Weekendtips: hiphoppen in Bitterzoet of kijk korte magische kinderfilms in Eye Filmmuseum

Spring awakening in DeLaMar. Beeld Neeltje Knaap

Theater: Spring awakening

Deze musical over jongeren en de ontdekkingsreis naar hun eigen seksuele identiteit zit vol rockmuziek. Het stuk is een frisse blik op tekst van Frank Wedekind, over thema’s als abortus, kindermisbruik, homoseksualiteit en liefde. De musical is al bekroond met maar liefst acht Tony Awards en duurt ongeveer twee uur.

T/m 13 maart, DeLaMar, v.a. €32,50

Muziek: Pianist Yang Yang Cai

Klapstuk, zo heet de avond in het Concertgebouw waarbij je een uur lang verscheidene korte klassieke muziekstukken hoort. Deze keer staat pianist Yang Yang Cai op het programma, die in 2019 haar bachelor haalde op het Conservatorium van Amsterdam. Ze heeft al vele prijzen gewonnen, zoals de YPF Piano Competition, waar ze een stuk van Chopin speelde. Eva Cleven presenteert de avond.

Vrijdag, 20.30 uur, Het Concertgebouw, v.a. €19

Eric Vaarzon Morel. Beeld -

Muziek: Flamenco

Gitarist, theatermaker en componist Eric Vaarzon Morel staat zondag in Podium Buiksloterkerk. Vaarzon Morel heeft een tijd in Spanje gewoond en raakte daar geïnspireerd door de flamenco. Terug in Nederland werd hij docent aan het Conservatorium van Amsterdam. Tijdens de lockdown bundelde hij met jonge muzikanten allerlei verschillende muzieksoorten tot de verzameling Musica Nueva – dat staat voor nieuwe muziek, oftewel: een nieuw begin. Die verzameling zal hij in de Buiksloterkerk laten horen.

Zondag, 14.30 uur, De Buiksloterkerk, v.a. €15

Ondernemer Ellen Brudet in de expositie Vrouwen van Noord. Beeld Sonja de Bruin

Expositie: Vrouwen van Noord

Omdat mannen in geschiedenisboeken vaak beter vertegenwoordigd zijn dan vrouwen, leer je in Museum Amsterdam-Noord de geschiedenis van Noord kennen via verhalen van tien inspirerende vrouwen. Een van hen is Ellen Brudet uit de Van der Pekstraat, die met Coloured Goodies ervoor zorgt dat ieder kind een pop heeft waar hij of zij op lijkt. De tentoonstelling is opgezet als een eregalerij. De verhalen worden verteld via foto’s, video’s en objecten.

T/m 31 mei, 13.00 uur, Museum Amsterdam-Noord, €4

Wees Moedig! in het Verzetsmuseum. Beeld Mike Bink

Expositie: Wees Moedig!

Op 25 en 26 februari 1941 brak in Amsterdam de Februaristaking uit, als protest tegen de Jodenvervolging. Ter gelegenheid daarvan heeft het Verzetsmuseum een tentoonstelling gemaakt over drie moedige Amsterdammers die meededen aan de staking. Zo leer je Willem Kraan, Coba Veltman en Joop IJisberg kennen. Hpe kwamen ze tot hun besluit, welke pamfletten verspreidden ze? Ook worden er modernere verzetsverhalen verteld, van bijvoorbeeld Nasrin Sotoudeh, een Iraanse mensenrechtenadvocaat.

Vanaf vrijdag, Verzetsmuseum, €13, Plantage Kerklaan 61

Moi-ra-i van Trenina. Beeld Jona Harnischmacher

Circus: Moi-ra-i

De krokusvakantie is nog niet voorbij en net als voorgaande jaren is er het jeugdfestival Sprookjes in de Krokus, met theater, circus en filmvertoningen. Vrijdag is het circusoptreden Moi-ra-i van Trenina in theater CC Amstel te zien. Het theatrale circusverhaal gaat over drie zussen die op reis gaan naar de ‘echte mensenwereld’ en is gebaseerd op Griekse en Noorse mythen, met tussendoor wat humor en acrobatiek.

Vrijdag, 15.00 uur, CC Amstel, €11

Next Level in Foam. Beeld Jonathas de Andrade

Kunst: Next Level

Het werk van kunstenaar Jonathas de Andrade belicht economische ongelijkheden en persoonlijke verhalen van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen. De fotoserie die in Foam is te zien, is geïnspireerd op De Andrades roots in Nordeste, een noordoostelijke havenregio in Brazilië, waar uitbuiting en ongelijkheid aan de orde van de dag zijn. Staging Resistance is de zesde editie van De Andrades serie Next Level.

T/m 18 mei, FOAM, €12,50

Kinderfilms: A Dream of Toyland

Still uit de film Zeezucht in Eye Filmmuseum. Beeld Marlies van der Wel

Eye Filmmuseum heeft een compilatie gemaakt van korte kinderfilms. De ene film gaat over levend speelgoed, A Dream of Toyland, de andere over een jongetje dat in de zee wil wonen, Zeezucht. Zeven films in totaal, gemaakt tussen 1902 en 2015. De kinderen zijn zo’n 52 minuten zoet met deze magische verhalen.

Zaterdag, 12.00 uur, EYE Filmmuseum, €7,50

Camerettenfestival op tournee. Beeld Jaap Reedijk

Cabaret: Cameretten

De finalisten van de 55ste editie van de cabaret-talentenjacht Cameretten gaan op tournee. Op het podium staan Teun Wolters, Blauwe Vinkjes en Thjum Arts, met ieder een eigen stijl. De een strooit met moeilijke woorden en de ander doet typetjes. De kleinkunstkandidaten beleven hun droom en zijn nog tot en met zaterdag te zien in Theater Bellevue, daarna trekken zij door naar andere theaters.

T/m zaterdag, 20.00 uur, Theater Bellevue, vanaf €12

Clubavond: hiphop in Bitterzoet

De clubs gaan open, dus komend weekend kan er weer worden gedanst. In Bitterzoet komen altijd verschillende dj’s aan bod, van rock en soul tot funk en punk. Zaterdag wordt er feelgood-hiphop en r&b gedraaid op het evenement Jiggy, door dj’s Mickster & Cruzito, met hun mc Madd Son. Verwacht hits van onder meer Rihanna, Usher en Kendrick Lamar.

Zaterdag, 23.30 uur, Bitterzoet, €15