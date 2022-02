Weekendtips: leer meubelmaken of ga naar een concert voor baby’s

Beeld Andrea Marcantonio

Klassiek concert: Pianist Richard R. He

In de Oosterkerk treedt zaterdag de van oorsprong Zweedse componist en pianist Richard R. He (26) op. Hij speelt Beethoven, Liszt en eigen repertoire. “Dit concert had al veel eerder plaats moeten vinden maar door corona is het uitgesteld,” vertelt organisator Nanny Roed Lauridsen. Richard R. He speelt zeer persoonlijke muziek die geïnspireerd is door rock, minimalisme en elektronische muziek. “Er zit zoveel diepgang in zijn muziek,” zegt Lauridsen. He speelde twee keer eerder in de Oosterkerk, toen hij nog studeerde aan het conservatorium.

Zaterdag, 15.00 uur, Oosterkerk, Gratis entree, reserveren, entree op donatiebasis

Beeld Juan Carlos Villarroel

Concert: Under the Surface

In het Bimhuis zal Under the Surface optreden. De band bestaat uit drummer Joost Lijbaart (1967), gitarist Bram Stadhouders (1987) en zangeres Sanne Rambags (1994). De titel van hun album Miin triuwa betekent ‘mijn erewoord’ in het middeleeuws Nederlands. Rambags heeft onderzoek gedaan naar de middeleeuwse taal en het gehele album is in het Nederlands van de middeleeuwen geschreven. Het optreden zal ook live te zien zijn op YouTube.

Zondag, 14.30 uur, Bimhuis, €16

Beeld Stadsarchief Amsterdam

Tentoonstelling: De razzia’s van 22 en 23 februari 1941

Vanaf vrijdag is er in de hal van het Stadsarchief een tentoonstelling over de razzia’s van 22 en 23 februari 1941. “Het is een belangrijke tentoonstelling omdat we tot twee jaar geleden niet veel wisten over deze razzia’s,” zegt Frank Driessen van het Stadsarchief. “In de tentoonstelling worden alle slachtoffers benoemd en herdacht. De razzia’s ontstonden na het overlijden van een NSB’er; ze waren een vergeldingsactie van de Duitse bezetters waarbij 400 Joodse mannen werden opgepakt.”

Vanaf vrijdag, 10.00 uur, Stadsarchief Amsterdam, gratis entree

Workshop: Self-design Enzo Mari Furniture

In Mediamatic Biotoop Dijkspark wordt zaterdag een workshop meubelmaken gegeven door Niels Albers, een Nederlands kunstenaar en designer. De methode die hij hierbij gebruikt is bedacht door de communistische, Italiaanse meubelmaker Enzo Mari. De filosofie is dat iedereen de meubels kan maken; zonder speciale training en met alledaags gereedschap. “Iedereen kan meedoen, het is een zware workshop en aan het einde ga je naar huis met je eigen unieke meubelstuk,” zegt organisator Elise Chalcraft. Voor de workshop hoef je niks mee te nemen.

Zaterdag, 10.00 uur, Mediamatic Biotoop Dijkspark, €90

Debat: Waar is de Caraïbische literatuur in de canon?

In De Balie is zaterdag een debat over de vraag of universiteiten en middelbare scholen genoeg aandacht besteden aan Caraïbische literatuur. “Het is een ondergeschoven kindje in de Nederlandse literatuur,” zegt Nils de Lange van De Balie. Deelnemers zijn schrijver Henna Goudzand Nahar, dichter Radna Fabias en hoogleraren Yra van Dijk en Michiel van Kempen. Het debat is online en gratis te volgen via de website van De Balie.

Zaterdag, 19.30 uur, De Balie, €13,50

Beeld Thomas Schlijper

Stadswandeling: Tussen rijkdom, armoede en bedrijvigheid

Op zondag is er een stadswandeling door het westelijke deel van het centrum; Yvonne Kroon vertelt over de geschiedenis en de inwoners. Aan het einde van de tour is er de mogelijkheid om de 25 meter hoge Posthoornkerk te beklimmen. “Neem goede wandelschoenen mee,” adviseert Enny Schouten van Stadsherstel. Na afloop is er een kop koffie of thee. De wandeling zal voortaan elke derde zondag van de maand worden gehouden.

Zondag, 13.30 uur, De Posthoornkerk, €15

Beeld Nico Nooij

Klassiek concert: Matangi Quartet – The Usual Suspects

Zondag is er in de Amstelkerk een concert van het Matangi Quartet. Het zal eerst Haydns Sonnenaufgang spelen en daarna Schuberts Rosamunde. Het doel is het publiek los te trekken van het heden en terug te brengen naar de klassieken.

Zondag, 15.30 uur, Amstelkerk, €25

Babyconcert: Mozart’s Muziekdoosje

Speciaal voor baby’s tussen de 4 en 14 maanden is er in de Vondelkerk een concert van zangeres Kirila Kraal en pianotrio Trio 258. “Van een wiegeliedje tot geurmachines en bellenblazen: we proberen de baby’s te prikkelen,” zegt pianist Lestari Scholtes (37). Het concert duurt een halfuur en zal bestaan uit korte muziekstukken van onder andere Brahms, Mozart, Schumann en Poulenc. In de zaal zijn kussens en dekentjes beschikbaar.

Zaterdag, 10.30 en om 12.00 uur, Vondelkerk, €12,50 (voor volwassene met baby)

Beeld Martina Simkovicova

Workshop: Soundlab

Sinds 6 februari is de workshop Soundlab er weer. Kinderen en volwassenen maken samen een compositie met gewone voorwerpen en nieuwe muziekinstrumenten. “Bijvoorbeeld met een tuinhark, petflessen of een washandje dat is verwerkt tot elektronisch instrument,” vertelt Gigi Blay van Muziekgebouw aan ’t IJ. Aan het einde van de workshop presenteer je met je groepje de compositie. Iedereen vanaf 7 jaar kan meedoen.

Zondag, 13.00 uur, Muziekgebouw aan ’t IJ, €9,50

Workshop: Yin en slaap met Skadi

Voor wie meer wil weten over slaapritmes of last heeft van slaapproblemen is er in De Nieuwe Yogaschool de workshop Yin, yoga en slaap. Hij wordt gegeven door Skadi van Paasschen; zij had in haar jeugd veel slaapproblemen en yinyoga heeft haar daarbij geholpen. In deze workshop draait het om mediteren, oefeningen doen en ontspaningstechnieken leren.

Zaterdag, 9.00 uur, De Nieuwe Yogaschool Amsterdam, €30