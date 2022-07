Weekendtips: haal geitenkaas op de Pure Markt of leer TikTok-dansen in de OBA van Weesp

Beeld Jesje Veling

Markt: Pure Markt

Zondag vindt in het Amsterdamse Bos rondom de Boswinkel de Pure Markt plaats, waar ambachtelijke ondernemers hun assortiment aanbieden. Zo verorber je op de reizende markt naast geitenkaas, crêpes en Aziatische gerechten. Een non-foodassortiment is er ook. Kinderen kunnen een rondje in de zweefmolen en tussen 15.00 uur en 18.00 uur zorgt Hans Beijnes voor livemuziek.

Zondag, 11.00-18.00 uur, Amsterdamse Bos, gratis

Film: Rebellion

Pakhuis de Zwijger laat deze zomer tijdens IDFA by Night acht verschillende documentaires zien. Op het plein voor het pand kijk je vrijdag vanuit een ligstoel naar Rebellion, een film uit 2021 over een groep mensen in Engeland die zich inzet voor het klimaat, geregisseerd door Maia Kenworthy en Elena Sanchez Bellot. Wil je een drankje tijdens de film? Het eetcafé van Pakhuis de Zwijger is tot 00.00 uur geopend.

Vrijdag, 22.00 uur, Pakhuis de Zwijger, gratis

Theater: Digital Ducttape

Bestaat authenticiteit wel? Volgens het Rotterdamse collectief Hipstick niet. Digital Ducttape is onderdeel van een drieluik theaterstukken dat het collectief maakte over identiteit en sociale media. Met dit keer als thema: de eindeloze maakbaarheid van de identiteit die digitalisering biedt. “Digital Ducttape gaat over het grijze gebied tussen echtheid en nepheid, en het accepteren hiervan,” aldus speler Didi Kreike. Het stuk is te zien tijdens het Over het IJ Festival, een festival dat zich focust op actueel locatietheater.

Verschillende data tussen 8 en 17 juli, NDSM-werf, verschillende tijden, vanaf €12

Kids: Taartrovers Film Festival

Voor kinderen van 2 tot 11 jaar vindt het Taartrovers Film Festival in het Eye Filmmuseum plaats. Het festival is een combinatie tussen films kijken en het Taartrovers’ Lab. In het lab staan allerlei installaties waar kinderen zelf op onderzoek uit kunnen gaan. Zo kunnen ze onder andere een flipperkast maken, experimenteren met projectie, hun eigen theemelange samenstellen of met geluid en licht een film maken. “De installaties zijn laagdrempelig zodat de kinderen vooral zélf aan de slag kunnen gaan,” aldus Klaartje Laan van Taartrovers.

16 tot 22 juli, Eye Filmmuseum, verschillende tijden, €9, €1,50 met de stadspas

Zwemmen: Openwaterwedstrijd

Zaterdag wordt er op de Bosbaan tijdens de openwaterwedstrijd van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA fanatiek gezwommen. Er worden tussen de 200 en 250 wedstrijdzwemmers verwacht. De leeftijden van de zwemmers lopen uiteen van 8 tot 80 jaar. “De mensen die hieraan meedoen, doen dit vaak spontaan, soms zitten ze op een recreatief zwemuurtje in het zwembad en willen ze dit ook eens proberen,” aldus Adrie van der Gracht van OEZA. Mocht je zin krijgen om mee te zwemmen: je kunt je ter plekke aanmelden voor een wedstrijd. Blijf je liever droog? Dan kan je langs de zijlijn smullen van een pannenkoek.

Zaterdag, Bosbaan, gratis

Festival: Wonderfeel

Tijdens de achtste editie van het muziekfestival Wonderfeel in het natuurgebied Schaep en Burgh kun je drie dagen lang genieten van meer dan 80 acts op 7 verschillende podia. Met optredens van onder meer Mari Samuelsen, Mario Batkovic, Isobel Warmelink en Hailu Mergia. De compositie De toeslagenaffaire van Camiel Jansen zal op het festival voor het eerst te horen zijn. Naast muziek, is er ook dans en wordt er poëzie voorgedragen. Op het terrein kun je bij foodtrucks eten halen.

Vrijdag, zaterdag en zondag, verschillende tijden, Natuurgebied Schaep en Burgh, vanaf €64

Kids: Zomervakantiefeest

Het is feest in de Openbare Bibliotheek Amsterdam in Weesp. “Kinderen hoeven zich zaterdag geen moment te vervelen in de OBA in Weesp. Er is onwijs veel te doen,” aldus medewerker Cecile Bakker. Het feest is gericht op kinderen tussen de 4 en 13 jaar. Er worden onder andere boeken voorgelezen onder begeleiding van muziek, voorstellingen opgevoerd en je kunt door een VR-bril kijken. Om 15.30 uur geeft dansstudio Van Harten een workshop TikTok-dansen.

Zaterdag, 11.00-17.00 uur, OBA Weesp, gratis

Dans: Nyege X Garage Fest

Veertig uur non-stop feest: dit weekend organiseert nachtclub Garage Noord samen met het collectief Nyege Nyege een festival. Er wordt een speciaal buitenterrein opgetuigd; zodra de zon ondergaat gaat het feest in de club door en als de zon opkomt wordt er weer buiten gedanst. Nyege Nyege brengt artiesten uit de Afrikaanse underground clubcultuur naar Europa. Het draait in Noord om het ontdekken van – voor velen – onbekende muziek. Op het programma staan Otim Alpha, Principé en Amsterdamse artiesten die de Afrikaanse moderne clubmuziek representeren, zoals Waxfiend, Jerrau en Drknghts.

Zaterdag en zondag, Garage Noord, €29,50

Talk: Arnon Grunberg ontmoet Hans van Manen

Al tien jaar gaat Arnon Grunberg tijdens Arnon Grunberg ontmoet in gesprek met schrijvers, kunstenaars, prominente denkers en politici. De aanleiding om met choreograaf Hans van Manen aan tafel te gaan is Grunbergs dansvoorstelling Microcosm. Grunberg voelde aanvankelijk schaamte om te dansen, maar ervoer uiteindelijk een bevrijding. Dit contrast vormt het startpunt voor het gesprek van Grunberg en Van Manen. Het restaurant van De Balie is voorafgaande de talk geopend voor een hapje, erna kun je tot 01.00 uur een drankje drinken.

Zaterdag, 20.00-22.00 uur, De Balie, vanaf €11,50

Festival: Kwaku Summer Festival

Vier weekenden achter elkaar is het feest in het Nelson Mandelapark: het Kwaku Summer Festival vindt dan plaats. Het festival is een combinatie tussen voetbalcompetities en verschillende acts. Op de vier podia zullen muziekacts, spoken word en modeshows te zien zijn. In het park zijn allerlei stands met eten en bars waar je een drankje kunt halen. Zaterdag is de voetbalcompetitie voor 17-plus en zondag spelen de veteranen.

16 juli tot en met 7 augustus, Nelson Mandelapark, verschillende tijden, dagticket €12,50