Weekendtips: kunst maken op het strand en een concert op het terras

Theatermaker Martijn Donders in de kindervoorstelling 'Meneer B. vliegt naar de maan'.

Voorstelling: vlieg naar de maan

Meneer B. lijkt een doorsnee buur­man. Maar het personage, bedacht en gespeeld door Martijn Donders, maakt in Meneer B. vliegt naar de maan heel wat opmerkelijke avonturen mee. Zo gaat hij een stapje verder dan ruimte­reizigers Richard Branson en Jeff Bezos. Na een telefoontje van maanmannetje Wokkasokka gaat hij op zoek naar een manier om naar de maan te vliegen. Kinderen en hun knuffels mogen meedenken en meevliegen. Pyjama’s zijn toegestaan.

Zaterdag, 11.00 uur en 16.00 uur, €9, www.amstelveenspoppentheater.nl

In 'A Man and a Camera' reist regisseur Guido Hendrikx door Nederlandse woonwijken.

Film: gluren bij de buren

Stel je voor dat er opeens aangebeld wordt en er een man voor de deur staat met een grote camera. Hij zegt niets: hij wacht zwijgend tot jij wat zegt. Wat doe je? Regisseur Guido Hendrikx was benieuwd naar het antwoord op die vraag en ging dwars door Nederlandse woonwijken met zijn camera. Het resultaat is te zien in A Man and a Camera. Mocht je het allemaal wat verwarrend, schaamteloos of ongemakkelijk vinden: Hendrikx is in Eye Filmmuseum aanwezig om je vragen te beantwoorden.

Donderdag 29 juli, 19.00 uur (uitverkocht), ­www.eyefilm.nl

De mannen van ­Collectief Blauwdruk maakten een voorstelling over de verhouding tussen recht en privilege. Beeld Sophie Gipmans

Voorstelling: zonder privileges

God komt plotseling te overlijden, waarna de engelen ter aarde storten. De engelen raken hun privileges kwijt en moeten hun identiteit opnieuw vormgeven. Dit zorgt voor onderlinge frictie en conflict. De mannen van ­Collectief Blauwdruk willen met hun voorstelling Recht op de hemel onderzoeken hoe het is om ­privileges te verliezen en hoe recht en privilege zich tot elkaar verhouden. Het is een van de voorstellingen die te zien is tijdens het Boslab Festival in het Amsterdamse Bos. ­Tijdens dit festival loop je een route langs meerdere voorstellingen.

T/m 7 augustus, 20.00 uur, €20 voor een route, www.bostheater.nl

Culinaire wandeling: eten in Zuidoost

Dit weekend is de laatste mogelijkheid om mee te doen aan de CuliWalk in Zuidoost. Je loopt langs veertien plekken waar je een hapje en een drankje kunt kopen. Haal bijvoorbeeld Surinaamse bloedworst bij Slagerij Nico of pittige garnalen in Chinese tomatensaus bij Lucky King en Hong. Onderweg kom je aan de hand van QR-codes meer te weten over de diverse keukens, de geschiedenis van de specialiteiten en over de buurt.

Zaterdag, tussen 12.00-18.00 uur, gratis, www.amsterdamsepoort.nl

Tienduizenden bamboestokjes in het zand moeten 'poëtische tekeningen' vormen.

Kunst: draag bij aan een kunstwerk

Op het strand van IJburg maakt landschapskunstenaar Bruno Doedens een groot kunstwerk met zo’n 50.000 bamboestokjes in het zand. Doedens werkt graag samen met geïnteresseerden. Het doel is het maken van tien ‘poëtische tekeningen’ in het zand die samen het kunstzinnige essay Planet Paradise verbeelden. Dat actuele werk gaat over de zorgen die de kunstenaar heeft over het voortbestaan van de aarde.

Donderdag t/m zondag, 11.00 uur, gratis, Strand IJburg, www.planetparadise.nl

Muziek, dans en vliegers: alles staat in het teken van Indonesië.

Kennismaken met cultuur: Indonesië

Op Zeeburg kunnen kinderen tot 12 jaar kennismaken met de Indonesische ­cultuur. Vrijdag is er een cursus traditionele tariandans, zaterdag een cursus angklungmuziek met oude instrumenten en zondag een cursus layang-layangvliegers maken. Aanmelden is verplicht, dat kan via de site.

Vrijdag t/m zondag, 11.00 uur, gratis, Haddock, www.mataharimedia.nl

Zangeres Tessa Douwstra (Luwten) treedt op het terras van Muziekgebouw aan het IJ op.

Muziek: concert op het terras

Luwten treedt op het terras van Muziekgebouw aan het IJ op. ­Zangeres Tessa Douwstra baant zich met haar soulvolle stem met gemak door de meerdere lagen van haar liedjes. De deels elektronische composities zijn strak, ritmisch en aanstekelijk. Het concert vindt plaats in het ­café van het Muziekgebouw, Grand Café 4’33.

Zaterdag, 20.00 uur (reserveren kan voor tijdsblokken vanaf 18.00 uur), €12,50, www.muziekgebouw.nl

Juan-Pablo-Dobal staat bekend om zijn verfijnde tango's. Beeld Reinout Bos

Muziek: Argentijnse sferen

Dit is het tiende jaar dat On The Roof jazzconcerten organiseert op het dak. Voor dit jubileum treedt de Argentijnse pianist Juan Pablo Dobal solo op in het atrium van het Bimhuis. Hij studeerde aan het Conservatorio de Música Alberto Williams in Buenos Aires en staat bekend om zijn verfijnde tango’s. De avond vervolgt met een optreden van muziekproject Untraveled Land.

Zaterdag, 18.45 en 21.30 uur, ­www.bimhuis.nl

Alleen de mensensoort zet elkaar vast in hokjes, ontdekken de makers van 'Fok je hokje'. Beeld Robert van der Ree

Voorstelling: hokjesdenken

Mensen houden van hokjesdenken. Maar past de wereld wel in genderhokjes? In Fok me hokje onderzoeken de theater­makers dat door te kijken naar het ­dierenrijk, waar de hokjes niet zo star zijn. Jongeren schreven de teksten over genderidentiteit en seksuele oriëntatie. Er is een nagesprek over queer en religieus zijn met Kevin Klein van Studio52nd.

Zaterdag, t/m 8 augustus, 20.30 uur, De Meervaart, www.studio52nd.nl

Kunstenaars buigen zich over de vraag: hoe ziet een utopische toekomst voor de lhbtq-gemeenschap eruit? Beeld Marcela Ferri

De expositie Utopia van kunstplatform Beyond Photography probeert een ­utopische toekomst voor de lhbtq-gemeenschap te visualiseren. Verschillende mensen die zich identificeren als queer geven hun perspectief op een betere, inclusievere toekomst in Amsterdam. Het is een multidisci­plinaire tentoonstelling met als doel kunstenaars die niet exposeren in ­reguliere musea een podium te bieden.

Zaterdag, t/m 8 augustus, 12.00-18.00 uur, gratis, NDSM Fuse, www.ndsm.nl