vinden en komt een houthakker tegen. In de voorstelling worden ook liedjes gezongen.

Zondag, verschillende tijden, vanaf €13, Schouwburg Amstelveen

Actrice Quiah Shilue. Beeld Studio Zakmes

Theater: A Seat at the Table

Theatermakers Saman Amini en Nima Mohagegh hebben hun persoonlijke ervaringen met, soms onbewust, racisme verwerkt in toneelstuk A Seat at the Table. Vier acteurs (Amini, Anton de Bies, Quiah Shilue en Alwin Pulinckx) spelen de confronterende situaties met humor. Daarnaast worden de media en de maatschappij geanalyseerd, zoals de uitspraak ‘Je bent niet alleen donker, je bent ook nog dom’ van Jack Spijkerman tegen Humberto Tan.

Vrijdag, 20.00 uur, vanaf €10, Internationaal Theater Amsterdam

Expositie: Press to Impress

In het voorjaar van 2021 is de Grafische Werkplaats Amsterdam (GWA) verhuisd naar het NDSM-plein. Iedereen die aan de slag wil gaan of wil leren werken met drukpersen kan hier terecht. Verschillende ambachtelijke technieken kunnen worden uitgevoerd. In deze tentoonstelling exposeren medewerkers en gebruikers van GWA hun etsen, zeefdrukken, en linoleumsneden. Ook bieden ze op zaterdag een kijkje in de werkplaats, en kan de bezoeker zelf iets drukken.

Tot en met 13 februari, gratis, NDSM Fuse