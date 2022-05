Weekendtips: haal voor Moederdag een zevengangendiner af of steun Oekraïne door kunst te kopen

Beeld Maaike Schoorel

Expositie: Maaike Schoorel

Vanaf zaterdag hangen in Huis Willet-Holthuysen op de Herengracht, onderdeel van het Amsterdam Museum, de schilderijen van kunstenaar Maaike Schoorel. Schooler studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en de Royal College of Art in Londen en maakte voor haar solotentoonstelling een installatie en tien nieuwe schilderijen. “De bijna onzichtbare verschijning van vrouwenfiguren in haar schilderingen benadrukt het wegduwen van vrouwen in de geschiedenis,” zegt artistiek directeur van het Amsterdam Museum Margriet Schavemaker. “Tegelijkertijd is het een eerbetoon aan vrouwen: hun verhalen worden herschreven en krijgen nu een podiumplek.”

Vanaf zaterdag, 10.00 uur, Huis Willet-Holthuysen, €12,50

Theater: Dit is geen jongerenvoorstelling

De Amsterdamse Jeugdtheaterschool presenteert dit weekend de theatervoorstelling Dit is geen jongerenvoorstelling. Vanaf september zijn de achttien spelers van 15 tot en met 19 jaar aan het repeteren, onder leiding van theatermaker Victor Mentink (42). “We willen een voorstelling maken over alle meningen die iedereen altijd heeft over van alles, waardoor we stoppen met nieuwsgierig zijn,” zegt Mentink. “Een mening zit soms in de weg, dus wees vooral blij met de dingen die je ziet en niet begrijpt.”

Zaterdag 19.30 uur en zondag 14.30 en 19.30 uur, CC Amstel, €5,50

Beeld Boudewijn van den Breemer

Moederdag: Ratatouille met bijpassend diner van Cinema Culinair

Ter gelegenheid van Moederdag komt Cinema Culinair naar Amsterdam. Neem voor €39,95 het zevengangendiner mee naar huis en kijk naar Ratatouille met bijpassende gerechten. Eet de soep met knolselderij, portobello met geitenkaas en het ratatouilletorentje die rat Remi en keukenhulp Linguini bereiden in de film. De gerechten zijn genummerd met een tijdstip, zodat je precies weet wanneer je tegelijkertijd met de animaties van de gerechten proeft.

Zondag, 15.00 uur, diner af te halen bij Hotel Postillion, €39,95

Beeld Alex Blanco

Kunstveiling: Print Sale for Ukraine

Dertien fotografen veilen tot en met zondag meer dan vijftig werken in Pexpo, een ruimte van Tolhuistuin in Noord, om geld op te halen voor Oekraïners in nood. “Recentelijk zijn er in Noord meer Oekraïners aangekomen,” zegt Vincent Jobse (61) van Pexpo. “We hoorden de schokkende verhalen en willen helpen,” vult fotograaf Ingeborg Everaerd (56) aan. “Het opgehaalde bedrag gaat rechtstreeks naar mensen zonder geld, zwerfdieren en bijvoorbeeld het gebombardeerde theater van Marioepol.” Dit is het laatste weekend van de fysieke kunstveiling. Dezelfde werken zijn ook te koop via Instagram (@print.sale.for.ukraine), maar voor een ingelijste versie kun je beter langsgaan.

Tot en met zondag, 12.00 uur, Pexpo, gratis

Beeld Flowers & Powers x Fashion for Good

Droogbloemen en kidsworkshop: Flowers x Powers

Het Fashion for Good Museum, een interactief modemuseum dat zich richt op de toekomst van mode, organiseert twee bloemenworkshops. Tijdens de droogbloemenworkshop leer je boeketten en kransen van droogbloemen maken, die je daarna mee naar huis neemt. ’s Ochtends leren kinderen tussen de 4 en 10 jaar een bloemenkunstwerk maken, wellicht als een cadeau voor Moederdag.

Zaterdag, 10.00 uur (kids) en 13.00 uur (droogbloemen), Fashion For Good Museum, €25 (kids), €45 (droogbloemen)

Beeld Wout Nooitgedagt

Openluchtconcert: Ricciotti’s regenboogtour

Het gratis openluchtconcert van het Ricciotti Ensemble viert vrijdag diversiteit in gender en seksualiteit tijdens de regenboogtour in Mike’s Badhuistheater. Solist Rikkert van Huisstede zingt liedjes van Prince en Annie M.G. Schmidt, maar speelt ook klassieke muziek. “Er wordt opgetreden met liedjes van artiesten die zelf in de queer community zitten of zaten, of zich hebben ingezet voor deze groep,” zegt communicatiemanager Didi de Pooter (37) van Ricciotti Ensemble. Het straatorkest bestaat uit meer dan veertig musici en tourt een week lang door het land.

Vrijdag, 15.30 uur, Mike’s Badhuistheater, gratis

Beeld Piet-Hein Out

Voorstelling: Het Amsterdamse Stadscircus: Ho, Ho… Ho!

Het Amsterdamse Stadscircus staat tot en met juni in de stad met de moderne circusvoorstelling Ho, Ho… Ho!. Tijdens dit circus volgen zang, dans, acrobatiek en illusies elkaar in hoog tempo op. Denk aan vliegende sleeën, eenwielers en plaatselijke sneeuwval. Kinderen tot en met 14 jaar met een Stadspas Amsterdam kunnen samen met één begeleider voor één euro naar de voorstelling, anders is een kaartje vanaf €17,85 te koop.

Tot en met zondag, 16.00 uur, tegenover Theater de Meervaart, vanaf €17,85

Beeld Ibrahim Selek

Festival: Explorez Festival

ZID Theater organiseert twee weken lang Explorez Festival, dat in het teken staat van theatermakers met een migratieachtergrond die in een ander land opnieuw moeten beginnen. “De eerste week komen er theatermakers uit onder andere Spanje en Servië met lezingen, workshops, en voorstellingen met dans en muziek,” zegt Michelle Boekhout van Solinge (49) van ZID Theater. Zaterdag opent het festival met een diner, open podium en de voorstelling Het Alfabet van Onzekere Tijden in het Van Eesteren Museum. De tweede week viert Explorez Festival het dertigjarig bestaan van ZID Theater.

Vanaf zaterdag, 18.00 uur voorstelling en 20.00 uur diner, ZID Theater, gratis

Concert: Red Light Jazz met Ramón Valle Trio

Het Red Light Jazz-concert van pianist Ramón Valle, met Jeroen Vierdag op contrabas en Jamie Peet op drums, keert na een jaar terug in Tobacco Theater. Valle groeide op in Cuba en studeerde cum laude af aan het conservatorium van Havana. In 1997 kwam hij naar Nederland en trad op in het Concertgebouw en tijdens het North Sea Jazz Festival. Ook schreef hij composities voor het Ricciotti Ensemble en tourde hij als gastsolist mee naar Cuba.

Zondag, 16.00 uur, Tobacco Theater, €23,30

Beeld Francoise Bolechowski

Uitgaan: Front Row Club Night

Wie geluk heeft, scoort nog een kaartje voor de uitverkochte Front Row Club Night in OT301. We Are Public pleit voor meer geld voor cultuur en organiseert als vervolg op het Front Row Festival in Radion een avond met kunst, muziek, spoken word en dans. Ook ondersteunt de organisatie nieuwe en experimentele makers, zoals performance-artiesten Genevieve Murphy en Nastaran Razawi Khorasani en danser Robin Nimanong, die deze avond zullen optreden.

Vrijdag, 21.00 uur, OT301, €15