Weekendtips: knuffel met geitjes of houd een speurtocht door Amsterdam

Escape Tour. Beeld Marjon Pul

In de Gouden eeuw was Amsterdam een van de rijkste steden ter wereld en daar profiteerden vooral de welgestelden van. Er is een opmerkelijk verhaal over Rembrandt van Rijn. Zo ging het gerucht dat de rijken en edelen in de stad een ‘geheime uitgang’ kenden, waar de meesterschilder niets van afwist. Tijdens de Escape Tour ga je op zoek naar deze exit. De twee uur durende speurtocht volg je via de Escape Tour-app en doe je doen wanneer het jou uitkomt.

Ca. twee uur, 2-4 personen (per team), €29,95 per team

In de talkshow Onze Veerkracht spreken Amsterdamse jongeren met politici, werkgevers en beleidsmakers over wat hen beweegt. Door middel van optredens, tafelgesprekken en filmportretten zullen zij duidelijk maken dat ook hun stem ertoe doet. Tijdens deze uitzending, die het hele weekend is terug te kijken, schuiven onder anderen wethouder Simone Kukenheim (Zorg, Jeugd(zorg), Beroepsonderwijs en Sport), psychotherapeut Erik Jongman en zanger en talentcoach Rivelino Rigters aan.

Het hele weekend (live donderdag 14 uur), gratis, thuis

Winterkasteel in het Muiderslot. Beeld Muiderslot

Hoewel het door toedoen van de coronapandemie momenteel niet mogelijk is het Muiderslot te bezoeken, valt er voor kinderen toch een hoop te beleven. Het ruim 700 jaar oude kasteel is namelijk digitaal te bekijken. Zo stort je je door middel van een digitale escaperoom in een ridderavontuur, is een rondleiding te volgen en kun je je verdiepen in de (kunst)schatten van het kasteel. Ook zijn er kleurplaten verkrijgbaar en kun je luisteren naar een pianoconcert in de ridderzaal.

Elke dag, gratis, thuis

Kaasfondue uit ’t vuistje. Beeld Smelt

Menig kaasliefhebber zal waarschijnlijk terugverlangen naar de tijd dat je met winters weer met elkaar kon genieten van een dampende pan kaasfondue. Restaurant Smelt in de Negen Straatjes – deze winter een samensmelting van Café de Doffer en De Kaaskamer van Amsterdam – maakt dit met ‘Fondue uit ’t vuistje’ (coronaproof) mogelijk. Deze kaasfondue to go wordt geserveerd in een uitgeholde Italiaanse bol met cornichons, brood en bloemkool om mee te dippen. Daarbij kun je kiezen uit Zwitserse, Hollandse en truffelkaas .

Elke donderdag t/m zondag, 13-19 uur, €12,50, Runstraat 12

Dat het wat rustiger is op straat door corona, heeft zo nu en dan voordelen. Bijvoorbeeld wanneer je op de fiets stapt. Tijdens de tweeënhalf uur durende fietstocht van Bajabikes, onder leiding van een lokale gids, kom je als een toerist langs alle blikvangers in het Centrum: van het Anne Frank Huis tot de Dam en van de Bloemenmarkt tot de grachtengordel.

De hele week, om 10 uur, €32,50. Meetingpoint: Tesselschadestraat 1E

Wandelen met Een Tassie.

Hoe maak je tijdens de lockdown de zoveelste wandeltocht door Amsterdam toch een beetje leuk? Met Een Tassie, die looproutes door Centrum, de Jordaan, Oud-West en Amsterdam-Oost organiseert. Na het Tassie gevuld met drankjes, hapjes en puzzels te hebben opgehaald in de Cornelis Dirkszstraat, kan de wandeltocht door het door jou gekozen stadsdeel beginnen.

Elke dag, 11-16 uur, €29,99, Cornelis Dirkszstraat 1

Farmdate. Beeld Ridammerhoeve

Bij de Geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos kun jij met je date de geitjes voeren. Huur voor een halfuur een van de geitenstallen af om lammetjes te knuffelen. Naast de flesjes melk voor de jonge geitjes biedt de boerderij een pakket aan voor jezelf, met focaccia, eiersalade van de boerderijkippen, geitenkruidenkaas (uiteraard van de boerderijgeiten), een cinnamon role en glühwein of warme chocolademelk.

Elke dinsdag t/m zondag, 10.00-17.00 uur, €59,50, Nieuwe Meerlaan 4

Het Scheepvaartmuseum. Beeld Twycer

Ook het Scheepvaartmuseum valt dit weekend voor de kinderen in huis te halen. Met de audiotour krijgen ze in negentien fragmenten een aantal interessante geschiedenislessen. Zo wordt verteld dat het gebouw van het Scheepvaartmuseum eens fungeerde als zeemagazijn, wie die Michiel de Ruyter nou eigenlijk was, en waarom een oorlogsschip de vorm van een banaan had. Elk audiofragment is voorzien van een plaatje van een van de bekende museumstukken.

Elke dag, thuis, gratis