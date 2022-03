Weekendtips: koop kleding op een vintagemarkt of leer de marimba bespelen

Beeld Ingrid Pijl

Expositie: Beelden van Ingrid Pijl

Wat gebeurt er met mensen als ze handelen vanuit emotie? De Amsterdamse kunstenaar Ingrid Pijl probeert deze gevoelens en bewegingen om te zetten in beelden van klei, was en brons. Elke dag is ze aan de slag in haar atelier aan de Mauritskade en dit weekend zijn haar beelden te bewonderen in galerie Zaansgroen.

Zaterdag en zondag, 13.00 uur, Zaansgroen, gratis

Beeld Boy Hazes

Theater: Tuschinski, een ode aan Abraham Tuschinski

Ter ere van het honderdjarig bestaan van bioscoop Tuschinski keert Theatergroep Toetssteen terug met Tuschinski, een ode aan Abraham Tuschinski. Het theaterstuk duikt diep in het bewogen leven van de Joods-Poolse bioscoopexploitant. Samen met zijn zwagers veranderde hij het Nederlandse filmlandschap in de twintigste eeuw drastisch, maar de twee wereldoorlogen veroorzaakten spanning en onzekere tijden. Gebaseerd op het boek Uit liefde, meneer Tuschinski geschreven door Tanya Commandeur.

Vrijdag, zaterdag en zondag, Mike’s Badhuistheater, €16

Diner: La Fête de la Femme

Een uitgebreid driegangendiner, live muziek en kunst aan de muur. Alles is gemaakt door en voor vrouwen. “Het evenement is voor iedereen, maar we focussen ons alleen op vrouwen en eenieder die zich als vrouw identificeert,” zegt organisator Emma de Smit. Samen met Anna Belderink zette zij drie jaar geleden La Fête de la Femme op. Het doel: een plek creëren waar iedereen zich welkom voelt om met elkaar te eten, drinken en praten. Elke editie verandert het programma en zijn er andere vrouwelijke chef-koks, hosts, muzikanten en creatievelingen aanwezig. Een kaartje kost 30 euro. “Ik vind het belangrijk om het toegankelijk te houden.”

Zondag, 17.00 uur, Skatecafé, €30

Beeld Raymond van Olphen

Muziektheater: Volkstuin Complex

Deze muzikale voorstelling met liedjes van Jan en Keez Groenteman volgt het leven van nieuwkomer Miranda en de andere tuinders in de volkstuin. Na haar echtscheiding zoekt Miranda een rustige plek om te beginnen aan haar nieuwe roman. Maar in kalmte kunnen schrijven, snoeien en planten zit er helaas niet in. Vriendschappen en romances bloeien al snel op in de volkstuin, gevolgd door grappige en ongemakkelijke momenten. Het komische Volkstuin Complex – met onder anderen actrices Tina de Bruin en Rian Gerritsen – gaat zondag in première.

Zondag, 15.00 uur, DeLaMar, v.a. €19,50

Beeld Jaap Beyleveld

Clubnacht: Singlefeestje

‘Kies, geef en dans! is het motto van Singlefeestje. De hele avond zoekt het publiek uit welke cd-singles de dj’s draaien. Wordt het jouw favoriete discohit, een zwoel soulnummer of een meezinger? Van rock en pop tot jazz en house, de muziek gaat alle kanten op tijdens deze laatste editie van Singlefeestje in de Melkweg.

Vrijdag, 23.00 uur, Melkweg, €11,50

Beeld Krum Krumov

Concerten en masterclasses: Amsterdam Marimba Weekend

De vijfde editie van het Amsterdam Marimba Weekend vindt het hele weekend plaats op verschillende locaties in de stad met marimba- en orgelconcerten in Bimhuis, Studio Generator en Orgelpark. Ook zijn er muzikale workshops en masterclasses. Hoe bespeel je de marimba? En hoe schrijf je een compositie voor een orgel? Dit leer je tijdens tijdens het Marimba Weekend met hosts en muzikanten Tatiana Koleva en Henny van den Abbeelen.

Vrijdag, zaterdag en zondag, Bimhuis, Studio Generator en Orgelpark, v.a. €50

Beeld Square Eight Vintage

Kledingmarkt: Vintage kilo pop-upmarkt

In De Hallen Studio’s wordt zaterdag een kledingmarkt georganiseerd door Square Eight Vintage, opgezet door de broers Roël en Daud IJsselstein. “Ik richt mij meer op dameskleding, Daud is van de streetstyle,” zegt Roël IJsselstein. Al struinend tussen de kledingrekken kun je voor €17,50 per kilo je nieuwe garderobe bij elkaar zoeken. “Naast onze winkel in Gouda verschijnen onze pop-upmarkten overal in het land; we proberen elke twee maanden in Amsterdam te staan,” zegt IJsselstein. De collectie varieert van jumpsuits tot jurkjes en bloesjes tot broeken in verschillende kleuren, maten en materialen.

Zaterdag, 11.00 uur, De Hallen Studio’s, €4

Pianist Gerald Clayton. Beeld Piper Ferguson

Festival: Jazzfest

Met onder anderen pianist Gerald Clayton en saxofonist Ben Wendel heeft festival Jazzfest een veelzijdig programma vol jazz-, indie- en soulconcerten. Ook worden er gedichten voorgelezen onder begeleiding van gitaar en zijn er improvisatie-optredens. De elfde editie van Jazzfest speelt zich af op meerdere locaties in de Indische buurt, zoals Studio/K, Eltheto en StayOkay Javaplein, en gaat door tot in de vroege uurtjes.

Zaterdag, 16.30 uur, Studio/K, €32,50

Kinderworkshop: Jazzfest voor Kids

Voorafgaand aan het festival begeleidt de organisatie van Jazzfest ook workshops voor kinderen. In OBA Javaplein kunnen kinderen luisteren naar muziek van bassist en trompettist Coos Zwagerman. Ook leren ze met elkaar muziek maken en te improviseren. Onder leiding van muziekdocent Iris Oltheten en Zwagerman sluit de workshop af met een optreden. Om 15.00 uur zijn kleintjes van 4 tot en met 8 jaar welkom en vanaf 16.00 uur kinderen van 9 tot en met 12 jaar.

Zaterdag, 15.00 en 16.00 uur, Kindertheater OBA Javaplein, €10

Roeiwedstrijd: Head of the River Amstel

De 8 kilometer lange roeiwedstrijd Head of the River Amstel start op zaterdagmiddag in Ouderkerk aan de Amstel. “Populaire punten om te kunnen kijken zijn de Berlagebrug en de Nieuwe Amstelbrug, waar de wedstrijd eindigt. Toeschouwers fietsen ook vaak mee,” zegt Joep van Drunen van de baancommissie. De Amsterdamsche Roeibond en Roeivereeniging Willem III organiseren de wedstrijd, die roeiers uit het hele land en daarbuiten aantrekt. “Dit is de klassieke opening van het roeiseizoen.”

Zaterdag en zondag, Amstel, gratis